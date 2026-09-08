https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/sayistay-ve-bazi-bakanliklara-iliskin-atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede--1108570977.html
Sayıştay ve bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Sayıştay ve bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda bazı görevlere dair atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T01:20+0300
2026-09-08T01:20+0300
2026-09-08T01:20+0300
türki̇ye
sayıştay
milli eğitim bakanlığı (meb)
kültür ve turizm bakanlığı
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Sayıştay Savcılığı'na Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akcan getirildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Bitlis İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne Osman Fadıl Üner atandı.Kararla birlikte, Mersin İl Kültür Turizm Müdürü Hakan Doğanay görevinden alınırken yerine, Malatya İl Kültür Turizm Müdürü Yener Oba getirilirken, Abdullah Oğuz Aksaray İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne, Süleyman Demirtaş ise Samsun İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne atandı.Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne de Faruk Berat Akçeşme getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/malatyada-bir-cocugun-darp-edilmesine-iliskin-2-cocuk-gozaltina-alindi-goruntuler-sosyal-medyada-1108569987.html
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sayıştay, milli eğitim bakanlığı (meb), kültür ve turizm bakanlığı, türkiye
sayıştay, milli eğitim bakanlığı (meb), kültür ve turizm bakanlığı, türkiye
Sayıştay ve bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda bazı görevlere dair atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Sayıştay Savcılığı'na Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akcan getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Bitlis İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne Osman Fadıl Üner atandı.
Kararla birlikte, Mersin İl Kültür Turizm Müdürü Hakan Doğanay görevinden alınırken yerine, Malatya İl Kültür Turizm Müdürü Yener Oba getirilirken, Abdullah Oğuz Aksaray İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne, Süleyman Demirtaş ise Samsun İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne de Faruk Berat Akçeşme getirildi.