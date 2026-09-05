https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/oyuncu-serhat-kilic-olu-bulundu-1108525145.html

Oyuncu Serhat Kılıç ölü bulundu

Oyuncu Serhat Kılıç ölü bulundu

Sputnik Türkiye

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2026-09-05T18:42+0300

2026-09-05T18:42+0300

2026-09-05T19:08+0300

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Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane’deki evinde ölü bulundu.Kendisinden bir süredir haber alınamadığı belirtilen Kılıç'ın kız arkadaşı tarafından evindeki koltukta hareket halde bulunduğu aktarıldı.Vücudunda herhangi bir kesici, delici alet veya darp kaynaklı açık yara izine rastlanmadığı belirtilen Kılıç'ın, göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar bulunduğu belirtildi.Sabah'ta yer alan haberde, Kılıç'ın bilinen tiroid bezi rahatsızlığı bulunduğu, bunun dışında bilinen başka bir hastalığının olmadığı öne sürüldü. Teşkilat dizinde oynayan Kılıç'ın, önceki gün diziden ayrıldığı duyurulmuştu.Serhat Kılıç kimdir?Serhat Kılıç, 8 Temmuz 1975’te Ankara’da doğdu. Aslen Malatyalı olan Kılıç, 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü burslu olarak kazandı ve 1998’de yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu.Kariyerine tiyatroyla başlayan Kılıç, Ankara Sanat Tiyatrosu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu ve Erzurum Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda reji üzerine yüksek lisansını tamamladı ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi.2008’de Devlet Tiyatroları’ndan ayrılarak İstanbul’da çalışmalarını sürdüren Kılıç, aralarında Tiyatro DOT, BKM ve İstanbul Şehir Tiyatroları’nın da bulunduğu çeşitli tiyatrolarda rol aldı. 'İntiharın Genel Provası' oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri’nde aday gösterildi.Kılıç, sinemada ise Nuri Bilge Ceylan’ın 2014 yapımı 'Kış Uykusu' filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Filmdeki performansıyla SİYAD Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday oldu.2012 yılında Cats&Dogs (Soho İstanbul) adlı prodüksiyon şirketini kuran Kılıç, 2014’te oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı hayata geçirdi. Serhat Kılıç, 5 Eylül 2026’da İstanbul’un Kağıthane ilçesindeki evinde ölü bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/birlesmis-milletler-afrika-kitasini-daha-dogru-sekilde-gosteren-haritalari-tesvik-edecek-abd-karsi-1108524734.html

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mustafa kılıç, türkiye, i̇stanbul, ankara, hacettepe üniversitesi, atatürk üniversitesi, nuri bilge ceylan