https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/gronland-ve-ab-arasinda-genisletilmis-isbirligi-bildirgesi-imzaladi-1108569276.html

Grönland ve AB arasında genişletilmiş işbirliği bildirgesi imzaladı

Grönland ve AB arasında genişletilmiş işbirliği bildirgesi imzaladı

Sputnik Türkiye

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Grönland ve AB'nin genişletilmiş işbirliği bildirgesi imzaladığını bildirdi. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T22:32+0300

2026-09-07T22:32+0300

2026-09-07T22:32+0300

dünya

grönland

ab

jens-frederik nielsen

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Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen yaptığı açıklamada, Grönland ve Avrupa Birliği'nin güncellenmiş ve genişletilmiş bir işbirliği deklarasyonu imzaladığını söyledi.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Jens-Frederik Nielsen şöyle konuştu:Nielsen, bir önceki deklarasyonun 2015 yılında imzalandığını ve doğal kaynaklar, çevre koruma ve Arktik konuları da dahil olmak üzere AB-Grönland ilişkilerinin genel çerçevesini belirlediğini söyledi.Nielsen'in belirttiğine göre, bu açıklamanın ardından Grönland için özel bir AB yatırım paketi de açıklanacak.

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grönland, ab, jens-frederik nielsen