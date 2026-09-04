Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul, Mardin ve Manisa'daki 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
© AA / Arda KüçükkayaAdalet Bakanı Akın Gürlek
© AA / Arda Küçükkaya
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, yıllardır çözülemeyen 3 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını bildirdi.
3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı.
Aydınlatılan cinayetlere ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı Gürlek, şunları söyledi:
"İstanbul'da 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın kaybolmadan önce en son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu belirlendi. Başka bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dağlı'nın sorgulanmasının ardından 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen yer gösterme işleminde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliği Adli Tıp Kurumumuzca tespit edilirken, Fethi Dağlı yürütülen soruşturması kapsamında yeniden tutuklandı."
"Mardin Nusaybin'de 2012 yılında İsmail Akın ile henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin dosya 14 yıl sonra yeniden ele alındı. Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda cinayetlerin şüphelileri tespit edildi. Dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor."
"Manisa Akhisar'da 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu'nun cinayetine ilişkin yürütülen yeni çalışmalar sonucunda olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Manisa, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı."
'Hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız'
Adalet Bakanı Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca aydınlatılan cinayetlere ilişkin, "Kurulduğu 24 Nisan 2026 tarihinden bugüne kadar Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda 40 dosyada, 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay aydınlatılmış oldu." bilgisini verdi.