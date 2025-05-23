Beynine pıhtı atınca Danca konuşmaya başlamıştı: Türkçe'yi hatırladı ilk sözü eşine 'seni seviyorum' demek oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da toplu ulaşımda geçici aksama: İBB ve özel halk otobüsleri arasında uzlaşma sağlandı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuryelik artık ‘tehlikeli’ meslek sayılacak: ‘Güvensiz çalışma koşulları değiştirilmeli’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Avukat Enes Ermaner: 'Delil olarak sunulan içeriklere savcılık tarafından ulaşılamıyor'
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Elif Buse Doğan: 'Samsak Döveci akımı sosyal medyanın bana hediyesi oldu'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka şu ana kadar en çok kadınların işlerini ellerinden aldı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Dedeağaç’ta düzenlenen tatbikat ile ne amaçlanıyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suriye’yi beş parçaya bölecek planın ilk adımlarının atıldığını görüyoruz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
17:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
18:15
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
18:25
12 dk
TARİHTE BUGÜN
En tanınan romanını yazması 17 yıl sürdü
18:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sırtınızı Türkiye’ye dayadığınız takdirde göç sorunu yaşamazsınız'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB’de yeni gözaltılar
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Gıda güvenliği ihmale gelmez'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
PKK hangi dönemde nasıl kuruldu?
19:05
56 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/beynine-pihti-atinca-danca-konusmaya-baslamisti-turkce-konusmaya-basladi-ilk-sozu-esine-seni-1096448318.html
Beynine pıhtı atınca Danca konuşmaya başlamıştı: Türkçe'yi hatırladı ilk sözü eşine 'seni seviyorum' demek oldu
Beynine pıhtı atınca Danca konuşmaya başlamıştı: Türkçe'yi hatırladı ilk sözü eşine 'seni seviyorum' demek oldu
Sputnik Türkiye
Konya'da beynine pıhtı atınca Danca konuşmaya başlayan yaşlı adam artık Türkçe konuşmaya başladı. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T11:36+0300
2025-05-23T11:40+0300
sağlik
konya
türkçe
danimarka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095676886_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_149f6c5bc4b390280bf119244dcafaee.png
Konya'da beynine pıhtı atınca Türkçe'yi unutup yıllardır kullanmadığı Danca ile iletişim kuran 67 yaşındaki Rahmi Karademir, artık Türkçe'yi yeniden konuşmaya başladı. Büyük mutluluk yaşayan Karademir, "Türkçe konuşamıyordum. Dancayı nereden çıkardım, nasıl yaptım hiç bilmiyorum. Danimarka'da uzun süre kaldım. Türkçe konuşamayınca üzülüyordum. Allah böyle bir şeyi kimseye vermesin. İlk kurduğum cümle eşime hitaben 'Seni çok seviyorum' oldu" diye konuştu. Bir anda Danca konuşmaya başladıDanimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Karademir, geçen ay dizinden olduğu ameliyatın ardından felç geçirdi, acil serviste yapılan müdahale ile beyninin sol tarafındaki tıkanan büyük damarlardan biri, Prof. Dr. Gökhan Özdemir tarafından anjiyografi yapılarak açıldı. Ameliyatın ardından Türkçe konuşmayı unutarak çevresindekilerle Danca iletişim kurmaya başlayan Karademir'in tedavisi sürüyor.Şikayetleri büyük ölçüde düzelen Karademir, unuttuğu Türkçeyi, anjiyografi işleminden yaklaşık 15-20 gün sonra tekrar konuşmaya başladı. Her geçen gün daha iyiye giden Karademir'in Türkçe konuşmaya başlaması, başta eşi olmak üzere çevresindekileri de sevindirdi. Allah böyle bir şeyi kimseye vermesinTürkçe konuşmaya başladığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu anlatan Rahmi Karademir şunları anlattı: 'Rahmi bu dili bilmiyorum Türkçe söyle'Eşi Medine Karademir de "Rahmi beyin yanına gittim. Yoğun bakımda Danca konuşmaya başlayınca bir şey anlamadım. 'Rahmi, bu dili bilmiyorum, Türkçe söyle' dedim. Kafasını salladı. Danca 'Beni eve götür.' diyormuş. Eve gelince Türkçe konuşmaya başlayınca heyecanlandım. İlk kelimeleri 'İyiyim', 'Şükür', 'Acıktım' oldu. Bir de torunumuz var, adını bilemedi, onu özlediğini söyledi. Böyle tek tek kelimelerle başladı, şimdi cümleler kurarak konuşuyor." diye anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/beynine-pihti-atti-turkceyi-unuttu-danca-konusmaya-basladi-1095677068.html
konya
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095676886_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_6bae6322c62853032921d77a577d8120.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konya, türkçe, danimarka
konya, türkçe, danimarka

