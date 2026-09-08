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ABD, İran'ın havacılık sektörüne yönelik yaptırım açıkladı

ABD, İran'ın havacılık sektörüne yönelik yaptırım açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın silah, personel ve yasa dışı kargo taşımak için kullandığı havacılık sektörünü destekledikleri gerekçesiyle 36 şirketi yaptırım listesine aldı.

2026-09-08T19:17+0300

2026-09-08T19:17+0300

2026-09-08T19:17+0300

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i̇ran

abd

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scott bessent

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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) İran'a yönelik "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında ülkenin havacılık sektörüne yönelik harekete geçtiği bildirildi.OFAC'ın, İran'ın silah, personel ve yasa dışı kargo nakliyesinde kullandığı havacılık sektörüne destek verdikleri gerekçesiyle 36 şirketin yaptırım listesine alındığı kaydedilen açıklamada, bugünkü adımın İran'ın ABD menşeli hava araçları ve hassas teknolojiler temin etmek için başvurduğu paravan şirketleri de hedef aldığı aktarıldı.'Üç havacılık iznini askıya aldık'Açıklamada OFAC'ın eş zamanlı olarak, İran'a yönelik baskıyı artırmak amacıyla ülkeyle ilgili üç havacılık iznini askıya aldığı belirtilerek, bunlar arasında, hava sahası üzerinden geçişlere ve ABD menşeli ya da ABD kontrolündeki ticari hava araçlarının ülke dışındaki havayolu şirketleri tarafından İran'a uçurulmasına olanak tanıyan izinlerin yer aldığı ifade edildi.Öte yandan açıklamada, Mali Suçları Önleme Ağının (FinCEN), finans kuruluşlarından İran'ın havacılık endüstrisini destekleyen tedarik ağlarını bildirmelerini talep eden bir uyarı yayımladığı bildirildi.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bugünkü yaptırımların İran'a finansal destek sağlayanlara yönelik "ağır sonuçlar" vaadini yerine getirdiğini söyledi.İran'ın havayolu şirketleriyle iş yapanların bugünkü yaptırımları "uyarı" olarak kabul etmesi gerektiğini belirten Bessent, bu şirketlerin küresel finans sisteminden dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/iran-devrim-muhafizlari-hurmuz-bogazi-girisinde-abd-insansiz-deniz-araci-ele-gecirildi-1108602860.html

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