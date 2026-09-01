https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/supa-gittiler-kurekleri-kirildi-kiyiya-donemeyen-2-kisiyi-deniz-polisi-kurtardi-1108402545.html

SUP'a gittiler kürekleri kırıldı: Kıyıya dönemeyen 2 kişiyi deniz polisi kurtardı

SUP'a gittiler kürekleri kırıldı: Kıyıya dönemeyen 2 kişiyi deniz polisi kurtardı

Sputnik Türkiye

Antalya'da paddle board ile deniz açılan kişilerin kürekleri kırıldı. Kendi imkanlarıyla sahile ulaşamayan 2 kişiyi polis kurtardı. 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T13:23+0300

2026-09-01T13:23+0300

2026-09-01T13:23+0300

yaşam

antalya

muratpaşa

sup

paddle board

kürek

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Antalya'da SUP yapanlar bir kez daha mahsur kaldı. Paddle board ile yani kürek tahtası ile denize açıldıktan sonra küreklerinin kırılması sonucu mahsur kalan 2 kişiyi polis ekipleri botla kurtardı.Muratpaşa ilçesi Falez Parkı açıklarında paddle board ile denize açılan H.K. ve İ.C, kullandıkları küreklerin kırılması nedeniyle kıyıya dönemedi.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.Ekipler, denizde mahsur kalan 2 kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.H.K. ve İ.C'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.SUP nedir?Paddle board ne?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/sahilde-oturan-genclerin-uzerine-kurekle-kum-atmisti-2-zanli-gozaltina-alindi-1107599656.html

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antalya, muratpaşa, sup, paddle board, kürek