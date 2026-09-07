https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/ukrayna-agustos-ayinda-bir-milyar-dolardan-fazla-borc-odemesi-yapti-1108569754.html
Ukrayna, Ağustos ayında bir milyar dolardan fazla borç ödemesi yaptı
Ukrayna, Ağustos ayında bir milyar dolardan fazla borç ödemesi yaptı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın geçtiğimiz Ağustos ayında kamu borcuna istinaden 721.8 milyon dolar ve Uluslararası Para Fonu'na olan kredi yükümlülükleri karşılığında 285.2... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T22:58+0300
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uluslararası para fonu (imf)
borç
kamu borcu
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Ukrayna Merkez Bankası'nın bildirdiği üzere, ülke geçtiğimiz Ağustos ayında kamu borcuna istinaden 721.8 milyon dolar ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan kredi yükümlülükleri karşılığında 285.2 milyon dolar ödeme yaptı.Bankanın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Döviz cinsinden kamu borcuna istinaden 721.8 milyon ABD doları ödendi. Ayrıca Ukrayna, IMF'ye 285.2 milyon ABD doları ödedi" ifadelerine yer verildi.IMF’ye göre Ukrayna'nın ödemeleri, kredi programları kapsamında yapılan geri ödemelerin yanı sıra faiz ve harçları da içeriyor. Böylece Kiev'in Ağustos ayında borçlarına istinaden ödediği toplam tutar bir milyar doları aştı.Kiev, bütçe açıklarını dış finansmanla kapatmaya çalışıyor. Bu arada, Batı'da yeni yardım paketlerinin tahsisi uzun tartışmalar eşliğinde yavaş ilerliyor, ortakların Ukrayna'nın kendi kendini finanse edecek kaynaklar arayışını yoğunlaştırması gerektiği konusundaki uyarıları ise giderek sıklaşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/ukraynanin-kamu-borcu-kisi-basina-neredeyse-8500-dolara-ulasti-1108297503.html
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ukrayna, kiev, batı, imf, uluslararası para fonu (imf), borç, kamu borcu
ukrayna, kiev, batı, imf, uluslararası para fonu (imf), borç, kamu borcu
Ukrayna, Ağustos ayında bir milyar dolardan fazla borç ödemesi yaptı
Ukrayna'nın geçtiğimiz Ağustos ayında kamu borcuna istinaden 721.8 milyon dolar ve Uluslararası Para Fonu'na olan kredi yükümlülükleri karşılığında 285.2 milyon dolar ödeme yaptığı öğrenildi.
Ukrayna Merkez Bankası'nın bildirdiği üzere, ülke geçtiğimiz Ağustos ayında kamu borcuna istinaden 721.8 milyon dolar ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan kredi yükümlülükleri karşılığında 285.2 milyon dolar ödeme yaptı.
Bankanın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Döviz cinsinden kamu borcuna istinaden 721.8 milyon ABD doları ödendi. Ayrıca Ukrayna, IMF'ye 285.2 milyon ABD doları ödedi" ifadelerine yer verildi.
IMF’ye göre Ukrayna'nın ödemeleri, kredi programları kapsamında yapılan geri ödemelerin yanı sıra faiz ve harçları da içeriyor. Böylece Kiev'in Ağustos ayında borçlarına istinaden ödediği toplam tutar bir milyar doları aştı.
Kiev, bütçe açıklarını dış finansmanla kapatmaya çalışıyor. Bu arada, Batı'da yeni yardım paketlerinin tahsisi uzun tartışmalar eşliğinde yavaş ilerliyor, ortakların Ukrayna'nın kendi kendini finanse edecek kaynaklar arayışını yoğunlaştırması gerektiği konusundaki uyarıları ise giderek sıklaşıyor.