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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-iki-yerlesim-merkezi-daha-kontrol-altina-alindi-1108584828.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da iki yerleşim merkezi daha kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da iki yerleşim merkezi daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesinde ilerleyişin sürdüğünü açıklayarak Dolgenkoye ve Berezniki yerleşim merkezlerinin kontrol altına alındığını duyurdu... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T12:08+0300
2026-09-08T12:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
harkov
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Eylül 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekat sahasındaki son duruma ilişkin resmi günlük raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda, Rus ordusunun Harkov yönündeki askeri varlığını genişlettiği ve kritik noktalarda kontrolü sağladığı duyuruldu.Harkov’da iki köy kontrol altına alındıBakanlık açıklamasında, ‘Kuzey’ Askeri Grubu’na bağlı birliklerin Harkov bölgesindeki tampon bölgesini genişletmeye devam ettiği kaydedildi. Yürütülen operasyonlar neticesinde Dolgenkoye ve Berezniki yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığı bildirildi.Son 24 saat içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 1285’e yakın personel kaybı verdiği ve 9 zırhlı savaş aracının imha edildiği aktarıldı.Ukrayna’da lojistik hatlar hedef alındıRaporda ayrıca Rusya’ya ait operasyonel-taktik havacılık unsurları, füze ve topçu birlikleri ile taarruz İHA'larının 148 farklı noktada operasyon düzenlediği bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda Ukrayna ordusunun kullandığı ulaştırma ve lojistik altyapı tesisleri, mühimmat depoları, geçici konuşlanma merkezleri ve yabancı savaşçıların bulunduğu noktaların hedef alındığı belirtildi.Hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine de yer verilen açıklamada; 12 adet güdümlü uçak bombası, ABD yapımı 1 adet HIMARS roketi ve uçak tipi 713 adet İHA düşürüldüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/lavrovdan-witkoff-ve-kushnerin-moskova-temaslarina-iliskin-aciklama-abd-sahadaki-gercekleri-1108582224.html
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rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da iki yerleşim merkezi daha kontrol altına alındı

12:08 08.09.2026 (güncellendi: 12:09 08.09.2026)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesinde ilerleyişin sürdüğünü açıklayarak Dolgenkoye ve Berezniki yerleşim merkezlerinin kontrol altına alındığını duyurdu. Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait yüzlerce insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Eylül 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekat sahasındaki son duruma ilişkin resmi günlük raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda, Rus ordusunun Harkov yönündeki askeri varlığını genişlettiği ve kritik noktalarda kontrolü sağladığı duyuruldu.

Harkov’da iki köy kontrol altına alındı

Bakanlık açıklamasında, ‘Kuzey’ Askeri Grubu’na bağlı birliklerin Harkov bölgesindeki tampon bölgesini genişletmeye devam ettiği kaydedildi. Yürütülen operasyonlar neticesinde Dolgenkoye ve Berezniki yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığı bildirildi.
Son 24 saat içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 1285’e yakın personel kaybı verdiği ve 9 zırhlı savaş aracının imha edildiği aktarıldı.

Ukrayna’da lojistik hatlar hedef alındı

Raporda ayrıca Rusya’ya ait operasyonel-taktik havacılık unsurları, füze ve topçu birlikleri ile taarruz İHA'larının 148 farklı noktada operasyon düzenlediği bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda Ukrayna ordusunun kullandığı ulaştırma ve lojistik altyapı tesisleri, mühimmat depoları, geçici konuşlanma merkezleri ve yabancı savaşçıların bulunduğu noktaların hedef alındığı belirtildi.
Hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine de yer verilen açıklamada; 12 adet güdümlü uçak bombası, ABD yapımı 1 adet HIMARS roketi ve uçak tipi 713 adet İHA düşürüldüğü kaydedildi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
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