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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/rusya-disisleri-kiev-yonetimi-teror-ihracatini-bir-is-modeline-donusturdu-1108576915.html
Rusya Dışişleri: Kiev yönetimi terör ihracatını bir iş modeline dönüştürdü
Rusya Dışişleri: Kiev yönetimi terör ihracatını bir iş modeline dönüştürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev yönetiminin ‘terör ihracatı’ üzerine kurulu bir strateji benimsediğini ve bunu aktif olarak uyguladığını... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
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rusya dışişleri bakanlığı
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ukrayna
doğu ekonomik forumu
batı
silah
terör
silah fuarı
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Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Rus medyasına konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın uluslararası savunma fuarlarına katılımını eleştirdi.Zaharova, “Kiev rejimi gerçekten de terör ihracatına dayalı bir iş modeli geliştirdi. Yurt dışındaki silah fuarlarına katılım adı altında, aslında savunma projeleri süsü verilmiş bu terör modelini pazarlamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.‘Batı'dan gelen paraları aklama yöntemi’Ukrayna yönetiminin tamamen bu alana odaklandığını ve bunun kendileri için bir gelir kapısı haline geldiğini savunan Zaharova, şu değerlendirmelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/rusya-dis-disisleri-rus-bolgelerine-yonelik-saldirilarda-46-sivil-oldu-1108574002.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, doğu ekonomik forumu, batı, silah, terör, silah fuarı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, doğu ekonomik forumu, batı, silah, terör, silah fuarı

Rusya Dışişleri: Kiev yönetimi terör ihracatını bir iş modeline dönüştürdü

10:02 08.09.2026 (güncellendi: 10:03 08.09.2026)
© Sputnik / Кирилл ЗыковRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© Sputnik / Кирилл Зыков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev yönetiminin ‘terör ihracatı’ üzerine kurulu bir strateji benimsediğini ve bunu aktif olarak uyguladığını belirtti.
Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Rus medyasına konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın uluslararası savunma fuarlarına katılımını eleştirdi.
Zaharova, “Kiev rejimi gerçekten de terör ihracatına dayalı bir iş modeli geliştirdi. Yurt dışındaki silah fuarlarına katılım adı altında, aslında savunma projeleri süsü verilmiş bu terör modelini pazarlamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

‘Batı'dan gelen paraları aklama yöntemi’

Ukrayna yönetiminin tamamen bu alana odaklandığını ve bunun kendileri için bir gelir kapısı haline geldiğini savunan Zaharova, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Batı’dan aldıkları fonları bu şekilde aklamak onlar için bir varlık sürdürme biçimine dönüştü. Seçimleri iptal ettikleri için, bir yandan yok ettikleri kendi halklarına, mevcut yönetim altında Ukrayna'nın hâlâ bir kalkınma şansı varmış gibi göstermeye çalışıyorlar.”
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
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