https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/rusya-disisleri-grossi-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilarda-kievin-sorumlulugunu-kabul-etmiyor-1108602195.html
Rusya Dışişleri: Grossi, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırılarda Kiev’in sorumluluğunu kabul etmiyor
Rusya Dışişleri: Grossi, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırılarda Kiev’in sorumluluğunu kabul etmiyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi’nin, Zaporojye Nükleer Güç... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T17:30+0300
2026-09-08T17:30+0300
2026-09-08T17:30+0300
ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
rafael grossi
zaporojye nükleer güç santrali
kiev
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin Zaporojye NGS’deki durumun kötüleştiğini kabul etmesine rağmen, santrale yönelik saldırılarda Kiev'in sorumluluğunu açıkça dile getirmemesini eleştirdi.Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada Zaharova, Grossi’nin hazırladığı “Ukrayna'da Nükleer Emniyet, Nükleer Güvenlik ve Güvenceler” başlıklı raporu değerlendirdi.Raporda santraldeki durumun “ciddi biçimde kötüleştiğinin” kayda geçirildiğini belirten Zaharova, şu ifadeleri kullandı:Zaharova, UAEA’yı raporların hazırlanmasında daha objektif davranmaya çağırarak, "Bundan böyle sekreteryanın ve ajans yönetiminin bu tür raporların hazırlanmasına daha sorumlu bir şekilde yaklaşmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/rusya-disisleri-kiev-yonetimi-teror-ihracatini-bir-is-modeline-donusturdu-1108576915.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi, zaporojye nükleer güç santrali, kiev
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi, zaporojye nükleer güç santrali, kiev
Rusya Dışişleri: Grossi, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırılarda Kiev’in sorumluluğunu kabul etmiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi’nin, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yönelik saldırılardan Kiev rejimini sorumlu tutmaktan kaçındığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin Zaporojye NGS’deki durumun kötüleştiğini kabul etmesine rağmen, santrale yönelik saldırılarda Kiev'in sorumluluğunu açıkça dile getirmemesini eleştirdi.
Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada Zaharova, Grossi’nin hazırladığı “Ukrayna'da Nükleer Emniyet, Nükleer Güvenlik ve Güvenceler” başlıklı raporu değerlendirdi.
Raporda santraldeki durumun “ciddi biçimde kötüleştiğinin” kayda geçirildiğini belirten Zaharova, şu ifadeleri kullandı:
Belgede Zaporojye NGS'de durumun ciddi biçimde kötüleştiğine dikkat çekiliyor. Bununla birlikte UAEA Genel Direktörü Grossi; Kiev rejiminin santralin altyapısına yönelik pervasız saldırıları, çalışanların öldürülmesi, akraba ve yakınlarına psikolojik baskı uygulanması, elektrik tedarikine yönelik sabotaj girişimleri ve diğer suçlardaki sorumluluğunu doğrudan kabul etmekten -şaşırtıcı bir inatla- kaçınmaya devam ediyor.
Zaharova, UAEA’yı raporların hazırlanmasında daha objektif davranmaya çağırarak, "Bundan böyle sekreteryanın ve ajans yönetiminin bu tür raporların hazırlanmasına daha sorumlu bir şekilde yaklaşmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.