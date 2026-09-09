https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/dunyanin-en-yasli-insani-119-yasindaki-adam-dunya-rekorunu-bekliyor-1108632525.html
Dünyanın en yaşlı insanı: 119 yaşındaki adam dünya rekorunu bekliyor
Dünyanın en yaşlı insanı: 119 yaşındaki adam dünya rekorunu bekliyor
Sputnik Türkiye
Kosta Rika'da yaşayan Jose Flores'in resmi belgeleri, 11 Temmuz 1907'de doğduğunu ve 119 yaşında olduğunu gösteriyor. Yaşı uluslararası kuruluşlar tarafından... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T16:59+0300
2026-09-09T16:59+0300
2026-09-09T16:59+0300
yaşam
kosta rika
yaşlı
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Kosta Rika'nın Pasifik kıyısına yakın Sardinal kasabasında yaşayan Jose Flores, mütevazı ahşap evinde günlerini dinlenerek ve torununun hazırladığı yemekleri yiyerek geçiriyor. 119 yaşında olduğu belirtilen Flores, zaman zaman torunuyla bilek güreşi de yapıyor.Kimliğinde 11 Temmuz 1907 yazıyorFlores'in ailesi ve resmi kayıtlar, yaşlı adamın 119 yaşında olduğunu gösteriyor. Kimlik kartında doğum tarihi 11 Temmuz 1907 olarak yer alıyor. Ancak dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak tanınabilmesi için yaşının uluslararası kuruluşlar tarafından doğrulanması gerekiyor.Bölgedeki uzun yaşam vakalarını araştıran Nicoya Yarımadası Mavi Bölge Derneği kurucusu Jorge Vindas, Flores'in doğum ve vaftiz belgelerinin yanı sıra hayatının sonraki dönemlerine ait çok sayıda tarihsel kaydın bulunduğunu belirtti. Belgelerin Guinness Dünya Rekorları dahil uluslararası kuruluşlar tarafından doğrulanması bekleniyor.Flores'in yaşadığı Nicoya Yarımadası, insanların uzun ve sağlıklı yaşamlarıyla tanınan 'Mavi Bölgeler'den biri. Bölge sakinleri uzun yaşamı kalsiyum ve magnezyum açısından zengin su, mısır ve fasulye ağırlıklı beslenme, fiziksel çalışma ve güçlü aile ve toplum bağlarıyla ilişkilendiriyor.Vindas da aile ve sosyal ilişkilerin uzun yaşamda önemli rol oynadığını, bölgedeki insanların fiziksel olarak aktif olduğunu, sağlıklı beslendiğini ve daha sakin, düşük stresli bir hayat sürdüğünü söyledi.Uzun yaşamının sırrını ailesinde görüyorHayatının büyük bölümünü kırsalda çalışarak geçiren Flores'in 8 çocuğu, 23 torunu, 25 torununun çocuğu ve bir torununun torunu bulunuyor.Torunu ve bakıcısı Hellen Flores, dedesinin artık sakin ve mutlu bir hayat sürdüğünü, zaman zaman geçmişinden hikayeler anlattığını ve şakalar yaptığını söyledi. Flores ise uzun yaşamının sırlarından biri olarak ailesini gösteriyor.Hellen Flores, aile desteğinin önemini "Sevgi, şefkat ve bakım olmasaydı bugün hala burada olmazdı" sözleriyle anlattı.Flores'in yaşı henüz uluslararası olarak doğrulanmadığı için rekor şimdilik değişmiş değil. Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 117 yaşındaki İngiliz Ethel Caterham. Caterham, 21 Ağustos 1909'da doğdu ve 2026'da 117 yaşına girdi. Flores'in belgeleri kabul edilirse unvan el değiştirecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/endonezyadaki-orman-yanginlarinda-emisyon-alarmi-dunyanin-en-yuksek-seviyesine-cikti-1108627103.html
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kosta rika, yaşlı, guiness rekorlar kitabı
kosta rika, yaşlı, guiness rekorlar kitabı
Dünyanın en yaşlı insanı: 119 yaşındaki adam dünya rekorunu bekliyor
Kosta Rika'da yaşayan Jose Flores'in resmi belgeleri, 11 Temmuz 1907'de doğduğunu ve 119 yaşında olduğunu gösteriyor. Yaşı uluslararası kuruluşlar tarafından doğrulanırsa Flores, dünyanın yaşayan en yaşlı insanı unvanını alabilir.
Kosta Rika'nın Pasifik kıyısına yakın Sardinal kasabasında yaşayan Jose Flores, mütevazı ahşap evinde günlerini dinlenerek ve torununun hazırladığı yemekleri yiyerek geçiriyor. 119 yaşında olduğu belirtilen Flores, zaman zaman torunuyla bilek güreşi de yapıyor.
Kimliğinde 11 Temmuz 1907 yazıyor
Flores'in ailesi ve resmi kayıtlar, yaşlı adamın 119 yaşında olduğunu gösteriyor. Kimlik kartında doğum tarihi 11 Temmuz 1907 olarak yer alıyor. Ancak dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak tanınabilmesi için yaşının uluslararası kuruluşlar tarafından doğrulanması gerekiyor.
Bölgedeki uzun yaşam vakalarını araştıran Nicoya Yarımadası Mavi Bölge Derneği kurucusu Jorge Vindas, Flores'in doğum ve vaftiz belgelerinin yanı sıra hayatının sonraki dönemlerine ait çok sayıda tarihsel kaydın bulunduğunu belirtti. Belgelerin Guinness Dünya Rekorları dahil uluslararası kuruluşlar tarafından doğrulanması bekleniyor.
Flores'in yaşadığı Nicoya Yarımadası, insanların uzun ve sağlıklı yaşamlarıyla tanınan 'Mavi Bölgeler'den biri. Bölge sakinleri uzun yaşamı kalsiyum ve magnezyum açısından zengin su, mısır ve fasulye ağırlıklı beslenme, fiziksel çalışma ve güçlü aile ve toplum bağlarıyla ilişkilendiriyor.
Vindas da aile ve sosyal ilişkilerin uzun yaşamda önemli rol oynadığını, bölgedeki insanların fiziksel olarak aktif olduğunu, sağlıklı beslendiğini ve daha sakin, düşük stresli bir hayat sürdüğünü söyledi.
Uzun yaşamının sırrını ailesinde görüyor
Hayatının büyük bölümünü kırsalda çalışarak geçiren Flores'in 8 çocuğu, 23 torunu, 25 torununun çocuğu ve bir torununun torunu bulunuyor.
Torunu ve bakıcısı Hellen Flores, dedesinin artık sakin ve mutlu bir hayat sürdüğünü, zaman zaman geçmişinden hikayeler anlattığını ve şakalar yaptığını söyledi. Flores ise uzun yaşamının sırlarından biri olarak ailesini gösteriyor.
Hellen Flores, aile desteğinin önemini "Sevgi, şefkat ve bakım olmasaydı bugün hala burada olmazdı" sözleriyle anlattı.
Flores'in yaşı henüz uluslararası olarak doğrulanmadığı için rekor şimdilik değişmiş değil. Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 117 yaşındaki İngiliz Ethel Caterham. Caterham, 21 Ağustos 1909'da doğdu ve 2026'da 117 yaşına girdi. Flores'in belgeleri kabul edilirse unvan el değiştirecek.