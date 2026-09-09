https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/antalya-cumhuriyet-bassavciligindan-orman-yanginlariyla-ilgili-paylasima-sorusturma-1108638574.html

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan orman yangınlarıyla ilgili paylaşıma soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan orman yangınlarıyla ilgili paylaşıma soruşturma

Sputnik Türkiye

Orman yangınlarıyla ilgili 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici' olduğu değerlendirilen sosyal medya paylaşımı hakkında soruşturma başlatıldı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T21:16+0300

2026-09-09T21:16+0300

2026-09-09T21:17+0300

antalya

cumhuriyet başsavcılığı

türki̇ye

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici olduğu değerlendirilen sosyal medya paylaşımı hakkında resen soruşturma başlattı.Başsavcılık tarafından, Antalya genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara erişimin engellenmesi amacıyla Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulunuldu.Ayrıca Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sosyal medya hesabının ve soruşturmaya konu paylaşımların incelenmesi, başkaca suç unsuru taşıyan içeriklerin tespit edilmesi, hesabın sahibi ile paylaşımları yapan kişi veya kişilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi yönünde talimat verildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/antalyadaki-yangin-2-gundur-suruyor-bolgede-yuzlerce-cam-sise-bulundu-1108631976.html

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