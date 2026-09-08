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Rusya Dış Dışişleri: Rus bölgelerine yönelik saldırılarda 46 sivil öldü

Rusya Dış Dışişleri: Rus bölgelerine yönelik saldırılarda 46 sivil öldü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Miroşnik, son bir hafta içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği saldırılarda 46 sivilin hayatını... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T09:20+0300

2026-09-08T09:20+0300

2026-09-08T09:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

rodion miroşnik

ukrayna

donbass

belgorod

donetsk

zaporijya

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçisi Rodion Miroşnik, kişisel Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, son bir haftada Ukrayna ordusunun Rus bölgelere yönelik düzenlediği saldırılardan etkilenen toplam sivil sayısının 312'ye ulaştığını, 46 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralılar arasında 13 çocuğun, yaşamını yitirenler arasında da 2 çocuğun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.En fazla sivil kaybı ve yaralanmanın Belgorod Bölgesi ile Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde kaydedildiği aktarıldı.Can kayıplarının yüzde 99’u İHA saldırılarından kaynaklandıAçıklanan raporda, sivil can kayıpları ve yaralanmaların ana sebebinin insansız hava araçları (İHA) olduğu vurgulandı.Miroşnik, son bir haftadaki toplam kayıp ve yaralanmaların yüzde 99’unun doğrudan İHA saldırıları nedeniyle yaşandığını kaydetti.Ayrıca Ukrayna birliklerinin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere bir hafta içinde en az 6 bin 650 mühimmat fırlattığı ifade edildi.Rusya'dan misilleme açıklamasıUkrayna ordusunun eylemlerine karşılık verildiğini belirten yetkililer; Rus ordusunun karar alma merkezlerini, Ukrayna birliklerinin NATO uzmanlarıyla ortak kullandığı işletmeleri ve askeri depoları hedef aldığını duyurdu. Saldırılarda kamikaze İHA'lar ile uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahların kullanıldığı bildirildi.

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