https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/hatayda-ari-sahini-avina-agir-ceza-1-milyon-330-bin-tl-1108510197.html

Hatay’da arı şahini avına ağır ceza: 1 milyon 330 bin TL

Hatay’da arı şahini avına ağır ceza: 1 milyon 330 bin TL

Sputnik Türkiye

Hatay’ın Antakya ilçesinde kaçak avcılık yaptığı belirlenen kişiye, 7 arı şahini yakaladığı gerekçesiyle 1 milyon 330 bin lira para cezası uygulandı. 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T17:20+0300

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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgedik Mahallesi kırsalında gerçekleştirdikleri denetim sırasında A.G’nin taşıdığı kovayı kontrol etti. Yapılan incelemede kovada 5’i ölü, 2’si yaralı olmak üzere toplam 7 arı şahini bulundu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından A.G’ye 1 milyon 330 bin lira idari para cezası kesilirken, yaralı şahinler tedavi edilmek üzere ekiplerce teslim alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/yaban-kecisini-avladi-984-bin-718-lira-ceza-kesildi--1104079009.html

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