https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/rus-komutana-suikast-girisimi-moldovali-supheli-yakalandi-1108573157.html

Rus komutana suikast girişimi: Moldovalı şüpheli yakalandı

Rus komutana suikast girişimi: Moldovalı şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Saratov bölgesinde bir üst düzey komutana düzenlenen silahlı suikast girişiminin ardından kaçmaya çalışan Moldovalı şüpheli, Astrahan bölgesinde... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T08:34+0300

2026-09-08T08:34+0300

2026-09-08T08:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

saratov

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rusya soruşturma komitesi

svetlana petrenko

moldova

astrahan

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Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Saratov bölgesine bağlı Engels ilçesinin Probujdeniye beldesinde yüksek rütbeli bir Rus subayına düzenlenen suikast girişimiyle ilgili olarak 21 yaşındaki Moldova vatandaşı Nikolae Koçu’nun yakalandığını duyurdu.6 el ateş edildiRusya Soruşturma Komitesi ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, 3 Eylül’de gerçekleşen olayda saldırganın Rus komutana en az 6 el ateş ettiği bildirildi.Ağır yaralanan subay, zamanında yapılan tıbbi müdahale sayesinde hayatta kaldı.Saldırının ardından ülkeden kaçmaya çalışan şüpheli, Astrahan bölgesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Suçunu itiraf ettiği öğrenilen Koçu’nun sorgusunda olayın detaylarını anlattığı belirtildi.Kiev’de eğitildi, Telegram üzerinden talimat aldıGüvenlik güçlerinin tespitlerine göre, Ukrayna istihbarat servisleri tarafından 2025 yılında devşirilen zanlı, bu yılın mart ayında Kiev’de mayın, patlayıcı ve atış eğitimi aldı.Haziran ayında Rusya’ya giriş yapan şüphelinin, eylem talimatlarını Telegram üzerinden aldığı kaydedildi.Subayı öldürmesi karşılığında kendisine 70 bin dolar vaat edildiği belirlenen şüphelinin, suikastın ardından Moldova’ya dönmeyi planladığı aktarıldı.Olayla ilgili olarak "askeri personele suikast girişimi" ve "yasa dışı silah ticareti" suçlamalarıyla adli soruşturma başlatıldı.

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rusya, saratov, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya soruşturma komitesi, svetlana petrenko, moldova, astrahan, ukrayna