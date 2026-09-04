https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/hatayda-ari-sahini-avina-agir-ceza-1-milyon-330-bin-tl-1108510197.html
Hatay’da arı şahini avına ağır ceza: 1 milyon 330 bin TL
Hatay’da arı şahini avına ağır ceza: 1 milyon 330 bin TL
Sputnik Türkiye
Hatay’ın Antakya ilçesinde kaçak avcılık yaptığı belirlenen kişiye, 7 arı şahini yakaladığı gerekçesiyle 1 milyon 330 bin lira para cezası uygulandı. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T17:20+0300
2026-09-04T17:20+0300
2026-09-04T17:20+0300
türki̇ye
hatay
avcı
kaçak avcı
jandarma
i̇l jandarma komutanlığı
jandarma genel komutanlığı
i̇lçe jandarma
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgedik Mahallesi kırsalında gerçekleştirdikleri denetim sırasında A.G’nin taşıdığı kovayı kontrol etti. Yapılan incelemede kovada 5’i ölü, 2’si yaralı olmak üzere toplam 7 arı şahini bulundu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından A.G’ye 1 milyon 330 bin lira idari para cezası kesilirken, yaralı şahinler tedavi edilmek üzere ekiplerce teslim alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/yaban-kecisini-avladi-984-bin-718-lira-ceza-kesildi--1104079009.html
türki̇ye
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hatay, avcı, kaçak avcı, jandarma, i̇l jandarma komutanlığı, jandarma genel komutanlığı, i̇lçe jandarma
hatay, avcı, kaçak avcı, jandarma, i̇l jandarma komutanlığı, jandarma genel komutanlığı, i̇lçe jandarma
Hatay’da arı şahini avına ağır ceza: 1 milyon 330 bin TL
Hatay’ın Antakya ilçesinde kaçak avcılık yaptığı belirlenen kişiye, 7 arı şahini yakaladığı gerekçesiyle 1 milyon 330 bin lira para cezası uygulandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgedik Mahallesi kırsalında gerçekleştirdikleri denetim sırasında A.G’nin taşıdığı kovayı kontrol etti.
Yapılan incelemede kovada 5’i ölü, 2’si yaralı olmak üzere toplam 7 arı şahini bulundu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından A.G’ye 1 milyon 330 bin lira idari para cezası kesilirken, yaralı şahinler tedavi edilmek üzere ekiplerce teslim alındı.