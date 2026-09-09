https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/antalya-cumhuriyet-bassavciligindan-orman-yanginlariyla-ilgili-paylasima-sorusturma-1108638574.html
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan orman yangınlarıyla ilgili paylaşıma soruşturma
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan orman yangınlarıyla ilgili paylaşıma soruşturma
Sputnik Türkiye
Orman yangınlarıyla ilgili 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici' olduğu değerlendirilen sosyal medya paylaşımı hakkında soruşturma başlatıldı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T21:16+0300
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2026-09-09T21:17+0300
antalya
cumhuriyet başsavcılığı
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici olduğu değerlendirilen sosyal medya paylaşımı hakkında resen soruşturma başlattı.Başsavcılık tarafından, Antalya genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara erişimin engellenmesi amacıyla Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulunuldu.Ayrıca Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sosyal medya hesabının ve soruşturmaya konu paylaşımların incelenmesi, başkaca suç unsuru taşıyan içeriklerin tespit edilmesi, hesabın sahibi ile paylaşımları yapan kişi veya kişilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi yönünde talimat verildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/antalyadaki-yangin-2-gundur-suruyor-bolgede-yuzlerce-cam-sise-bulundu-1108631976.html
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antalya, cumhuriyet başsavcılığı
antalya, cumhuriyet başsavcılığı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan orman yangınlarıyla ilgili paylaşıma soruşturma
21:16 09.09.2026 (güncellendi: 21:17 09.09.2026)
Orman yangınlarıyla ilgili 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici' olduğu değerlendirilen sosyal medya paylaşımı hakkında soruşturma başlatıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici olduğu değerlendirilen sosyal medya paylaşımı hakkında resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık tarafından, Antalya genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara erişimin engellenmesi amacıyla Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulunuldu.
Ayrıca Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sosyal medya hesabının ve soruşturmaya konu paylaşımların incelenmesi, başkaca suç unsuru taşıyan içeriklerin tespit edilmesi, hesabın sahibi ile paylaşımları yapan kişi veya kişilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi yönünde talimat verildiği öğrenildi.