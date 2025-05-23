https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/beynine-pihti-atinca-danca-konusmaya-baslamisti-turkce-konusmaya-basladi-ilk-sozu-esine-seni-1096448318.html

Beynine pıhtı atınca Danca konuşmaya başlamıştı: Türkçe'yi hatırladı ilk sözü eşine 'seni seviyorum' demek oldu

Beynine pıhtı atınca Danca konuşmaya başlamıştı: Türkçe'yi hatırladı ilk sözü eşine 'seni seviyorum' demek oldu

Sputnik Türkiye

Konya'da beynine pıhtı atınca Danca konuşmaya başlayan yaşlı adam artık Türkçe konuşmaya başladı. 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T11:36+0300

2025-05-23T11:36+0300

2025-05-23T11:40+0300

sağlik

konya

türkçe

danimarka

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Konya'da beynine pıhtı atınca Türkçe'yi unutup yıllardır kullanmadığı Danca ile iletişim kuran 67 yaşındaki Rahmi Karademir, artık Türkçe'yi yeniden konuşmaya başladı. Büyük mutluluk yaşayan Karademir, "Türkçe konuşamıyordum. Dancayı nereden çıkardım, nasıl yaptım hiç bilmiyorum. Danimarka'da uzun süre kaldım. Türkçe konuşamayınca üzülüyordum. Allah böyle bir şeyi kimseye vermesin. İlk kurduğum cümle eşime hitaben 'Seni çok seviyorum' oldu" diye konuştu. Bir anda Danca konuşmaya başladıDanimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Karademir, geçen ay dizinden olduğu ameliyatın ardından felç geçirdi, acil serviste yapılan müdahale ile beyninin sol tarafındaki tıkanan büyük damarlardan biri, Prof. Dr. Gökhan Özdemir tarafından anjiyografi yapılarak açıldı. Ameliyatın ardından Türkçe konuşmayı unutarak çevresindekilerle Danca iletişim kurmaya başlayan Karademir'in tedavisi sürüyor.Şikayetleri büyük ölçüde düzelen Karademir, unuttuğu Türkçeyi, anjiyografi işleminden yaklaşık 15-20 gün sonra tekrar konuşmaya başladı. Her geçen gün daha iyiye giden Karademir'in Türkçe konuşmaya başlaması, başta eşi olmak üzere çevresindekileri de sevindirdi. Allah böyle bir şeyi kimseye vermesinTürkçe konuşmaya başladığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu anlatan Rahmi Karademir şunları anlattı: 'Rahmi bu dili bilmiyorum Türkçe söyle'Eşi Medine Karademir de "Rahmi beyin yanına gittim. Yoğun bakımda Danca konuşmaya başlayınca bir şey anlamadım. 'Rahmi, bu dili bilmiyorum, Türkçe söyle' dedim. Kafasını salladı. Danca 'Beni eve götür.' diyormuş. Eve gelince Türkçe konuşmaya başlayınca heyecanlandım. İlk kelimeleri 'İyiyim', 'Şükür', 'Acıktım' oldu. Bir de torunumuz var, adını bilemedi, onu özlediğini söyledi. Böyle tek tek kelimelerle başladı, şimdi cümleler kurarak konuşuyor." diye anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/beynine-pihti-atti-turkceyi-unuttu-danca-konusmaya-basladi-1095677068.html

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