Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/datcada-kurek-sorfu-yapan-2-kisi-kaybolmustu-sahil-guvenlik-kurtardi-1108623010.html
Datça'da kürek sörfü yapan 2 kişi sürüklenmişti: Sahil Güvenlik kurtardı
Datça'da kürek sörfü yapan 2 kişi sürüklenmişti: Sahil Güvenlik kurtardı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında kürek sörfü yaparken sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T13:52+0300
2026-09-09T13:52+0300
türki̇ye
sahil güvenlik
türkiye
datça
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1e/1056810686_0:162:1600:1062_1920x0_80_0_0_327865e52be1aeb55615ada7eee3ab94.jpg
Datça açıklarında kürek sörfü yaparken sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.Kürek sörfü yaparken sürüklendilerSahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Palamutbükü açıklarında 2 kişinin kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda, 2 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak Gerence Koyu'na götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/supa-gittiler-kurekleri-kirildi-kiyiya-donemeyen-2-kisiyi-deniz-polisi-kurtardi-1108402545.html
türki̇ye
datça
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1e/1056810686_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_9704383b6a2e8fbfa8c16042d0fd8be9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sahil güvenlik, türkiye, datça
sahil güvenlik, türkiye, datça

Datça'da kürek sörfü yapan 2 kişi sürüklenmişti: Sahil Güvenlik kurtardı

13:52 09.09.2026
© İHASahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© İHA
Abone ol
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında kürek sörfü yaparken sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Datça açıklarında kürek sörfü yaparken sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kürek sörfü yaparken sürüklendiler

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Palamutbükü açıklarında 2 kişinin kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda, 2 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak Gerence Koyu'na götürüldü.
Antalya'da SUP yapan 46 kişi denizde mahsur kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
YAŞAM
SUP'a gittiler kürekleri kırıldı: Kıyıya dönemeyen 2 kişiyi deniz polisi kurtardı
1 Eylül, 13:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала