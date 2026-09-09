https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/bangladeste-kizamik-salgini-buyuyor-can-kaybi-bine-dayandi-1108621463.html
Bangladeş'te kızamık salgını büyüyor: Can kaybı bine dayandı
Bangladeş'te kızamık salgını büyüyor: Can kaybı bine dayandı
Sputnik Türkiye
Bangladeş'te yıl başından bu yana şüpheli kızamık vakalarına bağlı can kaybı 999'a yükseldi. Marttan bu yana 166 binden fazla şüpheli vaka kaydedilirken... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T13:17+0300
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2026-09-09T13:17+0300
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dünya sağlık örgütü (dsö)
unicef
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kızamık
aşılama
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Bangladeş'te özellikle çocukları etkileyen kızamık salgını ülke genelinde yayılmaya devam ediyor. Hükümet verilerine göre marttan bu yana 166 binden fazla şüpheli vaka kaydedildi. Ülke, salgının yayılmasını durdurmak için mart ayında başlatılan acil aşılama kampanyasını ülke geneline genişletti.Salgının boyutu ilk olarak mart ayında belirginleşti. Bir aydan kısa sürede 100'den fazla çocuk hayatını kaybetti. Salı günü itibarıyla yıl başından bu yana şüpheli kızamık vakalarına bağlı ölüm sayısı 999'a ulaştı.Sağlık Bakanlığı verilerine göre mart ayından bu yana kaydedilen 166 binden fazla şüpheli vakanın 19 bin 835'i laboratuvarda doğrulandı.Aşılamadaki aksama salgının önünü açtıBangladeş birkaç yıl öncesine kadar kızamığı büyük ölçüde kontrol altında tutuyordu. Ülkede 2021-2025 yılları arasında yılda yalnızca 100 ila 300 vaka kaydedilmişti. 2020'de ise vaka sayısı 2 bin 410'du.Ancak son yıllarda rutin aşılama programındaki aksamalar nedeniyle aşılanmamış çocukların sayısı arttı. Önce pandemi döneminde rutin aşılamalar kesintiye uğradı, ardından 2024'te normalde dört yılda bir gerçekleştirilen aşılama kampanyası büyük ölçüde yapılamadı.Hükümet, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF ve Gavi ile birlikte mart ayında acil aşılama kampanyası başlattı. İlk olarak 6 aylık ile 5 yaş arasındaki çocuklara odaklanan kampanya daha sonra aşamalı olarak ülke geneline yayıldı.DSÖ'ye göre kızamık, havadan bulaşan ve yüksek ateş, solunum yolu belirtileri ve kırmızı döküntülere yol açan oldukça bulaşıcı bir hastalık. Özellikle küçük çocuklarda ağır ve ölümcül komplikasyonlara neden olabiliyor.Hastalığın yayılmasını durdurmak için toplumun yaklaşık yüzde 95'inin aşılanması gerekiyor.Ülkedeki mevcut hükümet, aşılamadaki aksaklıklardan önceki yönetimleri sorumlu tutarken, eski Başbakan Sheikh Hasina ise geçici hükümeti suçladı. 2024'teki siyasi çalkantılar sırasında kızamık aşılama kampanyasının sekteye uğradığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/uzmanlardan-kutletme-uyari-birkac-gunluk-kursla-uzman-oluyorlar-evlerinin-salonunda-islem-1108619924.html
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bangladeş, dünya sağlık örgütü (dsö), unicef, gavi , kızamık, aşılama
bangladeş, dünya sağlık örgütü (dsö), unicef, gavi , kızamık, aşılama
Bangladeş'te kızamık salgını büyüyor: Can kaybı bine dayandı
Bangladeş'te yıl başından bu yana şüpheli kızamık vakalarına bağlı can kaybı 999'a yükseldi. Marttan bu yana 166 binden fazla şüpheli vaka kaydedilirken, bunların 19 bin 835'i laboratuvar testleriyle doğrulandı.
Bangladeş'te özellikle çocukları etkileyen kızamık salgını ülke genelinde yayılmaya devam ediyor. Hükümet verilerine göre marttan bu yana 166 binden fazla şüpheli vaka kaydedildi. Ülke, salgının yayılmasını durdurmak için mart ayında başlatılan acil aşılama kampanyasını ülke geneline genişletti.
Salgının boyutu ilk olarak mart ayında belirginleşti. Bir aydan kısa sürede 100'den fazla çocuk hayatını kaybetti. Salı günü itibarıyla yıl başından bu yana şüpheli kızamık vakalarına bağlı ölüm sayısı 999'a ulaştı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre mart ayından bu yana kaydedilen 166 binden fazla şüpheli vakanın 19 bin 835'i laboratuvarda doğrulandı.
Aşılamadaki aksama salgının önünü açtı
Bangladeş birkaç yıl öncesine kadar kızamığı büyük ölçüde kontrol altında tutuyordu. Ülkede 2021-2025 yılları arasında yılda yalnızca 100 ila 300 vaka kaydedilmişti. 2020'de ise vaka sayısı 2 bin 410'du.
Ancak son yıllarda rutin aşılama programındaki aksamalar nedeniyle aşılanmamış çocukların sayısı arttı. Önce pandemi döneminde rutin aşılamalar kesintiye uğradı, ardından 2024'te normalde dört yılda bir gerçekleştirilen aşılama kampanyası büyük ölçüde yapılamadı.
Hükümet, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF ve Gavi ile birlikte mart ayında acil aşılama kampanyası başlattı. İlk olarak 6 aylık ile 5 yaş arasındaki çocuklara odaklanan kampanya daha sonra aşamalı olarak ülke geneline yayıldı.
DSÖ'ye göre kızamık, havadan bulaşan ve yüksek ateş, solunum yolu belirtileri ve kırmızı döküntülere yol açan oldukça bulaşıcı bir hastalık. Özellikle küçük çocuklarda ağır ve ölümcül komplikasyonlara neden olabiliyor.
Hastalığın yayılmasını durdurmak için toplumun yaklaşık yüzde 95'inin aşılanması gerekiyor.
Ülkedeki mevcut hükümet, aşılamadaki aksaklıklardan önceki yönetimleri sorumlu tutarken, eski Başbakan Sheikh Hasina ise geçici hükümeti suçladı. 2024'teki siyasi çalkantılar sırasında kızamık aşılama kampanyasının sekteye uğradığı belirtildi.