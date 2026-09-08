https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/iran-devrim-muhafizlari-hurmuz-bogazi-girisinde-abd-insansiz-deniz-araci-ele-gecirildi-1108602860.html
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı girişinde ABD insansız deniz aracı ele geçirildi
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı girişinde ABD insansız deniz aracı ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İran devlet medyasına göre İran Devrim Muhafızları Donanması, "Hürmüz Boğazı girişinde ABD insansız deniz aracı ele geçirildi" duyurusu yaptı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T18:07+0300
2026-09-08T18:07+0300
2026-09-08T18:31+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
hürmüz boğazı
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İran yayın kuruluşu IRIB tarafından aktarılan ve İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, bugün şafak vaktinde gerçekleştirilen "karmaşık bir operasyon" sonucunda ABD'ye ait gelişmiş bir su altı deniz aracının Hürmüz Boğazı girişinde tespit edilerek ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, aracın ABD filosuna 2025 yılında teslim edilen, ileri denizaltı teknolojileriyle donatılmış "en modern akıllı ve insansız denizaltılardan biri" olduğu öne sürüldü. Devrim Muhafızları Ordusu, denizaltının ele geçirildiğini gösteren görüntülerin ilerleyen saatlerde yayımlanacağını kaydetti.ABD tarafından duyuruyla ilgili henüz bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi. İran-ABD arasında son durumİran ile ABD arasındaki gerilim, ABD'nin saldırıları tekrar başlatması üzerine Hürmüz Boğazı çevresindeki karşılıklı askeri hamlelerle tırmanıyor. Tahran, son günlerde ABD'nin bölgedeki askeri ve enerji unsurlarına yönelik adımlarına karşılık vereceğini açıklarken, Washington da İran'ın deniz faaliyetlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor.İran yönetimi, Hürmüz Boğazı dışında deniz trafiğine yönelik yeni bir kısıtlı bölge oluşturabileceğini duyurdu. Tahran ayrıca ABD'nin yeni saldırılarına karşılık bölgedeki ABD enerji altyapısının hedef alınabileceği uyarısında bulundu.Gerilim, küresel enerji piyasalarını da etkiliyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi trafiği gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar seviyesine kadar yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/son-dakika-haberleri-israilden-ingiltereye-karsi-hamle-dogu-kudusteki-ingiliz-konsoloslugu-kapatiliyor-1108602676.html
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abd, hürmüz boğazı, i̇ran
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı girişinde ABD insansız deniz aracı ele geçirildi
18:07 08.09.2026 (güncellendi: 18:31 08.09.2026)
İran devlet medyasına göre İran Devrim Muhafızları Donanması, "Hürmüz Boğazı girişinde ABD insansız deniz aracı ele geçirildi" duyurusu yaptı.
İran yayın kuruluşu IRIB tarafından aktarılan ve İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, bugün şafak vaktinde gerçekleştirilen "karmaşık bir operasyon" sonucunda ABD'ye ait gelişmiş bir su altı deniz aracının Hürmüz Boğazı girişinde tespit edilerek ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, aracın ABD filosuna 2025 yılında teslim edilen, ileri denizaltı teknolojileriyle donatılmış "en modern akıllı ve insansız denizaltılardan biri" olduğu öne sürüldü. Devrim Muhafızları Ordusu, denizaltının ele geçirildiğini gösteren görüntülerin ilerleyen saatlerde yayımlanacağını kaydetti.
ABD tarafından duyuruyla ilgili henüz bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.
İran-ABD arasında son durum
İran ile ABD arasındaki gerilim, ABD'nin saldırıları tekrar başlatması üzerine Hürmüz Boğazı çevresindeki karşılıklı askeri hamlelerle tırmanıyor. Tahran, son günlerde ABD'nin bölgedeki askeri ve enerji unsurlarına yönelik adımlarına karşılık vereceğini açıklarken, Washington da İran'ın deniz faaliyetlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor.
İran yönetimi, Hürmüz Boğazı dışında deniz trafiğine yönelik yeni bir kısıtlı bölge oluşturabileceğini duyurdu. Tahran ayrıca ABD'nin yeni saldırılarına karşılık bölgedeki ABD enerji altyapısının hedef alınabileceği uyarısında bulundu.
Gerilim, küresel enerji piyasalarını da etkiliyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi trafiği gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar seviyesine kadar yükseldi.