Beynine pıhtı atınca Danca konuşmaya başlamıştı: Türkçe'yi hatırladı ilk sözü eşine 'seni seviyorum' demek oldu

11:36 23.05.2025 (güncellendi: 11:40 23.05.2025)
Konya
Konya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
Abone ol
Konya'da beynine pıhtı atınca Danca konuşmaya başlayan yaşlı adam artık Türkçe konuşmaya başladı.
Konya'da beynine pıhtı atınca Türkçe'yi unutup yıllardır kullanmadığı Danca ile iletişim kuran 67 yaşındaki Rahmi Karademir, artık Türkçe'yi yeniden konuşmaya başladı. Büyük mutluluk yaşayan Karademir, "Türkçe konuşamıyordum. Dancayı nereden çıkardım, nasıl yaptım hiç bilmiyorum. Danimarka'da uzun süre kaldım. Türkçe konuşamayınca üzülüyordum. Allah böyle bir şeyi kimseye vermesin. İlk kurduğum cümle eşime hitaben 'Seni çok seviyorum' oldu" diye konuştu.

Bir anda Danca konuşmaya başladı

Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Karademir, geçen ay dizinden olduğu ameliyatın ardından felç geçirdi, acil serviste yapılan müdahale ile beyninin sol tarafındaki tıkanan büyük damarlardan biri, Prof. Dr. Gökhan Özdemir tarafından anjiyografi yapılarak açıldı. Ameliyatın ardından Türkçe konuşmayı unutarak çevresindekilerle Danca iletişim kurmaya başlayan Karademir'in tedavisi sürüyor.
Şikayetleri büyük ölçüde düzelen Karademir, unuttuğu Türkçeyi, anjiyografi işleminden yaklaşık 15-20 gün sonra tekrar konuşmaya başladı. Her geçen gün daha iyiye giden Karademir'in Türkçe konuşmaya başlaması, başta eşi olmak üzere çevresindekileri de sevindirdi.

Allah böyle bir şeyi kimseye vermesin

Türkçe konuşmaya başladığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu anlatan Rahmi Karademir şunları anlattı:

"Elhamdülillah, çok şükür konuşabiliyorum. Biraz zorlanıyorum, bazı kelimeleri hemen hatırlayamıyorum. Yoğun bakımdan çıkınca çok kötüydüm, Türkçe konuşamıyordum. Dancayı nereden çıkardım, nasıl yaptım hiç bilmiyorum. Danimarka'da uzun süre kaldım. Türkçe konuşamayınca üzülüyordum. Doktorlar, profesörler yanıma geliyor, bir şeyler soruyorlar, bir şey söyleyemiyorum. Eş dost geliyor, konuşamıyorum, ne yaptım, ne yapıyorum... Allah böyle bir şeyi kimseye vermesin. İlk kurduğum cümle eşime hitaben 'Seni çok seviyorum' oldu."

'Rahmi bu dili bilmiyorum Türkçe söyle'

Eşi Medine Karademir de "Rahmi beyin yanına gittim. Yoğun bakımda Danca konuşmaya başlayınca bir şey anlamadım. 'Rahmi, bu dili bilmiyorum, Türkçe söyle' dedim. Kafasını salladı. Danca 'Beni eve götür.' diyormuş. Eve gelince Türkçe konuşmaya başlayınca heyecanlandım. İlk kelimeleri 'İyiyim', 'Şükür', 'Acıktım' oldu. Bir de torunumuz var, adını bilemedi, onu özlediğini söyledi. Böyle tek tek kelimelerle başladı, şimdi cümleler kurarak konuşuyor." diye anlattı.
Konya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
YAŞAM
Beynine pıhtı attı: Türkçe'yi unuttu, Danca konuşmaya başladı
25 Nisan, 11:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала