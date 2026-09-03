https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/rus-diplomat-grusko-bazi-ab-ulkeleri-rus-gazi-tedarikinin-surdurulmesini-istiyor-1108482148.html

Rus diplomat Gruşko: Bazı AB ülkeleri Rus gazı tedarikinin sürdürülmesini istiyor

Rus diplomat Gruşko: Bazı AB ülkeleri Rus gazı tedarikinin sürdürülmesini istiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya’dan gaz sevkiyatının sürdürülmesini talep ettiğini belirtti. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T21:08+0300

2026-09-03T21:08+0300

2026-09-03T21:08+0300

dünya

aleksandr gruşko

rusya

avrupa birliği

ab

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

ab konseyi

vladivostok

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus gazı ithalatını tamamen durdurma kararına rağmen bazı üye ülkelerin tedarikin devamına izin verilmesi için ısrarcı olduğunu ifade etti.Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Sputnik’e konuşan Gruşko, AB’nin Rus gazını tamamen terk etmeye yönelik aldığı karara rağmen bazı ülkelerin bu tedarikin sürmesine izin verilmesinde ısrar ettiğini söyledi.Rus gazı ithalatına yönelik nihai yasağın 2027’de yürürlüğe gireceğini kaydeden Gruşko, bu kararın AB ekonomisinde daha fazla daralma riski doğuracağını vurguladı.Gruşko, “Avrupa Birliği’nde, Rus gazından tamamen vazgeçilmesine ilişkin alınan karara rağmen, bazı ülkeler bu sevkiyatlara izin verilmesinde ısrar ediyor” dedi.AB Konseyi daha önce Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve boru hattı gazı ithalatının aşamalı biçimde sonlandırılmasına yönelik düzenlemeyi onaylamıştı.Düzenlemeye göre, kısa vadeli sözleşmeler kapsamındaki Rus LNG’si ithalatı yasağı 25 Nisan 2026’da yürürlüğe girdi. Uzun vadeli LNG sözleşmelerine yönelik yasak ise 1 Ocak 2027’den itibaren uygulanacak.Kısa vadeli sözleşmeler kapsamında Rus boru hattı gazı ithalatına yönelik yasak 17 Haziran 2026’da yürürlüğe girerken, uzun vadeli sözleşmeler kapsamındaki ithalat yasağının 1 Kasım 2027’de başlaması öngörülüyor.Doğu Ekonomi Forumu, 1-4 Eylül tarihlerinde Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/bati-basini-avrupanin-rusyaya-karsi-baski-secenekleri-azaliyor-1108477197.html

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aleksandr gruşko, rusya, avrupa birliği, ab, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), ab konseyi, vladivostok