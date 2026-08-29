https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/deniz-kuvvetleri-30-agustosta-istanbul-bogaz-gecisi-ve-30-gemiyle-30-liman-ziyareti-yapacak-1108338615.html

Deniz Kuvvetleri, 30 Ağustos'ta 'İstanbul Boğaz Geçişi' ve 30 gemiyle 30 liman ziyareti yapacak

Deniz Kuvvetleri, 30 Ağustos'ta 'İstanbul Boğaz Geçişi' ve 30 gemiyle 30 liman ziyareti yapacak

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemiyle 'İstanbul Boğaz... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T16:47+0300

2026-08-29T16:47+0300

2026-08-29T16:47+0300

savunma

türkiye

i̇stanbul

antalya

rumeli feneri

milli savunma bakanlığı (msb)

deniz kuvvetleri

30 ağustos zafer bayramı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/05/1061992075_0:156:2048:1308_1920x0_80_0_0_773c6825e3e3eadf7493bb654d3e7264.jpg

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "30 Ağustos 2026 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 15 gemi ile İstanbul Boğaz Geçişi icra edilecek. Ayrıca 30 gemi ile 30 liman ziyareti icra edilecek ve gemilerimiz 10.00-17.00 saatlerinde halkımızın ziyaretine açılacak. Bu büyük gurura ortak olmak üzere tüm halkımızı gemilerimize bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda, hangi gemilerin hangi limanları ziyaret edeceğine ilişkin görsel de yer aldı.Buna göre ziyaret gerçekleştirecek 30 gemi ile limanlar şöyle:Saat 09.30 ile 11.30 arasında 15 gemiyle gerçekleştirilecek İstanbul Boğaz geçişi kapsamında ise gemilerin 09.30'da Rumeli Feneri, 10.49'da Beşiktaş ve 11.06'da Kız Kulesi güzergahında seyir halinde olması planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/iha-pilotu-olmak-icin-bu-yil-237-bin-40-kisi-basvurdu-pilot-lisansina-sahip-kisi-sayisi-1-milyon-1108338236.html

i̇stanbul

antalya

rumeli feneri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇stanbul, antalya, rumeli feneri, milli savunma bakanlığı (msb), deniz kuvvetleri, 30 ağustos zafer bayramı