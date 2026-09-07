https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/ukrayna-agustos-ayinda-bir-milyar-dolardan-fazla-borc-odemesi-yapti-1108569754.html

Ukrayna, Ağustos ayında bir milyar dolardan fazla borç ödemesi yaptı

Ukrayna, Ağustos ayında bir milyar dolardan fazla borç ödemesi yaptı

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın geçtiğimiz Ağustos ayında kamu borcuna istinaden 721.8 milyon dolar ve Uluslararası Para Fonu'na olan kredi yükümlülükleri karşılığında 285.2... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T22:58+0300

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2026-09-07T22:58+0300

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Ukrayna Merkez Bankası'nın bildirdiği üzere, ülke geçtiğimiz Ağustos ayında kamu borcuna istinaden 721.8 milyon dolar ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan kredi yükümlülükleri karşılığında 285.2 milyon dolar ödeme yaptı.Bankanın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Döviz cinsinden kamu borcuna istinaden 721.8 milyon ABD doları ödendi. Ayrıca Ukrayna, IMF'ye 285.2 milyon ABD doları ödedi" ifadelerine yer verildi.IMF’ye göre Ukrayna'nın ödemeleri, kredi programları kapsamında yapılan geri ödemelerin yanı sıra faiz ve harçları da içeriyor. Böylece Kiev'in Ağustos ayında borçlarına istinaden ödediği toplam tutar bir milyar doları aştı.Kiev, bütçe açıklarını dış finansmanla kapatmaya çalışıyor. Bu arada, Batı'da yeni yardım paketlerinin tahsisi uzun tartışmalar eşliğinde yavaş ilerliyor, ortakların Ukrayna'nın kendi kendini finanse edecek kaynaklar arayışını yoğunlaştırması gerektiği konusundaki uyarıları ise giderek sıklaşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/ukraynanin-kamu-borcu-kisi-basina-neredeyse-8500-dolara-ulasti-1108297503.html

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ukrayna, kiev, batı, imf, uluslararası para fonu (imf), borç, kamu borcu