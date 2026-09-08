https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/yemende-catismalar-tirmaniyor-husiler-suudi-arabistandaki-enerji-tesislerini-vurdu-1108588081.html

Yemen'de çatışmalar tırmanıyor: Husiler, Suudi Arabistan'daki enerji tesislerini vurdu

Yemen'de çatışmalar tırmanıyor: Husiler, Suudi Arabistan'daki enerji tesislerini vurdu

Sputnik Türkiye

Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümet güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, saldırılar ve patlamalar yaşandı. Petrol varil fiyatı 99 dolara fırladı.

2026-09-08T12:49+0300

2026-09-08T12:49+0300

2026-09-08T12:49+0300

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Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkenin güneyindeki bazı petrol ve enerji tesislerinin saldırıların ardından faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bakanlık, çeşitli noktalarda çıkan yangınlara itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü belirtti.Saldırılardan Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan, Necran ve Asir bölgelerinin etkilendiği bildirildi. Bölge, aralarında günlük 400 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip Cizan Rafinerisi'nin de bulunduğu önemli enerji tesislerine ev sahipliği yapıyor.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki operasyonlarından sorumlu sözcü Tümgeneral Turki el-Maliki, Riyad merkezli Al Arabiya’nın haberine göre Husilerin saldırılarına karşılık verileceğini açıkladı. Arap basınına göre El-Maliki, hükümet yanlısı güçlerin "Husi milisini caydırmak için gerekli tüm operasyonel önlemleri kararlılıkla alacağını" söyledi.Sana'yı geri almak için karşı saldırıSaldırılar, Yemen'de hükümet güçlerinin Husilerin kontrolündeki başkent Sana'yı geri almak amacıyla başlattığı karşı saldırının sürdüğü dönemde gerçekleşti.Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetine bağlı ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen güçler, Taiz, el-Beyda ve el-Cevf vilayetlerinde Husilere karşı operasyonlarını yoğunlaştırdı.Özellikle el-Cevf, başkent Sana'ya açılan stratejik kapı olarak görülüyor. Hükümet güçleri bu bölgede karadan ilerlerken Husi mevzilerine roket ve İHA saldırıları düzenlediğini ve "yoğun çatışmalar" yaşandığını açıkladı.Yemen ordusu son günlerde Husilerin daha önce ele geçirdiği bazı bölgeleri geri almak için karşı saldırı başlatırken, el-Cevf'te yeni bir cephe açarak başkente doğru ilerleme sağlamaya çalışıyor.Husiler ise Suudi Arabistan'ı Yemen hükümeti güçlerine silah ve hava desteği sağlamakla suçladı. Husi kaynakları, Suudi Arabistan'ın son günlerde Marib'den el-Beyda'ya uzanan bölgede 121 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.Husilere: Her tür saldırıya karşılık vereceğizHusiler, Suudi Arabistan'ın saldırılarına karşılık vereceklerini açıkladı.Husi yönetiminin açıklamasında Suudi Arabistan'ın yıllardır Yemen'e yönelik "saldırı ve abluka" uyguladığı savunularak, son üç gündeki operasyonlar "acımasız ve haksız saldırı" olarak nitelendirildi.Açıklamada, Suudi Arabistan'ın askeri yığınaklarının ve saldırılarının Husileri yıldırmayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verdiler:Çatışmaların yeniden tırmanması, Yemen'deki iç savaşın bölgesel bir çatışmaya dönüşebileceği endişelerini artırırken, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısının hedef alınması petrol piyasalarında da yankı buldu.Petrolün varil fiyatı 99 dolara yaklaştıHusilerin Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine yönelik saldırılarının ardından Brent petrolünün varil fiyatı 99 dolara yaklaştı.Brent petrol vadeli kontratları pazartesi günü 98.06 dolara kadar yükselirken günü yaklaşık 97 dolardan tamamladı. Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) ekim vadeli kontratı ise 94.47 dolar seviyesinde işlem gördü.Petrol fiyatlarındaki yükselişte yalnızca Yemen'deki çatışmalar değil, ABD'nin İran'a yönelik savaşı ve bölgedeki daha geniş çaplı gerilim de etkili oluyor. Yemen'deki Husi-Suudi Arabistan geriliminin enerji tesislerini hedef alan saldırılarla yeniden tırmanması, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/husilerden-suudi-arabistana-saldiri-aramco-rafinerisini-hedef-aldiklarini-duyurdular-1107873489.html

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