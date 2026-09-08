https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/tuncelide-dag-sarimsagi-sokenler-yakalandi-3-kisiye-2-milyon-97-bin-tl-ceza-kesildi-1108570736.html
Tunceli'de dağ sarımsağı sökenler yakalandı: 3 kişiye 2 milyon 97 bin TL ceza kesildi
Tunceli'de dağ sarımsağı sökenler yakalandı: 3 kişiye 2 milyon 97 bin TL ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Tunceli'de doğadan izinsiz dağ sarımsağı söken 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası kesildi. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
tunceli
sarımsak
ceza
doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
bitki
endemik bitki
nadir bitki türü
doğal yaşam
doğal bitkiler
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Tunceli'de gerçekleştirdikleri denetimlerde doğadan izinsiz dağ sarımsağı söküldüğünü tespit etti.Ekipler tarafından el konulan sarımsaklar yeniden toprakla buluşturulurken, biyoçeşitliliğe zarar verdiği belirlenen 3 kişi hakkında toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı.Dünyada yalnızca Tunceli yöresinde yetişen dağ sarımsağı, endemik olması ve bilinçsiz şekilde toplanması nedeniyle nesli tükenme tehlikesine karşı koruma altında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/hatayda-ari-sahini-avina-agir-ceza-1-milyon-330-bin-tl-1108510197.html
türki̇ye
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tunceli, sarımsak, ceza, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), bitki, endemik bitki, nadir bitki türü, doğal yaşam, doğal bitkiler
tunceli, sarımsak, ceza, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), bitki, endemik bitki, nadir bitki türü, doğal yaşam, doğal bitkiler
Tunceli'de dağ sarımsağı sökenler yakalandı: 3 kişiye 2 milyon 97 bin TL ceza kesildi
Tunceli'de doğadan izinsiz dağ sarımsağı söken 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası kesildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Tunceli'de gerçekleştirdikleri denetimlerde doğadan izinsiz dağ sarımsağı söküldüğünü tespit etti.
Ekipler tarafından el konulan sarımsaklar yeniden toprakla buluşturulurken, biyoçeşitliliğe zarar verdiği belirlenen 3 kişi hakkında toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı.
Dünyada yalnızca Tunceli yöresinde yetişen dağ sarımsağı, endemik olması ve bilinçsiz şekilde toplanması nedeniyle nesli tükenme tehlikesine karşı koruma altında bulunuyor.