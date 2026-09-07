https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/malatyada-bir-cocugun-darp-edilmesine-iliskin-2-cocuk-gozaltina-alindi-goruntuler-sosyal-medyada-1108569987.html

Malatya'da bir çocuğun darp edilmesine ilişkin 2 çocuk gözaltına alındı: Görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı

Malatya'da bir çocuğun darp edilmesine ilişkin 2 çocuk gözaltına alındı: Görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Malatya'da bir çocuğun darp edilmesine ilişkin 2 çocuk yakalandı. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T23:51+0300

2026-09-07T23:51+0300

2026-09-07T23:56+0300

türki̇ye

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malatya valiliği

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Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde 1 çocuğun darp edilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.Ekipler, O.K.E'yi darp eden A.T.K. ile Y.K'yi yakaladı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.Çocukların kaç yaşlarında olduğuna ilişkin bir bilgi verilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/meb-acikladi-ogretmenlerin-mazerete-bagli-yer-degistirme-duyurusu-yayimlandi-1108569646.html

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