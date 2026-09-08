Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/son-dakika-haberleri-israilden-ingiltereye-karsi-hamle-dogu-kudusteki-ingiliz-konsoloslugu-kapatiliyor-1108602676.html
İsrail'den İngiltere'ye karşı hamle: Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğu kapatılıyor
İsrail'den İngiltere'ye karşı hamle: Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğu kapatılıyor
Sputnik Türkiye
İsrail, İngiltere'nin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere yaptırım uygulama kararına misilleme olarak Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T17:50+0300
2026-09-08T17:50+0300
dünya
i̇srail
abd
ed miliband
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108572446_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_81caca8a317c59763dd5cbdf7a04a9f3.png
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptığı açıklamada, Filistin Yönetimi nezdinde akredite olan İngiliz konsolosluğunun kapatılacağını duyurdu.Saar ayrıca İngiltere'nin, ABD öncülüğünde Gazze için yürütülen koordinasyon misyonuna katılımına izin verilmeyeceğini ve İngiltere'nin Batı Şeria'da Filistin Yönetimi güçlerine yönelik eğitim faaliyetlerinin sonlandırılacağını açıkladı.Bazı İngiliz yetkililere giriş yasağıİsrail'in misilleme adımları bununla sınırlı kalmadı. Saar, bazı seçilmiş İngiliz yetkililer ile diğer İngiliz vatandaşlarının İsrail'e girişinin yasaklanacağını söyledi.İsrail'in kararı, Londra'nın bugün Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden gelen malların ithalatını yasaklayacağını açıklamasının ardından geldi. İngiltere ayrıca yerleşim faaliyetlerine hizmet sağlayan şirket ve kişilere yönelik yaptırımlar açıklamıştı. Fransa ve Kanada da İngiltere'ye benzer ticaret kısıtlamaları getireceklerini duyurdu.İsrail Dışişleri Bakanı Saar daha önce de "İngiltere İsrail'e karşı harekete geçerse, İsrail de İngiltere'ye karşı harekete geçer" diyerek Londra'yı misilleme konusunda uyarmıştı.İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ise yaptırımların İsrail'in tamamını hedef almadığını, iki devletli çözümün korunması amacı taşıdığını savunmuştu. İngiliz hükümeti bugün ayrıca Batı Şeria'daki İsrail işgalini hukuka aykırı olarak değerlendirdiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/son-dakika-haberleri-ingiltereden-bati-seriadaki-israil-yerlesimlerine-yaptirim-karari-israil-etnik-temizlige-goz-1108597049.html
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108572446_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_3cb5f876b0cb2f10633e9b3cf43f609a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, abd, ed miliband, haberler
i̇srail, abd, ed miliband, haberler

İsrail'den İngiltere'ye karşı hamle: Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğu kapatılıyor

17:50 08.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİsrail ve İngiltere
İsrail ve İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
İsrail, İngiltere'nin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere yaptırım uygulama kararına misilleme olarak Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatma kararı aldı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptığı açıklamada, Filistin Yönetimi nezdinde akredite olan İngiliz konsolosluğunun kapatılacağını duyurdu.
Saar ayrıca İngiltere'nin, ABD öncülüğünde Gazze için yürütülen koordinasyon misyonuna katılımına izin verilmeyeceğini ve İngiltere'nin Batı Şeria'da Filistin Yönetimi güçlerine yönelik eğitim faaliyetlerinin sonlandırılacağını açıkladı.

Bazı İngiliz yetkililere giriş yasağı

İsrail'in misilleme adımları bununla sınırlı kalmadı. Saar, bazı seçilmiş İngiliz yetkililer ile diğer İngiliz vatandaşlarının İsrail'e girişinin yasaklanacağını söyledi.
İsrail'in kararı, Londra'nın bugün Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden gelen malların ithalatını yasaklayacağını açıklamasının ardından geldi. İngiltere ayrıca yerleşim faaliyetlerine hizmet sağlayan şirket ve kişilere yönelik yaptırımlar açıklamıştı. Fransa ve Kanada da İngiltere'ye benzer ticaret kısıtlamaları getireceklerini duyurdu.
İsrail Dışişleri Bakanı Saar daha önce de "İngiltere İsrail'e karşı harekete geçerse, İsrail de İngiltere'ye karşı harekete geçer" diyerek Londra'yı misilleme konusunda uyarmıştı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ise yaptırımların İsrail'in tamamını hedef almadığını, iki devletli çözümün korunması amacı taşıdığını savunmuştu. İngiliz hükümeti bugün ayrıca Batı Şeria'daki İsrail işgalini hukuka aykırı olarak değerlendirdiğini açıklamıştı.
İngiltere-İsrail gerilim - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
DÜNYA
12 ülkeden Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yaptırım kararı: İsrail, etnik temizliğe göz yumuyor
15:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала