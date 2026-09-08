https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/trump-uzay-kuvvetlerinin-yeni-uniformalarini-tanitti-ilham-kaynagi-unlu-film-1108585841.html

Trump, Uzay Kuvvetleri'nin yeni üniformalarını tanıttı: İlham kaynağı ünlü film

Trump, Uzay Kuvvetleri'nin yeni üniformalarını tanıttı: İlham kaynağı ünlü film

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, ABD Uzay Kuvvetleri (USSF) için hazırlanan yeni üniforma tasarımını tanıttı. Üniformaların, 1997 yapımı bilimkurgu filmi "Starship Troopers"taki asker kıyafetlerinden esinlenildiği aktarıldı.

2026-09-08T12:16+0300

2026-09-08T12:16+0300

2026-09-08T12:17+0300

dünya

donald trump

ay

abd uzay kuvvetleri

truth social

haberler

neil patrick harris

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108584673_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_35fb2991c8e726f8c0dd9bd3666454d3.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tasarıma ilişkin görseli Truth Social hesabından paylaştı. Paylaşımda üniformaların, "Starship Trooper üniformasının disiplininden ilham aldığı" ve "uzayın muhafızları için modernize edildiği" ifade edildi.Yeni tasarım sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı üniformaların bir başka bilimkurgu serisi olan "Star Wars"taki İmparatorluk subaylarının kıyafetlerini de andırdığını belirtti.Bir kullanıcı, "Galaktik imparatorluğa gidiyorsunuz! Güç sizinle olsun" şeklinde esprili bir yorum yaparken, başka bir kullanıcı üniformaların "Star Wars İmparatorluk Ordusu subaylarının üniformasına çok benzediğini" yazdı. Bir diğer kullanıcı ise tasarımı "Star Wars'un kötü imparatorluk üniforması" olarak nitelendirdi.'Ay bizimdir' de dedi 1997'de gösterime giren 'Starship Troopers', Robert Heinlein'ın militarist bilimkurgu romanından uyarlandı. Casper Van Dien, Neil Patrick Harris ve Denise Richards'ın rol aldığı film, insanlığın dev, böcek benzeri uzaylılar olarak tasvir edilen Arachnid'lerle galaksiler arası bir savaşını konu alıyor.Trump, yeni üniformaları hafta sonu gerçekleştirdiği geniş kapsamlı sosyal medya paylaşımları sırasında duyurdu. ABD Başkanı ayrıca üzerinde "Ay bizimdir" yazan Ay görseli ile yanında ABD bayrağının bulunduğu bir görsel de paylaştı.Trump, akademinin ABD'nin mevcut askeri akademileri West Point ve Annapolis'in yanı sıra Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik akademilerine benzer bir yapıya sahip olacağını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/rusya-ve-cinin-ay-istasyonu-projesine-13-ulke-daha-katildi-1095774146.html

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, ay, abd uzay kuvvetleri, truth social, haberler, neil patrick harris