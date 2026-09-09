https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/avrupada-enerji-fiyatlari-yukseliyor-2023ten-bu-yana-en-yuksek-seviye-1108626579.html

Avrupa'da enerji fiyatları yükseliyor: 2023'ten bu yana en yüksek seviye

Avrupa'da enerji fiyatları yükseliyor: 2023'ten bu yana en yüksek seviye

Sputnik Türkiye

Orta Doğu'daki askeri hareketliliğin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) sevkiyatını aksatabileceği endişesi Avrupa'da gaz fiyatlarını yükseltti. Avrupa'nın... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T14:23+0300

2026-09-09T14:23+0300

2026-09-09T14:23+0300

dünya

katar

körfez

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

avrupa

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Avrupa'da doğal gaz fiyatları çarşamba günü 79 euro seviyesine yükseldi. Fiyatlardaki artışta, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Körfez ülkelerinden yapılan doğal gaz sevkiyatının ciddi şekilde azalması etkili oluyor.Doğal gaz fiyatı salı günü 76.7 euroya çıkmıştı. Çarşamba günü yükseliş devam etti ve fiyat 79 euro seviyesine ulaşarak 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.Sorunun merkezinde Hürmüz Boğazı bulunuyor. Katar'dan gemilerle ihraç edilen doğal gazın dünya pazarlarına ulaşabilmesi için bu boğazdan geçmesi gerekiyor.ABD ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle bölgedeki gemi trafiği aylardır ciddi şekilde aksıyor. Katar'ın savaşın ilk altı ayında yaptığı doğal gaz sevkiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 96 azaldı.Avrupa kışa düşük depolarla giriyorKatar'dan gelen doğal gazın azalması, Avrupa'nın kış öncesinde depolarını doldurmasını da yavaşlattı.Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranı yaklaşık yüzde 66-67 seviyesinde bulunuyor. Bu oran yılın bu dönemi için normal seviyenin altında.Kışın doğal gaz tüketiminin artması nedeniyle Avrupa ülkeleri yaz aylarında depolarını dolduruyor. Ancak Orta Doğu'dan gelen doğal gazın azalması, Avrupa'nın kış öncesindeki stoklarını son yıllara göre daha düşük seviyede bıraktı.Özellikle kışın normalden daha soğuk geçmesi halinde doğal gaz ihtiyacının artması ve fiyatların daha fazla yükselmesi ihtimali bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ticaret-savasi-derinlesiyor-abdden-kanada-urunlerine-yasak-1108615424.html

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katar, körfez, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), avrupa