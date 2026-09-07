https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/gronland-ve-ab-arasinda-genisletilmis-isbirligi-bildirgesi-imzaladi-1108569276.html
Grönland ve AB arasında genişletilmiş işbirliği bildirgesi imzaladı
Grönland ve AB arasında genişletilmiş işbirliği bildirgesi imzaladı
Sputnik Türkiye
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Grönland ve AB'nin genişletilmiş işbirliği bildirgesi imzaladığını bildirdi. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T22:32+0300
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2026-09-07T22:32+0300
dünya
grönland
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Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen yaptığı açıklamada, Grönland ve Avrupa Birliği'nin güncellenmiş ve genişletilmiş bir işbirliği deklarasyonu imzaladığını söyledi.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Jens-Frederik Nielsen şöyle konuştu:Nielsen, bir önceki deklarasyonun 2015 yılında imzalandığını ve doğal kaynaklar, çevre koruma ve Arktik konuları da dahil olmak üzere AB-Grönland ilişkilerinin genel çerçevesini belirlediğini söyledi.Nielsen'in belirttiğine göre, bu açıklamanın ardından Grönland için özel bir AB yatırım paketi de açıklanacak.
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grönland, ab, jens-frederik nielsen
grönland, ab, jens-frederik nielsen
Grönland ve AB arasında genişletilmiş işbirliği bildirgesi imzaladı
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Grönland ve AB'nin genişletilmiş işbirliği bildirgesi imzaladığını bildirdi.
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen yaptığı açıklamada, Grönland ve Avrupa Birliği'nin güncellenmiş ve genişletilmiş bir işbirliği deklarasyonu imzaladığını söyledi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Jens-Frederik Nielsen şöyle konuştu:
"Bu nedenle, bugün güncellenmiş ortak bir bildiri ve AB-Grönland işbirliği anlaşmasını imzaladığımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu bildirge, iş birliği hedeflerimizi altyapı ve bağlantıdan denizcilik yönetimine, sivil hazırlığa ve daha birçok alana uzanan çeşitli yeni sektörleri kapsayacak şekilde genişletiyor"
Nielsen, bir önceki deklarasyonun 2015 yılında imzalandığını ve doğal kaynaklar, çevre koruma ve Arktik konuları da dahil olmak üzere AB-Grönland ilişkilerinin genel çerçevesini belirlediğini söyledi.
Nielsen'in belirttiğine göre, bu açıklamanın ardından Grönland için özel bir AB yatırım paketi de açıklanacak.