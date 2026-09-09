https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/elazigda-yangin-susu-verilen-cinayet-cift-silahla-oldurulmus-1108635466.html
Elazığ'da yangın süsü verilen cinayet: Çift silahla öldürülmüş
Elazığ'da yangın süsü verilen cinayet: Çift silahla öldürülmüş
Sputnik Türkiye
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettikleri düşünülen Hayriye ve Ağa Üykü çiftinin, silahla vurularak öldürüldüğü ortaya... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T18:10+0300
2026-09-09T18:10+0300
2026-09-09T18:10+0300
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cinayet
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cinayet masası
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Koçyiğitler köyüne bağlı Ürünlü mezrasında, Hayriye ve Ağa Üykü çifti evlerinde çıkan yangında ölü bulundu.Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. İncelemede, çifte ait bazı altınların da evde bulunmadığı belirlendi.Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında gerçekleştirilen otopside çiftin vücutlarında kurşun izlerine rastlandı. Yapılan incelemeler sonucunda Hayriye ve Ağa Üykü'nün silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.Olayın ardından evde yangın çıkarılarak cinayete kaza süsü verildiği değerlendirilirken, jandarma ekipleri fail ya da faillerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hayriye ve Ağa Üykü'nün cenazeleri Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Buradaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edilen cenazeler, Ürünlü mezrasındaki mezarlıkta düzenlenen törenle yan yana toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/bakan-gurlek-duyurdu-istanbul-mardin-ve-manisadaki-3-faili-mechul-cinayet-daha-aydinlatildi-1108492624.html
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elazığ valiliği, elazığ cumhuriyet başsavcılığı, elazığ belediye başkanlığı, elazığ emniyet müdürlüğü, elazığ, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
elazığ valiliği, elazığ cumhuriyet başsavcılığı, elazığ belediye başkanlığı, elazığ emniyet müdürlüğü, elazığ, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
Elazığ'da yangın süsü verilen cinayet: Çift silahla öldürülmüş
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettikleri düşünülen Hayriye ve Ağa Üykü çiftinin, silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Koçyiğitler köyüne bağlı Ürünlü mezrasında, Hayriye ve Ağa Üykü çifti evlerinde çıkan yangında ölü bulundu.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. İncelemede, çifte ait bazı altınların da evde bulunmadığı belirlendi.
Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında gerçekleştirilen otopside çiftin vücutlarında kurşun izlerine rastlandı. Yapılan incelemeler sonucunda Hayriye ve Ağa Üykü'nün silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
Olayın ardından evde yangın çıkarılarak cinayete kaza süsü verildiği değerlendirilirken, jandarma ekipleri fail ya da faillerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hayriye ve Ağa Üykü'nün cenazeleri Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi.
Buradaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edilen cenazeler, Ürünlü mezrasındaki mezarlıkta düzenlenen törenle yan yana toprağa verildi.