https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/rusya-disisleri-grossi-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilarda-kievin-sorumlulugunu-kabul-etmiyor-1108602195.html

Rusya Dışişleri: Grossi, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırılarda Kiev’in sorumluluğunu kabul etmiyor

Rusya Dışişleri: Grossi, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırılarda Kiev’in sorumluluğunu kabul etmiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi’nin, Zaporojye Nükleer Güç... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T17:30+0300

2026-09-08T17:30+0300

2026-09-08T17:30+0300

ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

rafael grossi

zaporojye nükleer güç santrali

kiev

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin Zaporojye NGS’deki durumun kötüleştiğini kabul etmesine rağmen, santrale yönelik saldırılarda Kiev'in sorumluluğunu açıkça dile getirmemesini eleştirdi.Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada Zaharova, Grossi’nin hazırladığı “Ukrayna'da Nükleer Emniyet, Nükleer Güvenlik ve Güvenceler” başlıklı raporu değerlendirdi.Raporda santraldeki durumun “ciddi biçimde kötüleştiğinin” kayda geçirildiğini belirten Zaharova, şu ifadeleri kullandı:Zaharova, UAEA’yı raporların hazırlanmasında daha objektif davranmaya çağırarak, "Bundan böyle sekreteryanın ve ajans yönetiminin bu tür raporların hazırlanmasına daha sorumlu bir şekilde yaklaşmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/rusya-disisleri-kiev-yonetimi-teror-ihracatini-bir-is-modeline-donusturdu-1108576915.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi, zaporojye nükleer güç santrali, kiev