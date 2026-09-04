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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/hatayda-ari-sahini-avina-agir-ceza-1-milyon-330-bin-tl-1108510197.html
Hatay’da arı şahini avına ağır ceza: 1 milyon 330 bin TL
Hatay’da arı şahini avına ağır ceza: 1 milyon 330 bin TL
Sputnik Türkiye
Hatay’ın Antakya ilçesinde kaçak avcılık yaptığı belirlenen kişiye, 7 arı şahini yakaladığı gerekçesiyle 1 milyon 330 bin lira para cezası uygulandı. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
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avcı
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgedik Mahallesi kırsalında gerçekleştirdikleri denetim sırasında A.G’nin taşıdığı kovayı kontrol etti. Yapılan incelemede kovada 5’i ölü, 2’si yaralı olmak üzere toplam 7 arı şahini bulundu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından A.G’ye 1 milyon 330 bin lira idari para cezası kesilirken, yaralı şahinler tedavi edilmek üzere ekiplerce teslim alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/yaban-kecisini-avladi-984-bin-718-lira-ceza-kesildi--1104079009.html
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hatay, avcı, kaçak avcı, jandarma, i̇l jandarma komutanlığı, jandarma genel komutanlığı, i̇lçe jandarma
hatay, avcı, kaçak avcı, jandarma, i̇l jandarma komutanlığı, jandarma genel komutanlığı, i̇lçe jandarma

Hatay’da arı şahini avına ağır ceza: 1 milyon 330 bin TL

17:20 04.09.2026
© AA / Hatay İl Jandarma KomutanlığıHatay'ın merkez Antakya ilçesinde arı şahini avlayan kişiye 1 milyon 330 bin lira ceza kesildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde arı şahini avlayan kişiye 1 milyon 330 bin lira ceza kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© AA / Hatay İl Jandarma Komutanlığı
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Hatay’ın Antakya ilçesinde kaçak avcılık yaptığı belirlenen kişiye, 7 arı şahini yakaladığı gerekçesiyle 1 milyon 330 bin lira para cezası uygulandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgedik Mahallesi kırsalında gerçekleştirdikleri denetim sırasında A.G’nin taşıdığı kovayı kontrol etti.
Yapılan incelemede kovada 5’i ölü, 2’si yaralı olmak üzere toplam 7 arı şahini bulundu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından A.G’ye 1 milyon 330 bin lira idari para cezası kesilirken, yaralı şahinler tedavi edilmek üzere ekiplerce teslim alındı.
Konya Bölge İdare Mahkemesi: Yaban koyunu ve yaban keçisi av ihalesi iptal - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
YAŞAM
Yaban keçisini avladı: 984 bin 718 lira ceza kesildi
7 Mart, 13:46
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