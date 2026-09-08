https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/son-dakika-haberleri-israilden-ingiltereye-karsi-hamle-dogu-kudusteki-ingiliz-konsoloslugu-kapatiliyor-1108602676.html

İsrail'den İngiltere'ye karşı hamle: Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğu kapatılıyor

İsrail'den İngiltere'ye karşı hamle: Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğu kapatılıyor

Sputnik Türkiye

İsrail, İngiltere'nin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere yaptırım uygulama kararına misilleme olarak Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T17:50+0300

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2026-09-08T17:50+0300

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptığı açıklamada, Filistin Yönetimi nezdinde akredite olan İngiliz konsolosluğunun kapatılacağını duyurdu.Saar ayrıca İngiltere'nin, ABD öncülüğünde Gazze için yürütülen koordinasyon misyonuna katılımına izin verilmeyeceğini ve İngiltere'nin Batı Şeria'da Filistin Yönetimi güçlerine yönelik eğitim faaliyetlerinin sonlandırılacağını açıkladı.Bazı İngiliz yetkililere giriş yasağıİsrail'in misilleme adımları bununla sınırlı kalmadı. Saar, bazı seçilmiş İngiliz yetkililer ile diğer İngiliz vatandaşlarının İsrail'e girişinin yasaklanacağını söyledi.İsrail'in kararı, Londra'nın bugün Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden gelen malların ithalatını yasaklayacağını açıklamasının ardından geldi. İngiltere ayrıca yerleşim faaliyetlerine hizmet sağlayan şirket ve kişilere yönelik yaptırımlar açıklamıştı. Fransa ve Kanada da İngiltere'ye benzer ticaret kısıtlamaları getireceklerini duyurdu.İsrail Dışişleri Bakanı Saar daha önce de "İngiltere İsrail'e karşı harekete geçerse, İsrail de İngiltere'ye karşı harekete geçer" diyerek Londra'yı misilleme konusunda uyarmıştı.İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ise yaptırımların İsrail'in tamamını hedef almadığını, iki devletli çözümün korunması amacı taşıdığını savunmuştu. İngiliz hükümeti bugün ayrıca Batı Şeria'daki İsrail işgalini hukuka aykırı olarak değerlendirdiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/son-dakika-haberleri-ingiltereden-bati-seriadaki-israil-yerlesimlerine-yaptirim-karari-israil-etnik-temizlige-goz-1108597049.html

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