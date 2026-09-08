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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/tunc-soyer-hakkinda-iddianame-tamamlandi-1108604526.html
Tunç Soyer hakkında iddianame tamamlandı
Tunç Soyer hakkında iddianame tamamlandı
Sputnik Türkiye
İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında, 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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tunç soyer, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir barosu
tunç soyer, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir barosu

Tunç Soyer hakkında iddianame tamamlandı

19:39 08.09.2026
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
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Ayrıntılar geliyor
İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında, 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
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