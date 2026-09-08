https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/trump-cok-sayida-ulkeyi-abd-olarak-gosterdi-1108570862.html
Trump çok sayıda ülkeyi 'ABD olarak' gösterdi
Trump çok sayıda ülkeyi 'ABD olarak' gösterdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Kanada, Meksika, Küba, Grönland ve bazı Karayip ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkeyi ABD bayrağının renkleriyle... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T01:05+0300
2026-09-08T01:05+0300
2026-09-08T01:05+0300
dünya
abd
donald trump
karayip
küba
meksika
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında, Küba, Kanada, Meksika ve Karayip ülkeleri de dahil olmak üzere düzinelerce ülkeyi ABD bayrağının renkleriyle gösteren bir harita yayınladı.Görselde ayrıca Grönland, İzlanda, Orta Amerika ve bazı Karayip ülkeleri de ABD bayrağıyla renklendirildi.Trump paylaşımına herhangi bir açıklama eklemedi.Pazar günü Trump, New Mexico eyaletinin adının Yeni Amerika olarak değiştirildiği bir harita paylaşarak bu fikri beğendiğini yazmıştı. Ayrıca, Dünya'nın arka planında Ay'ın bir fotoğrafını da "Ay bizimdir" başlığıyla paylaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/gronland-ve-ab-arasinda-genisletilmis-isbirligi-bildirgesi-imzaladi-1108569276.html
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abd, donald trump, karayip, küba, meksika
abd, donald trump, karayip, küba, meksika
Trump çok sayıda ülkeyi 'ABD olarak' gösterdi
ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Kanada, Meksika, Küba, Grönland ve bazı Karayip ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkeyi ABD bayrağının renkleriyle gösteren bir harita paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında, Küba, Kanada, Meksika ve Karayip ülkeleri de dahil olmak üzere düzinelerce ülkeyi ABD bayrağının renkleriyle gösteren bir harita yayınladı.
Görselde ayrıca Grönland, İzlanda, Orta Amerika ve bazı Karayip ülkeleri de ABD bayrağıyla renklendirildi.
Trump paylaşımına herhangi bir açıklama eklemedi.
Pazar günü Trump, New Mexico eyaletinin adının Yeni Amerika olarak değiştirildiği bir harita paylaşarak bu fikri beğendiğini yazmıştı. Ayrıca, Dünya'nın arka planında Ay'ın bir fotoğrafını da "Ay bizimdir" başlığıyla paylaşmıştı.