Trump: Petrol fiyatları galon başına 2 doların altına inecek

İran’la savaşı kazandığımızda, petrol fiyatları diğer her şey gibi (hatta daha da fazla) hızla düşecek. Galon başına 3 dolara, sonunda ise 2 doların altına inecek. Bunların hepsi çok hızlı gerçekleşecek ve İran asla nükleer silaha sahip olamayacak.