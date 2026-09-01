https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/supa-gittiler-kurekleri-kirildi-kiyiya-donemeyen-2-kisiyi-deniz-polisi-kurtardi-1108402545.html
SUP'a gittiler kürekleri kırıldı: Kıyıya dönemeyen 2 kişiyi deniz polisi kurtardı
SUP'a gittiler kürekleri kırıldı: Kıyıya dönemeyen 2 kişiyi deniz polisi kurtardı
Sputnik Türkiye
Antalya'da paddle board ile deniz açılan kişilerin kürekleri kırıldı. Kendi imkanlarıyla sahile ulaşamayan 2 kişiyi polis kurtardı. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T13:23+0300
2026-09-01T13:23+0300
2026-09-01T13:23+0300
yaşam
antalya
muratpaşa
sup
paddle board
kürek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107585232_0:110:750:532_1920x0_80_0_0_f2ef8b7878abc51eed11238b1c41a856.jpg
Antalya'da SUP yapanlar bir kez daha mahsur kaldı. Paddle board ile yani kürek tahtası ile denize açıldıktan sonra küreklerinin kırılması sonucu mahsur kalan 2 kişiyi polis ekipleri botla kurtardı.Muratpaşa ilçesi Falez Parkı açıklarında paddle board ile denize açılan H.K. ve İ.C, kullandıkları küreklerin kırılması nedeniyle kıyıya dönemedi.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.Ekipler, denizde mahsur kalan 2 kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.H.K. ve İ.C'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.SUP nedir?Paddle board ne?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/sahilde-oturan-genclerin-uzerine-kurekle-kum-atmisti-2-zanli-gozaltina-alindi-1107599656.html
antalya
muratpaşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107585232_1:0:750:562_1920x0_80_0_0_c1dc5016fba2442bdba49236d6b899ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, muratpaşa, sup, paddle board, kürek
antalya, muratpaşa, sup, paddle board, kürek
SUP'a gittiler kürekleri kırıldı: Kıyıya dönemeyen 2 kişiyi deniz polisi kurtardı
Antalya'da paddle board ile deniz açılan kişilerin kürekleri kırıldı. Kendi imkanlarıyla sahile ulaşamayan 2 kişiyi polis kurtardı.
Antalya'da SUP yapanlar bir kez daha mahsur kaldı.
Paddle board ile yani kürek tahtası ile denize açıldıktan sonra küreklerinin kırılması sonucu mahsur kalan 2 kişiyi polis ekipleri botla kurtardı.
Muratpaşa ilçesi Falez Parkı açıklarında paddle board ile denize açılan H.K. ve İ.C, kullandıkları küreklerin kırılması nedeniyle kıyıya dönemedi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, denizde mahsur kalan 2 kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.
H.K. ve İ.C'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SUP (Stand Up Paddle) board, Türkçe adıyla ayakta kürek sörfü tahtası
Paddle board (kürek sörfü), su üzerinde bir tahtanın üzerinde durarak veya diz çökerek bir kürek yardımıyla ilerlediğiniz popüler bir su sporudur ve bu sporda kullanılan özel tasarlanmış sörf tahtalarına denir.