https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/bangladeste-kizamik-salgini-buyuyor-can-kaybi-bine-dayandi-1108621463.html

Bangladeş'te kızamık salgını büyüyor: Can kaybı bine dayandı

Bangladeş'te kızamık salgını büyüyor: Can kaybı bine dayandı

Sputnik Türkiye

Bangladeş'te yıl başından bu yana şüpheli kızamık vakalarına bağlı can kaybı 999'a yükseldi. Marttan bu yana 166 binden fazla şüpheli vaka kaydedilirken... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T13:17+0300

2026-09-09T13:17+0300

2026-09-09T13:17+0300

dünya

bangladeş

dünya sağlık örgütü (dsö)

unicef

gavi

kızamık

aşılama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/09/1108621306_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c38255bd0cffaa95de9217ca3e7ca690.jpg

Bangladeş'te özellikle çocukları etkileyen kızamık salgını ülke genelinde yayılmaya devam ediyor. Hükümet verilerine göre marttan bu yana 166 binden fazla şüpheli vaka kaydedildi. Ülke, salgının yayılmasını durdurmak için mart ayında başlatılan acil aşılama kampanyasını ülke geneline genişletti.Salgının boyutu ilk olarak mart ayında belirginleşti. Bir aydan kısa sürede 100'den fazla çocuk hayatını kaybetti. Salı günü itibarıyla yıl başından bu yana şüpheli kızamık vakalarına bağlı ölüm sayısı 999'a ulaştı.Sağlık Bakanlığı verilerine göre mart ayından bu yana kaydedilen 166 binden fazla şüpheli vakanın 19 bin 835'i laboratuvarda doğrulandı.Aşılamadaki aksama salgının önünü açtıBangladeş birkaç yıl öncesine kadar kızamığı büyük ölçüde kontrol altında tutuyordu. Ülkede 2021-2025 yılları arasında yılda yalnızca 100 ila 300 vaka kaydedilmişti. 2020'de ise vaka sayısı 2 bin 410'du.Ancak son yıllarda rutin aşılama programındaki aksamalar nedeniyle aşılanmamış çocukların sayısı arttı. Önce pandemi döneminde rutin aşılamalar kesintiye uğradı, ardından 2024'te normalde dört yılda bir gerçekleştirilen aşılama kampanyası büyük ölçüde yapılamadı.Hükümet, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF ve Gavi ile birlikte mart ayında acil aşılama kampanyası başlattı. İlk olarak 6 aylık ile 5 yaş arasındaki çocuklara odaklanan kampanya daha sonra aşamalı olarak ülke geneline yayıldı.DSÖ'ye göre kızamık, havadan bulaşan ve yüksek ateş, solunum yolu belirtileri ve kırmızı döküntülere yol açan oldukça bulaşıcı bir hastalık. Özellikle küçük çocuklarda ağır ve ölümcül komplikasyonlara neden olabiliyor.Hastalığın yayılmasını durdurmak için toplumun yaklaşık yüzde 95'inin aşılanması gerekiyor.Ülkedeki mevcut hükümet, aşılamadaki aksaklıklardan önceki yönetimleri sorumlu tutarken, eski Başbakan Sheikh Hasina ise geçici hükümeti suçladı. 2024'teki siyasi çalkantılar sırasında kızamık aşılama kampanyasının sekteye uğradığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/uzmanlardan-kutletme-uyari-birkac-gunluk-kursla-uzman-oluyorlar-evlerinin-salonunda-islem-1108619924.html

bangladeş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bangladeş, dünya sağlık örgütü (dsö), unicef, gavi , kızamık, aşılama