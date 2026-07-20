https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/sislide-yol-kenarinda-ceset-bulundu-1107407620.html
Şişli'de yol kenarında ceset bulundu
Şişli'de yol kenarında ceset bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Şişli ilçesinde, yol kenarındaki ağaçlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin birkaç gündür bölgede bulunduğu... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T20:16+0300
2026-07-20T20:16+0300
2026-07-20T20:16+0300
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i̇stanbul valiliği
polis
ceset
ceset torbası
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Paşa Mahallesi'nde, Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli çıkışında ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, ağaçlık alanda bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedinin, yapılan ilk değerlendirmelere göre birkaç gündür ağaçlık alanda bulunduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/basaksehirde-bos-arazide-ceset-bulundu-kadin-basina-tasla-vurularak-oldurulmus-1106656038.html
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türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, polis, ceset, ceset torbası
türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, polis, ceset, ceset torbası
Şişli'de yol kenarında ceset bulundu
İstanbul'un Şişli ilçesinde, yol kenarındaki ağaçlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin birkaç gündür bölgede bulunduğu değerlendiriliyor.
Paşa Mahallesi'nde, Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli çıkışında ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, ağaçlık alanda bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedinin, yapılan ilk değerlendirmelere göre birkaç gündür ağaçlık alanda bulunduğu belirtildi.