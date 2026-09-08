https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/tunc-soyer-hakkinda-iddianame-tamamlandi-1108604526.html
Tunç Soyer hakkında iddianame tamamlandı
Tunç Soyer hakkında iddianame tamamlandı
Sputnik Türkiye
İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında, 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T19:39+0300
2026-09-08T19:39+0300
2026-09-08T19:39+0300
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Sputnik Türkiye
tunç soyer, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir barosu
tunç soyer, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir barosu
Tunç Soyer hakkında iddianame tamamlandı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
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Ayrıntılar geliyor
İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında, 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.