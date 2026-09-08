https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/trump-petrol-fiyatlari-galon-basina-2-dolarin-altina-inecek-1108571593.html
Trump: Petrol fiyatları galon başına 2 doların altına inecek
Trump: Petrol fiyatları galon başına 2 doların altına inecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la savaşın kazanılması halinde petrol fiyatlarının hızla düşeceğini, ABD’de benzinin galon fiyatının önce 3 dolara, ardından 2... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T05:00+0300
2026-09-08T05:00+0300
2026-09-08T05:00+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
i̇ran
petrol
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ABD Başkanı Donald Trump, İran’la çatışmanın sona ermesinin ardından ülkede benzin fiyatlarının hızla gerileyeceğini öne sürdü. Trump, fiyatların önce galon başına 3 dolara, ardından 2 doların altına inmesini beklediğini açıkladı.Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/almanya-ve-israil-alman-otomotiv-devinin-fabrikasini-donusturuyor-israile-savunma-sistemleri-1108571473.html
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abd, donald trump, i̇ran, petrol
abd, donald trump, i̇ran, petrol
Trump: Petrol fiyatları galon başına 2 doların altına inecek
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la savaşın kazanılması halinde petrol fiyatlarının hızla düşeceğini, ABD’de benzinin galon fiyatının önce 3 dolara, ardından 2 doların altına gerileyeceğini öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la çatışmanın sona ermesinin ardından ülkede benzin fiyatlarının hızla gerileyeceğini öne sürdü. Trump, fiyatların önce galon başına 3 dolara, ardından 2 doların altına inmesini beklediğini açıkladı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
İran’la savaşı kazandığımızda, petrol fiyatları diğer her şey gibi (hatta daha da fazla) hızla düşecek. Galon başına 3 dolara, sonunda ise 2 doların altına inecek. Bunların hepsi çok hızlı gerçekleşecek ve İran asla nükleer silaha sahip olamayacak.