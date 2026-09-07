https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/sariyer-ve-beykozda-2-gun-denize-girmek-yasaklandi-1108545211.html

Sarıyer ve Beykoz'da 2 gün denize girmek yasaklandı

Sarıyer ve Beykoz'da 2 gün denize girmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Sarıyer ve Beykoz'da 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T07:06+0300

2026-09-07T07:06+0300

2026-09-07T07:06+0300

yaşam

açıklama

sarıyer

türkiye

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Açıklama, Sarıyer ve Beykoz Kaymakamlıklarından geldi. Son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği belirtildi.Buna göre, Sarıyer sınırlarında bulunan Kısırkaya Halk Plajı ile Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 2 gün süreyle denize girilemeyecek.

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