https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/polonyada-robotlar-yapay-zekaya-karsi-protesto-duzenledi-dijital-isler-bakani-yanlarina-gidip-1108572677.html

Polonya'da robotlar, yapay zekaya karşı protesto düzenledi: Dijital İşler Bakanı yanlarına gidip sorunlarını dinledi

Polonya'da robotlar, yapay zekaya karşı protesto düzenledi: Dijital İşler Bakanı yanlarına gidip sorunlarını dinledi

Sputnik Türkiye

Polonya'nın başkenti Varşova, teknoloji ve çalışma hayatının geleceğine ilişkin sıra dışı bir protestoya sahne oldu. Yaklaşık 30 robot, yapay zeka ve... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T07:23+0300

2026-09-08T07:23+0300

2026-09-08T07:23+0300

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Polonya'nın başkenti Varşova'da yaklaşık 30 robotun katıldığı dikkat çekici bir protesto düzenlendi. Yapay zeka ve robotlaşmanın iş gücü piyasası üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen eylemde, yetkililere çalışanları koruyacak yeni düzenlemeler yapılması çağrısında bulunuldu."Democratism" adlı girişim tarafından düzenlenen eylem, Dijital İşler Bakanlığı önünde gerçekleştirildi. Protestoya iki ayaklı insansı robotların yanı sıra dört ayaklı robot köpekler de katıldı.Ellerinde bayraklarla bakanlık binasının önünde dolaşan robotların üzerlerindeki hoparlörlerden "İş yerlerini koruyun", "Kurallar koyma zamanı" ve "Beklemeyin, düzenleyin" sloganları yayınlandı.Yapay zeka destekli robot: 'Uzak gelecek değil'Eylemde dikkat çeken isimlerden biri yapay zeka destekli insansı robot Agibot A3 oldu. Robot, protestonun amacının teknolojinin artık yalnızca geleceğe ilişkin bir senaryo olmadığını göstermek olduğunu belirtti.Agibot A3, "Buradaki robotlar bu teknolojinin artık uzak bir gelecek değil, halihazırda bir gerçeklik olduğunu göstermeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.Eylemin organizatörü Grzegorz Kulis ise yapay zeka ve insansı robotların özellikle zihinsel işlerde insanların yerini alma ihtimaline dikkat çekti. Kulis, teknolojik dönüşüm hızlanırken çalışanları koruyacak yasal mekanizmaların da devreye sokulması gerektiğini savundu.'Şimdi tepki vermezsek büyük bir sorunla karşılaşabiliriz'Kulis, yapay zeka ve robot teknolojilerindeki hızlı ilerlemenin çalışma hayatında ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Şimdi tepki vermezsek yakında büyük bir sorunla karşılaşabiliriz. Çalışanları koruyacak bir kalkan görevi görecek kurallara ve düzenlemelere ihtiyacımız var" dedi.Protestonun en dikkat çekici yönlerinden biri ise mesajın doğrudan robotlar aracılığıyla verilmesi oldu. Böylece organizatörler, yapay zeka ve otomasyonun istihdam üzerindeki olası etkilerini sembolik bir eylemle kamuoyunun gündemine taşımayı hedefledi.Polonya Dijital İşler Bakanı robotların yanına geldiEylem sürerken Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski da protesto alanına gelerek organizatörlerle görüştü.Gawkowski, kontrolsüz yapay zeka modellerinin insansı robotlara entegre edilmesinin ve söz konusu sistemlerin zaman içerisinde gelişmeye devam etmesinin ciddi riskler yaratabileceği uyarısında bulundu.Protesto böylece yalnızca iş kaybı tartışmasını değil, yapay zekanın nasıl ve hangi kurallarla denetleneceği sorusunu da yeniden gündeme taşıdı.Yapay zeka için yasal düzenleme tartışması büyüyorRobotların Varşova'daki eylemi, Avrupa'da yapay zekanın düzenlenmesi ve yeni teknolojiler karşısında çalışanların nasıl korunacağına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.Polonya'da temmuz ayında Devlet Başkanı Karol Nawrocki, Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası'nın (EU AI Act) ülke genelinde uygulanmasına yönelik kanun tasarısını onaylamıştı.Varşova'daki sıra dışı protesto ise giderek günlük hayatın parçası haline gelen yapay zeka ve robot teknolojilerinin, gelecekte yalnızca teknolojik değil, çalışma hayatı ve istihdam açısından da önemli tartışmaların merkezinde olacağına işaret etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/60-km-hizla-geliyor-sicaklik-6-derece-birden-artacak-ama-saganak-da-geliyor-1108571900.html

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