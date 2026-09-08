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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/trump-uzay-kuvvetlerinin-yeni-uniformalarini-tanitti-ilham-kaynagi-unlu-film-1108585841.html
Trump, Uzay Kuvvetleri'nin yeni üniformalarını tanıttı: İlham kaynağı ünlü film
Trump, Uzay Kuvvetleri'nin yeni üniformalarını tanıttı: İlham kaynağı ünlü film
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, ABD Uzay Kuvvetleri (USSF) için hazırlanan yeni üniforma tasarımını tanıttı. Üniformaların, 1997 yapımı bilimkurgu filmi "Starship Troopers"taki asker kıyafetlerinden esinlenildiği aktarıldı.
2026-09-08T12:16+0300
2026-09-08T12:17+0300
dünya
donald trump
ay
abd uzay kuvvetleri
truth social
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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tasarıma ilişkin görseli Truth Social hesabından paylaştı. Paylaşımda üniformaların, "Starship Trooper üniformasının disiplininden ilham aldığı" ve "uzayın muhafızları için modernize edildiği" ifade edildi.Yeni tasarım sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı üniformaların bir başka bilimkurgu serisi olan "Star Wars"taki İmparatorluk subaylarının kıyafetlerini de andırdığını belirtti.Bir kullanıcı, "Galaktik imparatorluğa gidiyorsunuz! Güç sizinle olsun" şeklinde esprili bir yorum yaparken, başka bir kullanıcı üniformaların "Star Wars İmparatorluk Ordusu subaylarının üniformasına çok benzediğini" yazdı. Bir diğer kullanıcı ise tasarımı "Star Wars'un kötü imparatorluk üniforması" olarak nitelendirdi.'Ay bizimdir' de dedi 1997'de gösterime giren 'Starship Troopers', Robert Heinlein'ın militarist bilimkurgu romanından uyarlandı. Casper Van Dien, Neil Patrick Harris ve Denise Richards'ın rol aldığı film, insanlığın dev, böcek benzeri uzaylılar olarak tasvir edilen Arachnid'lerle galaksiler arası bir savaşını konu alıyor.Trump, yeni üniformaları hafta sonu gerçekleştirdiği geniş kapsamlı sosyal medya paylaşımları sırasında duyurdu. ABD Başkanı ayrıca üzerinde "Ay bizimdir" yazan Ay görseli ile yanında ABD bayrağının bulunduğu bir görsel de paylaştı.Trump, akademinin ABD'nin mevcut askeri akademileri West Point ve Annapolis'in yanı sıra Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik akademilerine benzer bir yapıya sahip olacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/rusya-ve-cinin-ay-istasyonu-projesine-13-ulke-daha-katildi-1095774146.html
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donald trump, ay, abd uzay kuvvetleri, truth social, haberler, neil patrick harris
donald trump, ay, abd uzay kuvvetleri, truth social, haberler, neil patrick harris

Trump, Uzay Kuvvetleri'nin yeni üniformalarını tanıttı: İlham kaynağı ünlü film

12:16 08.09.2026 (güncellendi: 12:17 08.09.2026)
Trump'ın paylaştığı yeni ABD uzay gücü üniforması ünlü 'Starship Troopers' filmine benzetildi
Trump'ın paylaştığı yeni ABD uzay gücü üniforması ünlü 'Starship Troopers' filmine benzetildi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
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Trump, ABD Uzay Kuvvetleri (USSF) için hazırlanan yeni üniforma tasarımını tanıttı. Siyah ve gri renklerden oluşan üniformaların, 1997 yapımı 'Starship Troopers'taki asker kıyafetlerinden esinlenildiği belirtildi ancak sosyal medyada viral olan görüntülerde üniforma Star Wars'taki İmparatorluk subaylarının kıyafetlerine de benzetildi.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tasarıma ilişkin görseli Truth Social hesabından paylaştı. Paylaşımda üniformaların, "Starship Trooper üniformasının disiplininden ilham aldığı" ve "uzayın muhafızları için modernize edildiği" ifade edildi.
Yeni tasarım sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı üniformaların bir başka bilimkurgu serisi olan "Star Wars"taki İmparatorluk subaylarının kıyafetlerini de andırdığını belirtti.
Bir kullanıcı, "Galaktik imparatorluğa gidiyorsunuz! Güç sizinle olsun" şeklinde esprili bir yorum yaparken, başka bir kullanıcı üniformaların "Star Wars İmparatorluk Ordusu subaylarının üniformasına çok benzediğini" yazdı. Bir diğer kullanıcı ise tasarımı "Star Wars'un kötü imparatorluk üniforması" olarak nitelendirdi.
© TriStar Pictures/Courtesy Everett CollectionNeil Patrick Harris starred in “Starship Troopers” in 1997.
Neil Patrick Harris starred in “Starship Troopers” in 1997. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
Neil Patrick Harris starred in “Starship Troopers” in 1997.
© TriStar Pictures/Courtesy Everett Collection

'Ay bizimdir' de dedi

1997'de gösterime giren 'Starship Troopers', Robert Heinlein'ın militarist bilimkurgu romanından uyarlandı. Casper Van Dien, Neil Patrick Harris ve Denise Richards'ın rol aldığı film, insanlığın dev, böcek benzeri uzaylılar olarak tasvir edilen Arachnid'lerle galaksiler arası bir savaşını konu alıyor.
Trump'ın paylaştığı 'Ay Bizimdir' yazılı görsel
Trump'ın paylaştığı 'Ay Bizimdir' yazılı görsel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
Trump'ın paylaştığı 'Ay Bizimdir' yazılı görsel
Trump, yeni üniformaları hafta sonu gerçekleştirdiği geniş kapsamlı sosyal medya paylaşımları sırasında duyurdu. ABD Başkanı ayrıca üzerinde "Ay bizimdir" yazan Ay görseli ile yanında ABD bayrağının bulunduğu bir görsel de paylaştı.
ABD Uzay Kuvvetleri, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Aralık 2019'da kuruldu. Trump geçen ay da sivil ve askeri havacılık-uzay uzmanlarının yetiştirilmesi amacıyla yeni bir askeri Uzay Akademisi kurulması planını açıklamıştı.
Trump, akademinin ABD'nin mevcut askeri akademileri West Point ve Annapolis'in yanı sıra Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik akademilerine benzer bir yapıya sahip olacağını söylemişti.
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