Şarkıcı Çelik kendisinden 800 bin lira isteyen takipçisine isyan etti: 'Kullandığım kredi kartı 150 bin lira'

Şarkıcı Çelik kendisinden 800 bin lira isteyen takipçisine isyan etti: 'Kullandığım kredi kartı 150 bin lira'

15.09.2025

Şarkıcı Çelik Erişçi, kendisinden para isteyen bir takipçisinin mesajını ifşa etti "İnsan babasından 800 bin TL isteyemez. Böyle talepler rahatsız edici" dedi.

Şarkıcı Çelik, sosyal medya üzerinden kendisinden 800 bin lira isteyen kişiyi ifşa etti.Çelik, kendisinden 800 bin lira isteyen ve zor durumda olduğunu ifade eden kişinin mesajının ekran görüntüsünü paylaştı.'İnsan babasından istemez'Kendi kredi kartının 150 bin lira limitli olduğunu ifade eden Çelik, "O kadar fazla böyle mesaj alıyorum ki... Mantık sınırlarını aşan şeyler... Birçok sanatçı arkadaşım gibi canı gönülden destek olduğum çok fazla şey var. Duyurmayı da asla doğru bulmuyorum. Ancak böyle ısrarcı talepler oldukça rahatsız edici. İnsan babasından 800 bin TL isteyemez" dedi.

