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Rusya Dış Dışişleri: Rus bölgelerine yönelik saldırılarda 46 sivil öldü
Rusya Dış Dışişleri: Rus bölgelerine yönelik saldırılarda 46 sivil öldü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Miroşnik, son bir hafta içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği saldırılarda 46 sivilin hayatını... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
rodion miroşnik
ukrayna
donbass
belgorod
donetsk
zaporijya
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçisi Rodion Miroşnik, kişisel Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, son bir haftada Ukrayna ordusunun Rus bölgelere yönelik düzenlediği saldırılardan etkilenen toplam sivil sayısının 312'ye ulaştığını, 46 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralılar arasında 13 çocuğun, yaşamını yitirenler arasında da 2 çocuğun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.En fazla sivil kaybı ve yaralanmanın Belgorod Bölgesi ile Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde kaydedildiği aktarıldı.Can kayıplarının yüzde 99’u İHA saldırılarından kaynaklandıAçıklanan raporda, sivil can kayıpları ve yaralanmaların ana sebebinin insansız hava araçları (İHA) olduğu vurgulandı.Miroşnik, son bir haftadaki toplam kayıp ve yaralanmaların yüzde 99’unun doğrudan İHA saldırıları nedeniyle yaşandığını kaydetti.Ayrıca Ukrayna birliklerinin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere bir hafta içinde en az 6 bin 650 mühimmat fırlattığı ifade edildi.Rusya'dan misilleme açıklamasıUkrayna ordusunun eylemlerine karşılık verildiğini belirten yetkililer; Rus ordusunun karar alma merkezlerini, Ukrayna birliklerinin NATO uzmanlarıyla ortak kullandığı işletmeleri ve askeri depoları hedef aldığını duyurdu. Saldırılarda kamikaze İHA'lar ile uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahların kullanıldığı bildirildi.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, donbass, belgorod, donetsk, zaporijya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri, sivil kayıplar, sivil can kaybı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, donbass, belgorod, donetsk, zaporijya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri, sivil kayıplar, sivil can kaybı
Rusya Dış Dışişleri: Rus bölgelerine yönelik saldırılarda 46 sivil öldü
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Miroşnik, son bir hafta içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği saldırılarda 46 sivilin hayatını kaybettiğini, 266 kişinin de yaralandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçisi Rodion Miroşnik, kişisel Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, son bir haftada Ukrayna ordusunun Rus bölgelere yönelik düzenlediği saldırılardan etkilenen toplam sivil sayısının 312'ye ulaştığını, 46 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralılar arasında 13 çocuğun, yaşamını yitirenler arasında da 2 çocuğun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
En fazla sivil kaybı ve yaralanmanın Belgorod Bölgesi ile Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde kaydedildiği aktarıldı.
Can kayıplarının yüzde 99’u İHA saldırılarından kaynaklandı
Açıklanan raporda, sivil can kayıpları ve yaralanmaların ana sebebinin insansız hava araçları (İHA) olduğu vurgulandı.
Miroşnik, son bir haftadaki toplam kayıp ve yaralanmaların yüzde 99’unun doğrudan İHA saldırıları nedeniyle yaşandığını kaydetti.
Ayrıca Ukrayna birliklerinin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere bir hafta içinde en az 6 bin 650 mühimmat fırlattığı ifade edildi.
Rusya'dan misilleme açıklaması
Ukrayna ordusunun eylemlerine karşılık verildiğini belirten yetkililer; Rus ordusunun karar alma merkezlerini, Ukrayna birliklerinin NATO uzmanlarıyla ortak kullandığı işletmeleri ve askeri depoları hedef aldığını duyurdu. Saldırılarda kamikaze İHA'lar ile uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahların kullanıldığı bildirildi.