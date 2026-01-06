https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/izmir-buyuksehir-belediyesine-yonelik-sorusturmada-tunc-soyer-ile-izbeton-genel-muduru-savas-kayaya-1102508034.html
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Tunç Soyer ile İZBETON Genel Müdürü Savaş Kaya'ya tahliye
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Tunç Soyer ile İZBETON Genel Müdürü Savaş Kaya'ya tahliye
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'kooperatif' davasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Kaya'ya adli... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T02:45+0300
2026-01-06T02:45+0300
2026-01-06T02:51+0300
türki̇ye
tunç soyer
i̇zmir
haberler
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/01/1064031450_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_10269f8e5f6b29cee75a9d801fc704c1.jpg
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan 'kooperatif' davasında aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 2'si tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam edildi.Dosyaya eklenen bilirkişi raporu hakkında görüş bildiren sanık Kaya, 6 aydır yaşananların hiçbir kıymeti olmadığını raporda gördüklerini savundu. Raporun dosyaya yenilik katmadığını iddia eden Kaya, "İddianamenin aynısı. Bu bile bilirkişilerin görevi kötü kullandığının kanıtı. Ceza verin gitsin" dedi.Söz verilen Soyer ise bilirkişi raporunun dolandırıcılık yapmadıklarının kanıtı olduğunu ileri sürdü.İddianamedeki bilirkişi raporuyla dosyaya eklenen bilirkişi raporunun yüzde 98 benzer olduğunu öne süren Soyer, "İnşaatların tamamlanamaması suç değil. Suçun oluşması için bir fiilin, kastın olması gerekmez mi? Aylardır kimin lehine menfaat temin ettiğimizi bulmaya çalışıyorduk" diye konuştu.Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı, yeni bilirkişi raporu aldırılması yönünde kararın mahkeme heyetinin takdirine bırakılmasını, tutuklu ve adli kontrol bulunan sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş sundu.Bu mütalaanın ardından söz verilen Soyer, 6 aydır "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla hapiste olduklarını anımsatarak, "Yetmedi ikinci suç, 'zimmete yardım' suçlamasıyla ikinci bir tutuklama. Eğer bu model yargılanacaksa adı konulsun, 'bu model yanlıştır' denilsin. Hukuk müşavirliğimiz bunu tartışmış ve 'hukuksuzluk yoktur, devam edin' diyor. Biz de devam ediyoruz. Ben 5 yıl boyunca 110 milyardan fazla bütçe yönettim. Buna ek olarak İzmir'e dışarıdan 1 milyar Euro finansman getirdim. Tek kuruş İzmir'in hakkını kimseye yedirmedim" ifadelerini kullandı.Diğer tutuklu sanık Kaya da tahliye talebinde bulundu.Savunmaların ardından ara karar açıklandı.Mahkeme heyeti, Soyer ile Kaya'nın oy çokluğuyla ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, ayrıca yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına hükmedip duruşmayı erteledi.Bu arada Soyer ile Kaya'nın, 27 Aralık'ta İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde 'zimmet' iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutukluluğu sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/uyusturucu-sorusturmasi-ceyda-ersoy-gozaltina-alindi-1102507510.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/01/1064031450_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_ce1de16a938719b7ce3c3f511f52ed7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tunç soyer, i̇zmir, haberler, türkiye
tunç soyer, i̇zmir, haberler, türkiye
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Tunç Soyer ile İZBETON Genel Müdürü Savaş Kaya'ya tahliye
02:45 06.01.2026 (güncellendi: 02:51 06.01.2026)
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'kooperatif' davasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Kaya'ya adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Soyer ile Kaya'nın 'zimmet' iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutukluluğu sürüyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan 'kooperatif' davasında aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 2'si tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Dosyaya eklenen bilirkişi raporu hakkında görüş bildiren sanık Kaya, 6 aydır yaşananların hiçbir kıymeti olmadığını raporda gördüklerini savundu.
Raporun dosyaya yenilik katmadığını iddia eden Kaya, "İddianamenin aynısı. Bu bile bilirkişilerin görevi kötü kullandığının kanıtı. Ceza verin gitsin" dedi.
Söz verilen Soyer ise bilirkişi raporunun dolandırıcılık yapmadıklarının kanıtı olduğunu ileri sürdü.
İddianamedeki bilirkişi raporuyla dosyaya eklenen bilirkişi raporunun yüzde 98 benzer olduğunu öne süren Soyer, "İnşaatların tamamlanamaması suç değil. Suçun oluşması için bir fiilin, kastın olması gerekmez mi? Aylardır kimin lehine menfaat temin ettiğimizi bulmaya çalışıyorduk" diye konuştu.
Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı, yeni bilirkişi raporu aldırılması yönünde kararın mahkeme heyetinin takdirine bırakılmasını, tutuklu ve adli kontrol bulunan sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş sundu.
Bu mütalaanın ardından söz verilen Soyer, 6 aydır "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla hapiste olduklarını anımsatarak, "Yetmedi ikinci suç, 'zimmete yardım' suçlamasıyla ikinci bir tutuklama. Eğer bu model yargılanacaksa adı konulsun, 'bu model yanlıştır' denilsin. Hukuk müşavirliğimiz bunu tartışmış ve 'hukuksuzluk yoktur, devam edin' diyor. Biz de devam ediyoruz. Ben 5 yıl boyunca 110 milyardan fazla bütçe yönettim. Buna ek olarak İzmir'e dışarıdan 1 milyar Euro finansman getirdim. Tek kuruş İzmir'in hakkını kimseye yedirmedim" ifadelerini kullandı.
Diğer tutuklu sanık Kaya da tahliye talebinde bulundu.
Savunmaların ardından ara karar açıklandı.
Mahkeme heyeti, Soyer ile Kaya'nın oy çokluğuyla ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, ayrıca yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına hükmedip duruşmayı erteledi.
Bu arada Soyer ile Kaya'nın, 27 Aralık'ta İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde 'zimmet' iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutukluluğu sürüyor.