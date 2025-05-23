https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/beynine-pihti-atinca-danca-konusmaya-baslamisti-turkce-konusmaya-basladi-ilk-sozu-esine-seni-1096448318.html
Beynine pıhtı atınca Danca konuşmaya başlamıştı: Türkçe'yi hatırladı ilk sözü eşine 'seni seviyorum' demek oldu
Beynine pıhtı atınca Danca konuşmaya başlamıştı: Türkçe'yi hatırladı ilk sözü eşine 'seni seviyorum' demek oldu
Sputnik Türkiye
Konya'da beynine pıhtı atınca Danca konuşmaya başlayan yaşlı adam artık Türkçe konuşmaya başladı. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T11:36+0300
2025-05-23T11:36+0300
2025-05-23T11:40+0300
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Konya'da beynine pıhtı atınca Türkçe'yi unutup yıllardır kullanmadığı Danca ile iletişim kuran 67 yaşındaki Rahmi Karademir, artık Türkçe'yi yeniden konuşmaya başladı. Büyük mutluluk yaşayan Karademir, "Türkçe konuşamıyordum. Dancayı nereden çıkardım, nasıl yaptım hiç bilmiyorum. Danimarka'da uzun süre kaldım. Türkçe konuşamayınca üzülüyordum. Allah böyle bir şeyi kimseye vermesin. İlk kurduğum cümle eşime hitaben 'Seni çok seviyorum' oldu" diye konuştu. Bir anda Danca konuşmaya başladıDanimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Karademir, geçen ay dizinden olduğu ameliyatın ardından felç geçirdi, acil serviste yapılan müdahale ile beyninin sol tarafındaki tıkanan büyük damarlardan biri, Prof. Dr. Gökhan Özdemir tarafından anjiyografi yapılarak açıldı. Ameliyatın ardından Türkçe konuşmayı unutarak çevresindekilerle Danca iletişim kurmaya başlayan Karademir'in tedavisi sürüyor.Şikayetleri büyük ölçüde düzelen Karademir, unuttuğu Türkçeyi, anjiyografi işleminden yaklaşık 15-20 gün sonra tekrar konuşmaya başladı. Her geçen gün daha iyiye giden Karademir'in Türkçe konuşmaya başlaması, başta eşi olmak üzere çevresindekileri de sevindirdi. Allah böyle bir şeyi kimseye vermesinTürkçe konuşmaya başladığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu anlatan Rahmi Karademir şunları anlattı: 'Rahmi bu dili bilmiyorum Türkçe söyle'Eşi Medine Karademir de "Rahmi beyin yanına gittim. Yoğun bakımda Danca konuşmaya başlayınca bir şey anlamadım. 'Rahmi, bu dili bilmiyorum, Türkçe söyle' dedim. Kafasını salladı. Danca 'Beni eve götür.' diyormuş. Eve gelince Türkçe konuşmaya başlayınca heyecanlandım. İlk kelimeleri 'İyiyim', 'Şükür', 'Acıktım' oldu. Bir de torunumuz var, adını bilemedi, onu özlediğini söyledi. Böyle tek tek kelimelerle başladı, şimdi cümleler kurarak konuşuyor." diye anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/beynine-pihti-atti-turkceyi-unuttu-danca-konusmaya-basladi-1095677068.html
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Beynine pıhtı atınca Danca konuşmaya başlamıştı: Türkçe'yi hatırladı ilk sözü eşine 'seni seviyorum' demek oldu
11:36 23.05.2025 (güncellendi: 11:40 23.05.2025)
Konya'da beynine pıhtı atınca Danca konuşmaya başlayan yaşlı adam artık Türkçe konuşmaya başladı.
Konya'da beynine pıhtı atınca Türkçe'yi unutup yıllardır kullanmadığı Danca ile iletişim kuran 67 yaşındaki Rahmi Karademir, artık Türkçe'yi yeniden konuşmaya başladı. Büyük mutluluk yaşayan Karademir, "Türkçe konuşamıyordum. Dancayı nereden çıkardım, nasıl yaptım hiç bilmiyorum. Danimarka'da uzun süre kaldım. Türkçe konuşamayınca üzülüyordum. Allah böyle bir şeyi kimseye vermesin. İlk kurduğum cümle eşime hitaben 'Seni çok seviyorum' oldu" diye konuştu.
Bir anda Danca konuşmaya başladı
Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Karademir, geçen ay dizinden olduğu ameliyatın ardından felç geçirdi, acil serviste yapılan müdahale ile beyninin sol tarafındaki tıkanan büyük damarlardan biri, Prof. Dr. Gökhan Özdemir tarafından anjiyografi yapılarak açıldı. Ameliyatın ardından Türkçe konuşmayı unutarak çevresindekilerle Danca iletişim kurmaya başlayan Karademir'in tedavisi sürüyor.
Şikayetleri büyük ölçüde düzelen Karademir, unuttuğu Türkçeyi, anjiyografi işleminden yaklaşık 15-20 gün sonra tekrar konuşmaya başladı. Her geçen gün daha iyiye giden Karademir'in Türkçe konuşmaya başlaması, başta eşi olmak üzere çevresindekileri de sevindirdi.
Allah böyle bir şeyi kimseye vermesin
Türkçe konuşmaya başladığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu anlatan Rahmi Karademir şunları anlattı:
"Elhamdülillah, çok şükür konuşabiliyorum. Biraz zorlanıyorum, bazı kelimeleri hemen hatırlayamıyorum. Yoğun bakımdan çıkınca çok kötüydüm, Türkçe konuşamıyordum. Dancayı nereden çıkardım, nasıl yaptım hiç bilmiyorum. Danimarka'da uzun süre kaldım. Türkçe konuşamayınca üzülüyordum. Doktorlar, profesörler yanıma geliyor, bir şeyler soruyorlar, bir şey söyleyemiyorum. Eş dost geliyor, konuşamıyorum, ne yaptım, ne yapıyorum... Allah böyle bir şeyi kimseye vermesin. İlk kurduğum cümle eşime hitaben 'Seni çok seviyorum' oldu."
'Rahmi bu dili bilmiyorum Türkçe söyle'
Eşi Medine Karademir de "Rahmi beyin yanına gittim. Yoğun bakımda Danca konuşmaya başlayınca bir şey anlamadım. 'Rahmi, bu dili bilmiyorum, Türkçe söyle' dedim. Kafasını salladı. Danca 'Beni eve götür.' diyormuş. Eve gelince Türkçe konuşmaya başlayınca heyecanlandım. İlk kelimeleri 'İyiyim', 'Şükür', 'Acıktım' oldu. Bir de torunumuz var, adını bilemedi, onu özlediğini söyledi. Böyle tek tek kelimelerle başladı, şimdi cümleler kurarak konuşuyor." diye anlattı.