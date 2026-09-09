Borsa İstanbul’da kurallar değişiyor

“Sermaye Piyasası Kurulu, son birkaç gün içinde peş peşe bazı kararlar aldı. Önce Hazine ve Maliye Bakanlığı piyasa fonlarına yüzde 10 stopaj getirdi. Bu fonlarda payı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin elde ettikleri kazançlar yüzde 10 oranında vergilendirilecek. Bunun yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu da gerek halka arzlarda gerekse piyasa fonlarında uygulanacak yeni ilkeleri kararlaştırdı. Ancak asıl önemli düzenleme halka açıklıkla ilgili. Bu kararlar 11 Eylül’den itibaren Borsa İstanbul’da uygulanmaya başlayacak.

Düzenlemeye göre, Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören şirketlerin pay sahiplerine bildirim yükümlülüğü getirildi. Yüzde 3 ve üzerinde paya sahip olanların isimleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından güncel olarak açıklanacak. Piyasa fonlarında yüzde 10 ve üzerinde payı bulunan gerçek ve tüzel kişiler de yine Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sürekli ve anlık olarak güncellenecek. Dolayısıyla bu hisselere veya fonlara yatırım yapanlar, kimlerin alım satım yaptığını görebilecek. Özellikle hisseleri ihraç eden şirketler ve kurumlar açısından kimlerin ne kadar pay sahibi olduğu izlenebilecek.

Eleştirilerden biri, fiilî dolaşımdaki paylar konusunda yeterli şeffaflığın bulunmadığı yönündeydi. Sermaye Piyasası Kurulu bu konuda da önemli bir adım attı. Fiilî dolaşımdaki pay kavramı, halka açıklık oranını gösteren bir kavram olarak tanımlandı. Böylece şirketlerin dolaşımdaki payları ve halka açılan şirketlerin hisse senetleriyle ilgili işlemler Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yakından izlenecek. Bu bilgiler listelenerek tablolar hâlinde duyurulacak, günlük ve anlık olarak şeffaf biçimde paylaşılacak. Bütün bunlar; Morgan Stanley, Standard & Poor’s ve Financial Times gibi uluslararası kuruluşların son dönemde Borsa İstanbul’daki gelişmelere ilişkin uyarılarının ve Türkiye piyasasını yakın izleme kararlarının ardından peş peşe atılan adımlar. Aksi halde Türkiye’nin bu alanda ciddi bir itibar kaybı yaşaması söz konusu olacaktı. Muhtemelen bu düzenlemelerin ardından, sonbaharda ve özellikle kasım ayında Türkiye’ye ilişkin açıklanacak yakın izleme raporları nispeten daha olumlu bir görünüm ortaya koyabilir.”