https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/avustralyada-bir-ilk-mantar-tabutla-topraga-verildi-1108634074.html

Avustralya'da bir ilk: Mantar tabutla toprağa verildi

Avustralya'da bir ilk: Mantar tabutla toprağa verildi

Sputnik Türkiye

Avustralya'nın Sydney kentinde 70'li yaşlarındaki bir kadın, mantar köklerinden üretilen bir tabutla toprağa verilen ülkedeki ilk kişi oldu.

2026-09-09T17:24+0300

2026-09-09T17:24+0300

2026-09-09T17:24+0300

yaşam

avustralya

mantar

tabut

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Soyadı ailesinin talebi üzerine açıklanmayan Carolyn içinYeni Güney Galler eyaletindeki Faulconbridge'de cenaze töreni düzenlendi. Carolyn, daha sonra Blue Mountains bölgesindeki Springwood Mezarlığı'na, mantar miselyumundan üretilen tabutla defnedildi.Tabut, Hollandalı biyoteknoloji şirketi Loop Biotech tarafından geliştirildi. Mantar kolonilerinin kök benzeri ağını oluşturan miselyum, tarımsal atıklardan elde edilen kenevir lifleriyle birleştirilerek kalıpların etrafına yerleştiriliyor. İklim kontrollü ortamda yaklaşık bir haftada tabut şeklini alan malzeme, toprağa gömüldükten sonra yaklaşık 45 gün içinde parçalanarak toprağa karışıyor.Geleneksel ahşap tabutların tamamen çözünmesi ise 50 yıla kadar sürebiliyor.Carolyn'in eşi Donald, bu yöntemin eşinin kişiliğini yansıttığını belirterek, "Ölümünden sonra bile başkaları için bir şey yapabilmesi ve doğaya geri verebilmesi, onun kim olduğuna çok uygun" dedi.'Toprağı kirletmek yerine zenginleştiriyor'Loop Biotech'in 32 yaşındaki kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Bob Hendrikx, tabutun tamamen biyolojik olarak parçalanacak ve toprağı zenginleştirecek şekilde tasarlandığını söyledi.Hendrikx, fikri yaklaşık 5 yıl önce Hollanda'daki Delft Teknoloji Üniversitesi'ndeki bir üniversite projesi kapsamında geliştirmeye başladığını ve başlangıçtan itibaren Avustralyalı müşterilerden ilgi gördüğünü belirtti. Ancak ürünün Avustralya'ya getirilebilmesi için ülkenin sıkı biyogüvenlik kurallarına uyum sağlanmasının zaman aldığını söyledi.Çevre dostu cenazelere ilgi artıyorCarolyn'in cenazesini yöneten Grace Funerals Genel Müdürü ve Funerals Australia Ulusal Başkanı Asha Dooley, son 15 yılda ailelerin cenaze törenlerinde çevresel sürdürülebilirliğe ilgisinin belirgin şekilde arttığını söyledi.Çevre dostu alternatifler arasında, ateş yerine su kullanılan alkalin hidroliz yöntemi ile cesedin talaş ve saman gibi organik materyallerle birkaç hafta içinde kompostlaştırıldığı "insan kompostu" yöntemi de bulunuyor.

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avustralya, mantar, tabut