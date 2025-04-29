https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/rusya-ve-cinin-ay-istasyonu-projesine-13-ulke-daha-katildi-1095774146.html

Rusya ve Çin'in Ay istasyonu projesine 13 ülke daha katıldı

Rusya ve Çin'in Ay istasyonu projesine 13 ülke daha katıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Bakanov, Rusya ve Çin'in Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu’nu oluşturma çalışmalarına, aralarında BRICS... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T13:24+0300

2025-04-29T13:24+0300

2025-04-29T13:23+0300

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Roscosmos Başkanı Dmitriy Bakanov, BRICS Uzay Ajansları Başkanları Toplantısı'nda, Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu projesine 13 ülkenin daha katıldığını duyurdu.Bakanov, “Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu oluşturma yönündeki Çin’le ortak girişimimiz etkin biçimde gelişiyor. Girişime 13 ülke daha katıldı. Bunlar BRICS’ten meslektaşlarımız dahil Belarus, Pakistan, Azerbaycan, Venezuela, Güney Afrika, Mısır, Tayland, Sırbistan, Nikaragua, Senegal, Cibuti, Etiyopya, Bolivya, Venezuela” ifadesini kullandı.Venüs, Ay ve Mars araştırmaları konusunda eşsiz bilimsel okullara sahip olduklarını söyleyen Roscosmos Başkanı, Venüs’e iniş teknolojisinin sadece Rusya’nın elinde olduğunu anımsatarak, “Ülkemizin derin uzay araştırmalarındaki teknolojik başarıları uluslararası BRICS programlarının temelini oluşturabilir” dedi.Çin, Hindistan ve BAE'den uzay araçlarının Mars'a ulaştığını ve bu ülkelerin Ay keşfi konusunda da deneyimleri olduğunu hatırlatan Bakanov, bu tür programların sayısının artacağını ve ortak uygulamalarının bilimsel açıdan çok daha verimli ve ulusal bütçeler için daha iyi olacağını umduğunu dile getirdi.Uzay ve ilgili sektörlerde insan kaynaklarının eğitimi ve ortak öğrenci programlarının geliştirilmesi konusunda işbirliği çağrısında bulunan Rus yetkili, halihazırda BRICS ülkelerinden, yarısından fazlası Çin ve Hindistan'dan olmak üzere 85 binden fazla öğrencinin Rus üniversitelerinde eğitim gördüğünü ekledi.

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