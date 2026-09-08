https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/sayistay-ve-bazi-bakanliklara-iliskin-atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede--1108570977.html

Sayıştay ve bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Sayıştay ve bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda bazı görevlere dair atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T01:20+0300

2026-09-08T01:20+0300

2026-09-08T01:20+0300

türki̇ye

sayıştay

milli eğitim bakanlığı (meb)

kültür ve turizm bakanlığı

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/15/1066001663_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff8ef544da1f86c9cb0bfa207ea55cf0.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Sayıştay Savcılığı'na Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akcan getirildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Bitlis İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne Osman Fadıl Üner atandı.Kararla birlikte, Mersin İl Kültür Turizm Müdürü Hakan Doğanay görevinden alınırken yerine, Malatya İl Kültür Turizm Müdürü Yener Oba getirilirken, Abdullah Oğuz Aksaray İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne, Süleyman Demirtaş ise Samsun İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne atandı.Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne de Faruk Berat Akçeşme getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/malatyada-bir-cocugun-darp-edilmesine-iliskin-2-cocuk-gozaltina-alindi-goruntuler-sosyal-medyada-1108569987.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sayıştay, milli eğitim bakanlığı (meb), kültür ve turizm bakanlığı, türkiye