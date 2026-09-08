https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/zelenskiy-rusyanin-limanlara-duzenledigi-saldirilarin-ardindan-uzlasmadan-bahsetmeye-basladi-1108595401.html
Zelenskiy, Rusya'nın limanlara düzenlediği saldırıların ardından uzlaşmadan bahsetmeye başladı
Zelenskiy, Rusya'nın limanlara düzenlediği saldırıların ardından uzlaşmadan bahsetmeye başladı
Sputnik Türkiye
Daha önce Rus topraklarının derinliklerine uzanan saldırılarla Moskova'dan tavizler koparma niyetini dile getiren Zelenskiy, Rusya’nın misilleme saldırılarının... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısına, gemilere ve enerji tesislerine düzenlediği misilleme saldırılarının ardından tahıl ihracatı ve enerji konusunda uzlaşma olasılığından bahsetmeye başladı.Novosti.LIVE Telegram kanalında yayınlanan bir videoda Zelenskiy, “Tahıl ve enerji Ukrayna için hassas konulardır. Bu noktada bir uzlaşma bulmaya hazırız” diye konuştu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısına ve gemilere saldırılar düzenlediğini bildirmişti. Rus Silahlı Kuvvetleri’ne ayrıca Ukrayna’nın enerji tesislerine toplu saldırılar düzenleme talimatı da verilmişti.Rusya yönetimi defalarca Moskova'nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yeniden silahlanmak ve yeni saldırılara hazırlanmak için kullanabileceği geçici ateşkeslerle değil, çatışmanın asıl nedenlerini ortadan kaldırmaktan ve sürdürülebilir bir barış sağlamaktan yana olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rus-ordusu-kiev-ve-odessadaki-hedefleri-sihalarla-vurdu-1108422464.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, moskova, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu
ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, moskova, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu
Zelenskiy, Rusya'nın limanlara düzenlediği saldırıların ardından uzlaşmadan bahsetmeye başladı
15:16 08.09.2026 (güncellendi: 15:17 08.09.2026)
Daha önce Rus topraklarının derinliklerine uzanan saldırılarla Moskova'dan tavizler koparma niyetini dile getiren Zelenskiy, Rusya’nın misilleme saldırılarının ardından tahıl ihracatı ve enerji konusunda uzlaşma olasılığından bahsetmeye başladı.
Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısına, gemilere ve enerji tesislerine düzenlediği misilleme saldırılarının ardından tahıl ihracatı ve enerji konusunda uzlaşma olasılığından bahsetmeye başladı.
Novosti.LIVE Telegram kanalında yayınlanan bir videoda Zelenskiy, “Tahıl ve enerji Ukrayna için hassas konulardır. Bu noktada bir uzlaşma bulmaya hazırız” diye konuştu.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısına ve gemilere saldırılar düzenlediğini bildirmişti. Rus Silahlı Kuvvetleri’ne ayrıca Ukrayna’nın enerji tesislerine toplu saldırılar düzenleme talimatı da verilmişti.
Rusya yönetimi defalarca Moskova'nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yeniden silahlanmak ve yeni saldırılara hazırlanmak için kullanabileceği geçici ateşkeslerle değil, çatışmanın asıl nedenlerini ortadan kaldırmaktan ve sürdürülebilir bir barış sağlamaktan yana olduğunu belirtmişti.