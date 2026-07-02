https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ayse-tokyaz-cinayeti-davasinda-mutalaa-aciklandi-1106942023.html

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı

Sputnik Türkiye

Eyüpsultan'da cesedi valiz içinde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanık... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T14:21+0300

2026-07-02T14:21+0300

2026-07-02T14:21+0300

türki̇ye

ayşe tokyaz

kadem

cinayet

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Küçükçekmece'de 13 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanması sürüyor.Tutuklu sanık Cemil Koç'un da arasında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.Maktulün ikiz kardeşi müşteki Esra Tokyaz ve annesi Halime Tokyaz'ın da hazır bulunduğu duruşmada, çok sayıda kişi izleyici olarak yer aldı.Cezada indirim talep edilmedi30 Haziran'da yapılan duruşmada tutuklu sanık Cemil Koç savunmasında, cezada indirim talebi bulunmadığını ve en ağır cezayı istediğini belirterek, polisleri işin içine çekmek gibi bir niyeti olmadığını söylemişti.Söz verilen diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerine ve beraatlerine karar verilmesini istemişti.Savcılık mütalasında Koç'un Tokyaz’ı planlayarak, eziyet çektirerek ve canavarca hisle öldürdüğünü ileri sürüp hürriyetinden yoksun bırakıldığını ve şantaj yapıldığını iddia edildi.Koç hakkında, “Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Şantaj” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep etti.KADEM de katılmıştıSalı günü yapılan duruşmaya Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) avukatı Sinem Ermiş de katılmış, Ayşe Tokyaz'ın işkence edilmiş cansız bedeninin 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarında bir valizin içinde bulunduğunu hatırlatmıştı.Ermiş, KADEM olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "Failin ve bu suça iştirak eden herkesin, hukuk önünde en ağır şekilde hesap vermesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.Maktulün kardeşi Esra Tokyaz ise Ayşe Tokyaz'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte diğer yarısının da gittiğini söyleyerek, herkesin desteğini istediklerini dile getirdi.

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ayşe tokyaz, kadem, cinayet