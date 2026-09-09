https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/altinda-satis-bitiyor-mu-kritik-seviyeler-belli-oldu-1108610957.html

Altında satış bitiyor mu? Kritik seviyeler belli oldu

Altında satış bitiyor mu? Kritik seviyeler belli oldu

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, üç günlük satış dalgasının ardından kritik seviyelerde yön arıyor. Ons altın 9 Eylül sabahında 4 bin 350 dolar çevresinde hareket ederken... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T06:55+0300

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Altın piyasasında son üç seansta yaşanan geri çekilmenin ardından kritik bir güne girildi. Ons altın, 9 Eylül sabahında 4 bin 350 dolar çevresinde işlem görürken son üç seansta yaklaşık yüzde 2,6 değer kaybetti.Piyasada ise aynı anda iki zıt güç çalışıyor. Yükselen petrol fiyatları, ABD tahvil faizleri ve faiz beklentileri altını baskılarken jeopolitik riskler ve uzun vadeli alım iştahı düşüşün hızını sınırlıyor.Bu nedenle yatırımcıların önündeki temel soru, üç gündür devam eden satışların sona yaklaşıp yaklaşmadığı veya altında yeni bir düşüş dalgasının başlayıp başlamayacağı.Altın fiyatlarında bugün ne belirleyici olacak?ABD'de bugün altının yönünü tek başına değiştirebilecek büyüklükte önemli bir enflasyon verisinin bulunmaması, piyasaların dikkatini farklı göstergelere çeviriyor.Altın fiyatları açısından özellikle petrol, ABD tahvil faizleri, doların seyri ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yakından izlenecek.Bu görünüm 9 Eylül'ü altın açısından bir çeşit geçiş seansına dönüştürüyor. Üç günlük gerilemenin ardından piyasaya yeni satıcıların girip girmeyeceği, kısa vadeli yönün belirlenmesinde kritik olacak.Ons altında ilk kritik seviye 4 bin 350 dolarOns altının sabah saatlerinde bulunduğu 4 bin 350 dolar seviyesi, kısa vadeli fiyatlamada önemli bir mücadele alanı haline geldi.Altının bu seviyenin altında kalıcı olması, satış baskısının henüz sona ermediği görüşünü güçlendirebilir.Buna karşılık 4 bin 350 dolar çevresinden gelecek güçlü alımlar, üç günlük düşüşün ardından tepki yükselişinin başlamasına zemin hazırlayabilir.4 bin 350 kırılırsa gözler 4 bin 300 dolardaAltında aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ikinci kritik bölge 4 bin 300 dolar olacak.Son dönemdeki teknik değerlendirmelerde bu seviye daha güçlü bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor.4 bin 350 dolar seviyesindeki tutunmanın bozulması halinde satışların 4 bin 300 dolara doğru genişlemesi mümkün. 4 bin 300 doların da aşağı yönlü kırılması, piyasada yaşanan hareketin sınırlı bir düzeltmenin ötesine geçtiğine yönelik endişeleri artırabilir.Altında yükseliş için 4 bin 400 dolar şartıYukarı yönlü senaryoda ise yalnızca birkaç dolarlık yükseliş, satış baskısının sona erdiğini söylemek için yeterli olmayabilir.Kısa vadeli teknik görünümün belirgin şekilde iyileşmesi için ons altının önce 4 bin 400 dolar seviyesini yeniden aşması gerekiyor.Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda piyasaların bir sonraki hedefi 4 bin 450 dolar olabilir. Altının 4 bin 400 doların altında gerçekleştireceği sınırlı yükselişler ise şimdilik tepki hareketi olarak değerlendirilebilir.Orta Doğu gerilimi altını neden yükseltemiyor?Altın piyasasındaki en dikkat çekici gelişmelerden biri de jeopolitik risklere rağmen güvenli liman talebinin fiyatları güçlü şekilde yukarı taşıyamaması.Normal koşullarda Orta Doğu'da gerilimin yükselmesi yatırımcıların altına yönelmesini sağlayabiliyor. Ancak mevcut tabloda jeopolitik risklerin yanında farklı bir mekanizma devreye girmiş durumda.Bunun merkezinde petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesine yaklaşması bulunuyor.Petrol yükseldikçe Fed endişesi büyüyorEnerji fiyatlarındaki yükseliş, ABD ekonomisinde yeni bir enflasyon baskısı oluşabileceği endişelerini artırıyor.Petrolün yüksek seviyelerde kalması halinde üretim ve ulaşım maliyetleri üzerinden fiyat baskılarının yeniden güçlenebileceği değerlendiriliyor. Bu durum da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri etkiliyor.Piyasada daha sıkı para politikası veya yeniden faiz artışı ihtimalinin güçlenmesi, tahvil faizlerini ve doları destekleyebilir. Faiz getirisi bulunmayan altın açısından ise bu tablo baskı oluşturuyor.Böylece Orta Doğu'daki gerilim bir taraftan altına güvenli liman talebi getirirken, aynı gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi diğer taraftan altının yükselişini sınırlayan faiz beklentilerini besliyor.Altında asıl kritik gün yarınPiyasalar açısından bugünkü fiyat hareketleri önemli olsa da altının kısa vadeli yönünde yarın açıklanacak ABD verisi daha belirleyici olabilir.Verinin piyasa beklentilerinden belirgin şekilde sapması halinde dolar, ABD tahvil faizleri ve Fed beklentilerinde hızlı fiyat değişimleri görülebilir. Bunun altın piyasasına da doğrudan yansıması bekleniyor.Bu nedenle 9 Eylül işlemlerinde yatırımcıların 4 bin 300-4 bin 400 dolar bandındaki mücadeleyi izlemesi beklenirken yarın gelecek veri, altının bu aralıktan hangi yönde çıkacağı konusunda daha güçlü bir sinyal verebilir.Altında iki senaryo masadaKısa vadeli görünümde iki temel senaryo öne çıkıyor. 4 bin 350 doların altında kalıcılık ve ardından 4 bin 300 dolar desteğinin kırılması, satış baskısının derinleşmesine neden olabilir.Tersi senaryoda 4 bin 350 dolardan gelecek alımlar ve ardından 4 bin 400 doların aşılması, son üç günlük düşüşün ardından daha güçlü bir toparlanmanın önünü açabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/meteoroloji-yeni-haritayi-yayinladi-bugun-hava-nasil-olacak-1108610603.html

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