Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/supa-gittiler-kurekleri-kirildi-kiyiya-donemeyen-2-kisiyi-deniz-polisi-kurtardi-1108402545.html
SUP'a gittiler kürekleri kırıldı: Kıyıya dönemeyen 2 kişiyi deniz polisi kurtardı
SUP'a gittiler kürekleri kırıldı: Kıyıya dönemeyen 2 kişiyi deniz polisi kurtardı
Sputnik Türkiye
Antalya'da paddle board ile deniz açılan kişilerin kürekleri kırıldı. Kendi imkanlarıyla sahile ulaşamayan 2 kişiyi polis kurtardı. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T13:23+0300
2026-09-01T13:23+0300
yaşam
antalya
muratpaşa
sup
paddle board
kürek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107585232_0:110:750:532_1920x0_80_0_0_f2ef8b7878abc51eed11238b1c41a856.jpg
Antalya'da SUP yapanlar bir kez daha mahsur kaldı. Paddle board ile yani kürek tahtası ile denize açıldıktan sonra küreklerinin kırılması sonucu mahsur kalan 2 kişiyi polis ekipleri botla kurtardı.Muratpaşa ilçesi Falez Parkı açıklarında paddle board ile denize açılan H.K. ve İ.C, kullandıkları küreklerin kırılması nedeniyle kıyıya dönemedi.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.Ekipler, denizde mahsur kalan 2 kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.H.K. ve İ.C'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.SUP nedir?Paddle board ne?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/sahilde-oturan-genclerin-uzerine-kurekle-kum-atmisti-2-zanli-gozaltina-alindi-1107599656.html
antalya
muratpaşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107585232_1:0:750:562_1920x0_80_0_0_c1dc5016fba2442bdba49236d6b899ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, muratpaşa, sup, paddle board, kürek
antalya, muratpaşa, sup, paddle board, kürek

SUP'a gittiler kürekleri kırıldı: Kıyıya dönemeyen 2 kişiyi deniz polisi kurtardı

13:23 01.09.2026
© AA / Sahil Güvenlik KomutanlığıAntalya'da SUP yapan 46 kişi denizde mahsur kaldı
Antalya'da SUP yapan 46 kişi denizde mahsur kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© AA / Sahil Güvenlik Komutanlığı
Abone ol
Antalya'da paddle board ile deniz açılan kişilerin kürekleri kırıldı. Kendi imkanlarıyla sahile ulaşamayan 2 kişiyi polis kurtardı.
Antalya'da SUP yapanlar bir kez daha mahsur kaldı.
Paddle board ile yani kürek tahtası ile denize açıldıktan sonra küreklerinin kırılması sonucu mahsur kalan 2 kişiyi polis ekipleri botla kurtardı.
Muratpaşa ilçesi Falez Parkı açıklarında paddle board ile denize açılan H.K. ve İ.C, kullandıkları küreklerin kırılması nedeniyle kıyıya dönemedi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, denizde mahsur kalan 2 kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.
H.K. ve İ.C'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SUP nedir?

SUP (Stand Up Paddle) board, Türkçe adıyla ayakta kürek sörfü tahtası

Paddle board ne?

Paddle board (kürek sörfü), su üzerinde bir tahtanın üzerinde durarak veya diz çökerek bir kürek yardımıyla ilerlediğiniz popüler bir su sporudur ve bu sporda kullanılan özel tasarlanmış sörf tahtalarına denir.
gözaltı polis - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
TÜRKİYE
Sahilde oturan gençlerin üzerine kürekle kum atmıştı: 2 zanlı gözaltına alındı
28 Temmuz, 13:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала