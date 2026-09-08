https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/trump-cok-sayida-ulkeyi-abd-olarak-gosterdi-1108570862.html

Trump çok sayıda ülkeyi 'ABD olarak' gösterdi

Trump çok sayıda ülkeyi 'ABD olarak' gösterdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Kanada, Meksika, Küba, Grönland ve bazı Karayip ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkeyi ABD bayrağının renkleriyle... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T01:05+0300

2026-09-08T01:05+0300

2026-09-08T01:05+0300

dünya

abd

donald trump

karayip

küba

meksika

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında, Küba, Kanada, Meksika ve Karayip ülkeleri de dahil olmak üzere düzinelerce ülkeyi ABD bayrağının renkleriyle gösteren bir harita yayınladı.Görselde ayrıca Grönland, İzlanda, Orta Amerika ve bazı Karayip ülkeleri de ABD bayrağıyla renklendirildi.Trump paylaşımına herhangi bir açıklama eklemedi.Pazar günü Trump, New Mexico eyaletinin adının Yeni Amerika olarak değiştirildiği bir harita paylaşarak bu fikri beğendiğini yazmıştı. Ayrıca, Dünya'nın arka planında Ay'ın bir fotoğrafını da "Ay bizimdir" başlığıyla paylaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/gronland-ve-ab-arasinda-genisletilmis-isbirligi-bildirgesi-imzaladi-1108569276.html

karayip

küba

meksika

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abd, donald trump, karayip, küba, meksika