https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/afd-es-baskani-weidel-berlinin-moskova-politikasini-degistirecegiz-1108609033.html

AfD Eş Başkanı Weidel: Berlin’in Moskova politikasını değiştireceğiz

AfD Eş Başkanı Weidel: Berlin’in Moskova politikasını değiştireceğiz

Sputnik Türkiye

Almanya’da Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerini kazanan muhalefetteki Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Başkanı Alice Weidel, Rusya Devlet Başkanı... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T00:00+0300

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dünya

alice weidel

almanya için alternatif (afd)

almanya

rusya

abd

donald trump

vladimir putin

kremlin

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Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Başkanı Alice Weidel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin diplomasi açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, iktidara gelmeleri halinde Berlin’in Moskova’ya yönelik politikasını değiştireceklerini söyledi.Weidel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çok iyi. Diplomasi böyle görünmeli. Umarım bu korkunç kan dökülmesini mümkün olan en kısa sürede sona erdirirler” ifadelerini kullandı.Almanya federal hükümetini “tam kapsamlı gerilim tırmandırma politikası” izlemekle eleştiren Weidel, Berlin’in barış müzakerelerini desteklemek yerine bunun aksini yaptığını belirterek, “Bizimle birlikte her şey değişecek” dedi.Kremlin, Putin ile Trump arasında salı günü bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurmuştu. Rus liderin Ukrayna’daki savaşın seyrine ilişkin değerlendirmelerini ABD Başkanı’yla paylaştığı, ayrıca Rusya’nın cephedeki ilerleyişi ve Ukrayna’da yürütülen “özel askeri operasyonun” hedeflerine ilişkin görüşlerini Trump’a aktardığı bildirilmişti.

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alice weidel, almanya için alternatif (afd), almanya, rusya, abd, donald trump, vladimir putin, kremlin