12 ülkeden Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yaptırım kararı: İsrail, etnik temizliğe göz yumuyor
15:51 08.09.2026 (güncellendi: 16:17 08.09.2026)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİngiltere-İsrail gerilim
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İngiltere, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ithalatını yasaklama kararını resmen duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband'ın açıkladığı karar, İsrail ve ABD'nin tepkisine neden oldu. 12 ülkenin dışişleri bakanları ayrıca, İsrail yerleşimlerinden kaynaklanan ticarete yaptırım uygulayacağını duyurdu.
Miliband, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, hükümetin İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere yönelik ticareti yasaklayacağını ve yerleşimlere hizmet sağlayan şirketler ile kişilere yaptırım uygulanacağını duyurdu. İngiliz Bakan ayrıca Hizbullah'ın finansman kolu olarak nitelendirilen Al-Qard Al-Hassan adlı finans kuruluşunun da yaptırım listesine alındığını açıkladı.
'İsrail, etnik temizliğe göz yumuyor'
Miliband, Batı Şeria'da yaşayan ve yerleşimcilerin giderek artan baskısı nedeniyle yerlerini terk etmeye zorlanan Filistinlilere yönelik etnik temizliğe İsrail'in "göz yumduğunu" söyledi:
İngiliz hükümeti, Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde, yerleşimci teröristler tarafından gerçekleştirilen, Filistinlilere yönelik bir etnik temizlik yapıldığı görüşüne katılmaktadır.
İsrail hükümeti ise çoğu zaman buna göz yummuş, dahası, hükümet üyeleri Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini destekleyen açıklamalarda bulunmuş ve eylemler gerçekleştirmiştir.
12 ülke, İsrail yerleşimlerinden kaynaklanan ticarete yaptırım uygulayacağını açıkladı
Öte yandan 12, işgal altındaki topraklarda İsrailli yerleşimcilerin Filistin köylerine yönelik artan saldırılarını gerekçe göstererek, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleriyle yapılan ticarete yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.
Söz konusu ülkelerin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada; Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ın, uluslararası hukuka göre yasa dışı olan yerleşimlerle mal ticaretine yönelik ulusal kısıtlamalar getirme ve/veya Avrupa düzeyindeki kısıtlamaları destekleme niyetlerini teyit ettikleri ya da kendi ulusal prosedürleri uyarınca bu ve diğer tedbirleri aktif olarak değerlendirdikleri belirtildi.
Türkiye, 2 Mayıs 2024 itibarıyla İsrail ile olan tüm ithalat ve ihracat işlemlerini tamamen durdurduğunu duyurmuştu.
İsrail'den 'büyük bir yanlış hesap' tepkisi
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere'nin kararıyla ilgili ön haberleri "büyük bir yanlış hesap" olarak nitelendirdi. Herzog, yaptırımların "tarihin yanlış tarafında" yer alacağını savunarak kararın egemen bir ülkenin demokratik seçimlerine müdahale anlamına geldiğini öne sürdü.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise İngiltere'yi karşılık vermekle tehdit etti. Saar, "İngiltere İsrail'e karşı harekete geçerse, İsrail de İngiltere'ye karşı harekete geçer" ifadelerini kullandı.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi de İngiltere'nin kararını eleştirerek yaptırımları "mantıksız bir eylem" olarak tanımladı. ABD'deki bazı siyasetçiler de yaptırımlara tepki gösterirken, Washington'ın Londra'nın kararına karşı eleştirilerini artırması bekleniyor.
Burnham-Trump görüşmesi
Kararın, İngiltere ile ABD ve İsrail arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilime yol açabileceği değerlendirilirken, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Downing Street, görüşmede Burnham'ın İngiltere'nin Orta Doğu'da barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara bağlılığını vurguladığını açıkladı. Başbakanın ayrıca İsrail ile Filistin'in yan yana var olmasını öngören iki devletli çözümün önemine dikkat çektiği belirtildi.
İngiltere'nin kararı, İsrail'in Batı Şeria'da yaklaşık bin 200 yeni yerleşim konutunun inşası için ihale sürecini başlatmaya hazırlandığı bir dönemde geldi. İngiliz hükümeti, yerleşimlerin genişletilmesinin iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığını savunuyor.
Öte yandan Fransa'nın da İngiltere'ye benzer şekilde Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ithalatını yasaklama süreci başlatacağı bildirildi. Kanada'nın da benzer bir adım atması bekleniyor.