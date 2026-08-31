https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/israil-istihbarati-dogruladi-netanyahunun-oglu-abdden-aceleyle-tahliye-edildi--1108371457.html

İsrail istihbaratı doğruladı: Netanyahu'nun oğlu ABD'den 'aceleyle tahliye edildi'

İsrail istihbaratı doğruladı: Netanyahu'nun oğlu ABD'den 'aceleyle tahliye edildi'

Sputnik Türkiye

Netanyahu’nun ABD’de yaşayan podcast yayıncısı oğlunun yıllarca yaşadığı ABD’den ayrıldığı İsrail iç istihbaratı Shin Bet tarafından doğrulandı. Detaylar haberde...

2026-08-31T14:36+0300

2026-08-31T14:36+0300

2026-08-31T14:36+0300

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun 35 yaşındaki en büyük oğlu Yair Netanyahu’nun ‘kendisine yönelik tehditler’ nedeniyle ABD’den acil olarak İsrail’e getirildiği bildirildi.İstihbarat örgütü, tehdidin kaynağına ilişkin bir detay belirtmedi.'Eşyalarını bile toplamadı'Amerika'nın Florida eyaletinde yıllardır yanında İsrailli bir güvenlik ekibiyle yaşayan Yair Netanyahu, İsrail merkezli Newsmax’in haberine göre kişisel eşyalarını bile toplamadan direkt olarak İsrail’e döndü.The Times of Israel ise Yair Netanyahu’nun, ABD’de sürdürdüğü lüks yaşam tarzı ve devlet fonlu güvenliği nedeniyle eleştirildiğini not düştü.Netanyahu ne demişti?Newsmax ayrıca, geçen hafta Yair Netanyahu’nun geçen aralık ayında, Florida’daki evinde İran tarafından bir suikastin hedefi olmak üzere olduğunu iddia etmişti.İddiaya göre İsrail istihbaratı, şüpheyi Amerikan istihbaratıyla paylaştı. Netanyahu, İsrail merkezli Channel 14’e “İran, oğullarımdan birini hedef aldı, İran onu öldürmeyi, oğullarımdan birini öldürmeyi denedi” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/son-dakika-haberleri-irandan-abdye-ciddi-ders-uyarisi-saldirganliga-seyirci-kalmayacagiz-1108364141.html

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