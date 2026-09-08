https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/rusya-disisleri-kiev-yonetimi-teror-ihracatini-bir-is-modeline-donusturdu-1108576915.html

Rusya Dışişleri: Kiev yönetimi terör ihracatını bir iş modeline dönüştürdü

Rusya Dışişleri: Kiev yönetimi terör ihracatını bir iş modeline dönüştürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev yönetiminin ‘terör ihracatı’ üzerine kurulu bir strateji benimsediğini ve bunu aktif olarak uyguladığını... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T10:02+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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doğu ekonomik forumu

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silah fuarı

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Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Rus medyasına konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın uluslararası savunma fuarlarına katılımını eleştirdi.Zaharova, “Kiev rejimi gerçekten de terör ihracatına dayalı bir iş modeli geliştirdi. Yurt dışındaki silah fuarlarına katılım adı altında, aslında savunma projeleri süsü verilmiş bu terör modelini pazarlamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.‘Batı'dan gelen paraları aklama yöntemi’Ukrayna yönetiminin tamamen bu alana odaklandığını ve bunun kendileri için bir gelir kapısı haline geldiğini savunan Zaharova, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/rusya-dis-disisleri-rus-bolgelerine-yonelik-saldirilarda-46-sivil-oldu-1108574002.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, doğu ekonomik forumu, batı, silah, terör, silah fuarı