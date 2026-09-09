https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/datcada-kurek-sorfu-yapan-2-kisi-kaybolmustu-sahil-guvenlik-kurtardi-1108623010.html
Datça'da kürek sörfü yapan 2 kişi sürüklenmişti: Sahil Güvenlik kurtardı
Datça'da kürek sörfü yapan 2 kişi sürüklenmişti: Sahil Güvenlik kurtardı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında kürek sörfü yaparken sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-09T13:52+0300
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Datça açıklarında kürek sörfü yaparken sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.Kürek sörfü yaparken sürüklendilerSahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Palamutbükü açıklarında 2 kişinin kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda, 2 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak Gerence Koyu'na götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/supa-gittiler-kurekleri-kirildi-kiyiya-donemeyen-2-kisiyi-deniz-polisi-kurtardi-1108402545.html
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sahil güvenlik, türkiye, datça
sahil güvenlik, türkiye, datça
Datça'da kürek sörfü yapan 2 kişi sürüklenmişti: Sahil Güvenlik kurtardı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında kürek sörfü yaparken sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Datça açıklarında kürek sörfü yaparken sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kürek sörfü yaparken sürüklendiler
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Palamutbükü açıklarında 2 kişinin kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda, 2 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak Gerence Koyu'na götürüldü.