https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-iki-yerlesim-merkezi-daha-kontrol-altina-alindi-1108584828.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da iki yerleşim merkezi daha kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da iki yerleşim merkezi daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesinde ilerleyişin sürdüğünü açıklayarak Dolgenkoye ve Berezniki yerleşim merkezlerinin kontrol altına alındığını duyurdu... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T12:08+0300

2026-09-08T12:08+0300

2026-09-08T12:09+0300

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rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Eylül 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekat sahasındaki son duruma ilişkin resmi günlük raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda, Rus ordusunun Harkov yönündeki askeri varlığını genişlettiği ve kritik noktalarda kontrolü sağladığı duyuruldu.Harkov’da iki köy kontrol altına alındıBakanlık açıklamasında, ‘Kuzey’ Askeri Grubu’na bağlı birliklerin Harkov bölgesindeki tampon bölgesini genişletmeye devam ettiği kaydedildi. Yürütülen operasyonlar neticesinde Dolgenkoye ve Berezniki yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığı bildirildi.Son 24 saat içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 1285’e yakın personel kaybı verdiği ve 9 zırhlı savaş aracının imha edildiği aktarıldı.Ukrayna’da lojistik hatlar hedef alındıRaporda ayrıca Rusya’ya ait operasyonel-taktik havacılık unsurları, füze ve topçu birlikleri ile taarruz İHA'larının 148 farklı noktada operasyon düzenlediği bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda Ukrayna ordusunun kullandığı ulaştırma ve lojistik altyapı tesisleri, mühimmat depoları, geçici konuşlanma merkezleri ve yabancı savaşçıların bulunduğu noktaların hedef alındığı belirtildi.Hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine de yer verilen açıklamada; 12 adet güdümlü uçak bombası, ABD yapımı 1 adet HIMARS roketi ve uçak tipi 713 adet İHA düşürüldüğü kaydedildi.

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rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri