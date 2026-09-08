https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/iran-devrim-muhafizlari-hurmuz-bogazi-girisinde-abd-insansiz-deniz-araci-ele-gecirildi-1108602860.html

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı girişinde ABD insansız deniz aracı ele geçirildi

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı girişinde ABD insansız deniz aracı ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İran devlet medyasına göre İran Devrim Muhafızları Donanması, "Hürmüz Boğazı girişinde ABD insansız deniz aracı ele geçirildi" duyurusu yaptı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T18:07+0300

2026-09-08T18:07+0300

2026-09-08T18:31+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

hürmüz boğazı

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105514156_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d388f698e317cebabd1b587c1ba94299.jpg

İran yayın kuruluşu IRIB tarafından aktarılan ve İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, bugün şafak vaktinde gerçekleştirilen "karmaşık bir operasyon" sonucunda ABD'ye ait gelişmiş bir su altı deniz aracının Hürmüz Boğazı girişinde tespit edilerek ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, aracın ABD filosuna 2025 yılında teslim edilen, ileri denizaltı teknolojileriyle donatılmış "en modern akıllı ve insansız denizaltılardan biri" olduğu öne sürüldü. Devrim Muhafızları Ordusu, denizaltının ele geçirildiğini gösteren görüntülerin ilerleyen saatlerde yayımlanacağını kaydetti.ABD tarafından duyuruyla ilgili henüz bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi. İran-ABD arasında son durumİran ile ABD arasındaki gerilim, ABD'nin saldırıları tekrar başlatması üzerine Hürmüz Boğazı çevresindeki karşılıklı askeri hamlelerle tırmanıyor. Tahran, son günlerde ABD'nin bölgedeki askeri ve enerji unsurlarına yönelik adımlarına karşılık vereceğini açıklarken, Washington da İran'ın deniz faaliyetlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor.İran yönetimi, Hürmüz Boğazı dışında deniz trafiğine yönelik yeni bir kısıtlı bölge oluşturabileceğini duyurdu. Tahran ayrıca ABD'nin yeni saldırılarına karşılık bölgedeki ABD enerji altyapısının hedef alınabileceği uyarısında bulundu.Gerilim, küresel enerji piyasalarını da etkiliyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi trafiği gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar seviyesine kadar yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/son-dakika-haberleri-israilden-ingiltereye-karsi-hamle-dogu-kudusteki-ingiliz-konsoloslugu-kapatiliyor-1108602676.html

abd

hürmüz boğazı

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, hürmüz boğazı, i̇ran