https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/zelenskiy-rusyanin-limanlara-duzenledigi-saldirilarin-ardindan-uzlasmadan-bahsetmeye-basladi-1108595401.html

Zelenskiy, Rusya'nın limanlara düzenlediği saldırıların ardından uzlaşmadan bahsetmeye başladı

Zelenskiy, Rusya'nın limanlara düzenlediği saldırıların ardından uzlaşmadan bahsetmeye başladı

Sputnik Türkiye

Daha önce Rus topraklarının derinliklerine uzanan saldırılarla Moskova'dan tavizler koparma niyetini dile getiren Zelenskiy, Rusya’nın misilleme saldırılarının... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T15:16+0300

2026-09-08T15:16+0300

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Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısına, gemilere ve enerji tesislerine düzenlediği misilleme saldırılarının ardından tahıl ihracatı ve enerji konusunda uzlaşma olasılığından bahsetmeye başladı.Novosti.LIVE Telegram kanalında yayınlanan bir videoda Zelenskiy, “Tahıl ve enerji Ukrayna için hassas konulardır. Bu noktada bir uzlaşma bulmaya hazırız” diye konuştu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısına ve gemilere saldırılar düzenlediğini bildirmişti. Rus Silahlı Kuvvetleri’ne ayrıca Ukrayna’nın enerji tesislerine toplu saldırılar düzenleme talimatı da verilmişti.Rusya yönetimi defalarca Moskova'nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yeniden silahlanmak ve yeni saldırılara hazırlanmak için kullanabileceği geçici ateşkeslerle değil, çatışmanın asıl nedenlerini ortadan kaldırmaktan ve sürdürülebilir bir barış sağlamaktan yana olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rus-ordusu-kiev-ve-odessadaki-hedefleri-sihalarla-vurdu-1108422464.html

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