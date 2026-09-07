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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/sariyer-ve-beykozda-2-gun-denize-girmek-yasaklandi-1108545211.html
Sarıyer ve Beykoz'da 2 gün denize girmek yasaklandı
Sarıyer ve Beykoz'da 2 gün denize girmek yasaklandı
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İstanbul'da Sarıyer ve Beykoz'da 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
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Açıklama, Sarıyer ve Beykoz Kaymakamlıklarından geldi. Son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği belirtildi.Buna göre, Sarıyer sınırlarında bulunan Kısırkaya Halk Plajı ile Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 2 gün süreyle denize girilemeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/hava-durumu-bir-anda-degisiyor-ruzgar-60-kilometreyi-bulacak-4-bolge-icin-kritik-saatler-1108544973.html
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açıklama, sarıyer, türkiye
açıklama, sarıyer, türkiye

Sarıyer ve Beykoz'da 2 gün denize girmek yasaklandı

07:06 07.09.2026
© AA / Orhan ÇiçekYüksek sıcaklıklar
Yüksek sıcaklıklar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© AA / Orhan Çiçek
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İstanbul'da Sarıyer ve Beykoz'da 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.
Açıklama, Sarıyer ve Beykoz Kaymakamlıklarından geldi. Son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği belirtildi.
Buna göre, Sarıyer sınırlarında bulunan Kısırkaya Halk Plajı ile Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 2 gün süreyle denize girilemeyecek.
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