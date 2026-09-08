https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/turk-yildizlari-misir-piramitlerinin-uzerinde-uctu-1108588318.html
Türk Yıldızları Mısır Piramitleri'nin üzerinde uçtu
Türk Yıldızları Mısır Piramitleri'nin üzerinde uçtu
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mısır'da gerçekleştirilen "El Alamein International Airshow" kapsamında Mısır Piramitleri'nin üzerinde... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T14:33+0300
2026-09-08T14:33+0300
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Türk Yıldızları Mısır Piramitleri'nin üzerinde uçtu.Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından, Türk Yıldızları'nın Mısır'da gerçekleştirdiği gösteriye ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:Paylaşımda, Mısır Piramitleri üzerindeki gösteri uçuşundan görüntüler de yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/deniz-kuvvetleri-30-agustosta-istanbul-bogaz-gecisi-ve-30-gemiyle-30-liman-ziyareti-yapacak-1108338615.html
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mısır piramitleri, mısır, türk yıldızları
mısır piramitleri, mısır, türk yıldızları
Türk Yıldızları Mısır Piramitleri'nin üzerinde uçtu
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mısır'da gerçekleştirilen "El Alamein International Airshow" kapsamında Mısır Piramitleri'nin üzerinde gösteri uçuşu yaptı.
Türk Yıldızları Mısır Piramitleri'nin üzerinde uçtu.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından, Türk Yıldızları'nın Mısır'da gerçekleştirdiği gösteriye ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Dikkat, bu görüntüler yapay zekanın değil, gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür. Mısır'da gerçekleştirilen 'El Alamein International Airshow' kapsamında gökyüzüne yükselen Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, dünyanın en görkemli tarihi miraslarından Mısır Piramitleri'nin üzerinde unutulmaz bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce yıllık tarihin semalarında Ay Yıldızın izini bırakan Türk Yıldızları, eşsiz gösterileriyle Mısırlı kardeşlerimizi selamladı. Tarih yerde, Türk Yıldızları göklerde."
Paylaşımda, Mısır Piramitleri üzerindeki gösteri uçuşundan görüntüler de yer aldı.