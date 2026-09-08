https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/tuncelide-dag-sarimsagi-sokenler-yakalandi-3-kisiye-2-milyon-97-bin-tl-ceza-kesildi-1108570736.html

Tunceli'de dağ sarımsağı sökenler yakalandı: 3 kişiye 2 milyon 97 bin TL ceza kesildi

Tunceli'de dağ sarımsağı sökenler yakalandı: 3 kişiye 2 milyon 97 bin TL ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Tunceli'de doğadan izinsiz dağ sarımsağı söken 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası kesildi. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T00:50+0300

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türki̇ye

tunceli

sarımsak

ceza

doğa koruma ve milli parklar (dkmp)

bitki

endemik bitki

nadir bitki türü

doğal yaşam

doğal bitkiler

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Tunceli'de gerçekleştirdikleri denetimlerde doğadan izinsiz dağ sarımsağı söküldüğünü tespit etti.Ekipler tarafından el konulan sarımsaklar yeniden toprakla buluşturulurken, biyoçeşitliliğe zarar verdiği belirlenen 3 kişi hakkında toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı.Dünyada yalnızca Tunceli yöresinde yetişen dağ sarımsağı, endemik olması ve bilinçsiz şekilde toplanması nedeniyle nesli tükenme tehlikesine karşı koruma altında bulunuyor.

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türki̇ye

tunceli

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tunceli, sarımsak, ceza, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), bitki, endemik bitki, nadir bitki türü, doğal yaşam, doğal bitkiler