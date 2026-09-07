https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/sariyer-ve-beykozda-2-gun-denize-girmek-yasaklandi-1108545211.html
Sarıyer ve Beykoz'da 2 gün denize girmek yasaklandı
Sarıyer ve Beykoz'da 2 gün denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Sarıyer ve Beykoz'da 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T07:06+0300
2026-09-07T07:06+0300
2026-09-07T07:06+0300
yaşam
açıklama
sarıyer
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Açıklama, Sarıyer ve Beykoz Kaymakamlıklarından geldi. Son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği belirtildi.Buna göre, Sarıyer sınırlarında bulunan Kısırkaya Halk Plajı ile Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 2 gün süreyle denize girilemeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/hava-durumu-bir-anda-degisiyor-ruzgar-60-kilometreyi-bulacak-4-bolge-icin-kritik-saatler-1108544973.html
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açıklama, sarıyer, türkiye
açıklama, sarıyer, türkiye
Sarıyer ve Beykoz'da 2 gün denize girmek yasaklandı
İstanbul'da Sarıyer ve Beykoz'da 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.
Açıklama, Sarıyer ve Beykoz Kaymakamlıklarından geldi. Son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği belirtildi.
Buna göre, Sarıyer sınırlarında bulunan Kısırkaya Halk Plajı ile Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 2 gün süreyle denize girilemeyecek.