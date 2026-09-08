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ABD, İran'ın havacılık sektörüne yönelik yaptırım açıkladı
ABD, İran'ın havacılık sektörüne yönelik yaptırım açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın silah, personel ve yasa dışı kargo taşımak için kullandığı havacılık sektörünü destekledikleri gerekçesiyle 36 şirketi yaptırım listesine aldı.
2026-09-08T19:17+0300
2026-09-08T19:17+0300
2026-09-08T19:17+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
fincen
haberler
scott bessent
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) İran'a yönelik "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında ülkenin havacılık sektörüne yönelik harekete geçtiği bildirildi.OFAC'ın, İran'ın silah, personel ve yasa dışı kargo nakliyesinde kullandığı havacılık sektörüne destek verdikleri gerekçesiyle 36 şirketin yaptırım listesine alındığı kaydedilen açıklamada, bugünkü adımın İran'ın ABD menşeli hava araçları ve hassas teknolojiler temin etmek için başvurduğu paravan şirketleri de hedef aldığı aktarıldı.'Üç havacılık iznini askıya aldık'Açıklamada OFAC'ın eş zamanlı olarak, İran'a yönelik baskıyı artırmak amacıyla ülkeyle ilgili üç havacılık iznini askıya aldığı belirtilerek, bunlar arasında, hava sahası üzerinden geçişlere ve ABD menşeli ya da ABD kontrolündeki ticari hava araçlarının ülke dışındaki havayolu şirketleri tarafından İran'a uçurulmasına olanak tanıyan izinlerin yer aldığı ifade edildi.Öte yandan açıklamada, Mali Suçları Önleme Ağının (FinCEN), finans kuruluşlarından İran'ın havacılık endüstrisini destekleyen tedarik ağlarını bildirmelerini talep eden bir uyarı yayımladığı bildirildi.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bugünkü yaptırımların İran'a finansal destek sağlayanlara yönelik "ağır sonuçlar" vaadini yerine getirdiğini söyledi.İran'ın havayolu şirketleriyle iş yapanların bugünkü yaptırımları "uyarı" olarak kabul etmesi gerektiğini belirten Bessent, bu şirketlerin küresel finans sisteminden dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/iran-devrim-muhafizlari-hurmuz-bogazi-girisinde-abd-insansiz-deniz-araci-ele-gecirildi-1108602860.html
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i̇ran, abd, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), fincen, haberler, scott bessent
ABD, İran'ın havacılık sektörüne yönelik yaptırım açıkladı
ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın silah, personel ve yasa dışı kargo taşımak için kullandığı havacılık sektörünü destekledikleri gerekçesiyle 36 şirketi yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) İran'a yönelik "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında ülkenin havacılık sektörüne yönelik harekete geçtiği bildirildi.
OFAC'ın, İran'ın silah, personel ve yasa dışı kargo nakliyesinde kullandığı havacılık sektörüne destek verdikleri gerekçesiyle 36 şirketin yaptırım listesine alındığı kaydedilen açıklamada, bugünkü adımın İran'ın ABD menşeli hava araçları ve hassas teknolojiler temin etmek için başvurduğu paravan şirketleri de hedef aldığı aktarıldı.
Bu çerçevede, İranlı 27 hava yolu şirketi ile farklı ülkelerden 9 uluslararası havacılık şirketi
yaptırım kapsamına dahil edildi.
'Üç havacılık iznini askıya aldık'
Açıklamada OFAC'ın eş zamanlı olarak, İran'a yönelik baskıyı artırmak amacıyla ülkeyle ilgili üç havacılık iznini askıya aldığı belirtilerek, bunlar arasında, hava sahası üzerinden geçişlere ve ABD menşeli ya da ABD kontrolündeki ticari hava araçlarının ülke dışındaki havayolu şirketleri tarafından İran'a uçurulmasına olanak tanıyan izinlerin yer aldığı ifade edildi.
Öte yandan açıklamada, Mali Suçları Önleme Ağının (FinCEN), finans kuruluşlarından İran'ın havacılık endüstrisini destekleyen tedarik ağlarını bildirmelerini talep eden bir uyarı yayımladığı bildirildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bugünkü yaptırımların İran'a finansal destek sağlayanlara yönelik "ağır sonuçlar" vaadini yerine getirdiğini söyledi.
İran'ın havayolu şirketleriyle iş yapanların bugünkü yaptırımları "uyarı" olarak kabul etmesi gerektiğini belirten Bessent, bu şirketlerin küresel finans sisteminden dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.