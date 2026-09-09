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Endonezya'daki orman yangınlarında 'emisyon' alarmı: Dünyanın en yüksek seviyesine çıktı
Endonezya'daki orman yangınlarında 'emisyon' alarmı: Dünyanın en yüksek seviyesine çıktı
Sputnik Türkiye
Endonezya'da Sumatra ve Borneo adalarında etkili olan orman ve turbalık yangınlarından kaynaklanan emisyonlar, Eylül ayının ilk haftasında dünya genelinde en... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T14:51+0300
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Endonezya'da orman ve turbalık alanlarda devam eden yangınlar nedeniyle atmosfere salınan emisyonlar hızla yükseliyor. Avrupa Birliği'nin Copernicus iklim izleme servisi verilerine göre, 1-7 Eylül döneminde Endonezya'daki yangınlardan kaynaklanan emisyonlar 19.7 milyon ton seviyesine ulaştı. Bu miktar, küresel yangın emisyonlarının üçte birinden fazlasını oluşturdu.Yangınlar 11 yılın en yoğun seviyesindeYetkililer, Endonezya'nın bu yıl 11 yılın en yoğun orman yangını sezonuyla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Özellikle Kalimantan ve Sumatra'nın doğusundaki bölgeler yangınlardan etkileniyor. Uzmanlara göre sıcaklıkları artıran ve kuraklığı şiddetlendiren Süper El Nino koşulları yangınların daha hızlı ve yoğun yayılmasına neden oldu.Yangın kaynaklı emisyonlar, mevsim ortalamasının yüzde 273 üzerinde bulunuyor. Ancak bu rakam, El Nino'nun etkili olduğu 2015'in aynı haftasında kaydedilen 21.7 milyon tonun altında. Endonezya'nın orman izleme platformu Sipongi'ye göre, 1 Ağustos ila 8 Eylül arasında 13 bin 443 sıcak nokta tespit edildi. Bu sayı, 2015'in aynı dönemindeki 9 bin 454 sıcak noktanın oldukça üzerine çıktı.Hava kalitesi tehlikeli seviyedeYangınların yoğun olduğu Batı Kalimantan eyaletindeki Pontianak kentinde hava kalitesi endeksi çarşamba günü 394 olarak ölçüldü. 300'ün üzerindeki değerler "tehlikeli" kabul ediliyor.Copernicus uzmanları ise özellikle turbalık alanlardaki bazı yangınların yer altında veya düşük sıcaklıkta yanması nedeniyle uydu sensörleri tarafından tespit edilemeyebileceğini ve gerçek emisyonların daha yüksek olabileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/adanada-orman-yangini-2-ilceye-yayildi-mudahale-suruyor-1108611615.html
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endonezya, sumatra, süper el nino, copernicus, orman yangını
endonezya, sumatra, süper el nino, copernicus, orman yangını

Endonezya'daki orman yangınlarında 'emisyon' alarmı: Dünyanın en yüksek seviyesine çıktı

14:51 09.09.2026
© REUTERS Abriansyah LibertoEndonezya'da çıkan orman yangınlarındaki emisyon dünyanın en yüksek seviyesine çıktı
Endonezya'da çıkan orman yangınlarındaki emisyon dünyanın en yüksek seviyesine çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© REUTERS Abriansyah Liberto
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Endonezya'da Sumatra ve Borneo adalarında etkili olan orman ve turbalık yangınlarından kaynaklanan emisyonlar, Eylül ayının ilk haftasında dünya genelinde en yüksek seviyeye ulaştı. Verilere göre ülkenin yangın kaynaklı emisyonları mevsim ortalamasının yüzde 273 üzerine çıktı.
Endonezya'da orman ve turbalık alanlarda devam eden yangınlar nedeniyle atmosfere salınan emisyonlar hızla yükseliyor. Avrupa Birliği'nin Copernicus iklim izleme servisi verilerine göre, 1-7 Eylül döneminde Endonezya'daki yangınlardan kaynaklanan emisyonlar 19.7 milyon ton seviyesine ulaştı. Bu miktar, küresel yangın emisyonlarının üçte birinden fazlasını oluşturdu.

Yangınlar 11 yılın en yoğun seviyesinde

Yetkililer, Endonezya'nın bu yıl 11 yılın en yoğun orman yangını sezonuyla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Özellikle Kalimantan ve Sumatra'nın doğusundaki bölgeler yangınlardan etkileniyor. Uzmanlara göre sıcaklıkları artıran ve kuraklığı şiddetlendiren Süper El Nino koşulları yangınların daha hızlı ve yoğun yayılmasına neden oldu.
Yangın kaynaklı emisyonlar, mevsim ortalamasının yüzde 273 üzerinde bulunuyor. Ancak bu rakam, El Nino'nun etkili olduğu 2015'in aynı haftasında kaydedilen 21.7 milyon tonun altında.
Endonezya'nın orman izleme platformu Sipongi'ye göre, 1 Ağustos ila 8 Eylül arasında 13 bin 443 sıcak nokta tespit edildi. Bu sayı, 2015'in aynı dönemindeki 9 bin 454 sıcak noktanın oldukça üzerine çıktı.

El Nino, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkan ve dünyanın farklı bölgelerinde kuraklık, aşırı sıcaklar ve yoğun yağışlar gibi hava olaylarını etkileyen doğal bir iklim olayı olarak biliniyor.

Hava kalitesi tehlikeli seviyede

Yangınların yoğun olduğu Batı Kalimantan eyaletindeki Pontianak kentinde hava kalitesi endeksi çarşamba günü 394 olarak ölçüldü. 300'ün üzerindeki değerler "tehlikeli" kabul ediliyor.
Copernicus uzmanları ise özellikle turbalık alanlardaki bazı yangınların yer altında veya düşük sıcaklıkta yanması nedeniyle uydu sensörleri tarafından tespit edilemeyebileceğini ve gerçek emisyonların daha yüksek olabileceğini belirtiyor.
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