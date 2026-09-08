https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/60-km-hizla-geliyor-sicaklik-6-derece-birden-artacak-ama-saganak-da-geliyor-1108571900.html

60 km hızla geliyor: Sıcaklık 6 derece birden artacak ama sağanak da geliyor

60 km hızla geliyor: Sıcaklık 6 derece birden artacak ama sağanak da geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin birçok bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Rüzgarın bazı bölgelerde saatte 60 kilometreye ulaşması... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T07:02+0300

2026-09-08T07:02+0300

2026-09-08T07:03+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye’nin kuzeydoğusunda yağışlı hava etkisini sürdürürken, geniş bir bölümünde açık ve sıcak bir gün bekleniyor. Meteoroloji, bazı bölgelerde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.Tahminlere göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri ile Tokat’ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Rize’de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji uyardı: Rüzgar 60 km/saate çıkacakGünün en önemli uyarılarından biri kuvvetli rüzgar için yapıldı. Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.Bu bölgelerde rüzgar hızının 40-60 km/saate ulaşabileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.Hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece artacakYağış ve kuvvetli rüzgar uyarılarının yanı sıra hava sıcaklıklarında belirgin bir yükseliş de bekleniyor. Sıcaklıkların Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Günün en yüksek sıcaklıklarından bazıları Akdeniz ve Ege’de ölçülecek. Antalya’da 38, Adana’da 37, İzmir ve Muğla’da 34 derece bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın 33 dereceyi görmesi öngörülüyor.İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 34 dereceMarmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında ise kuzeyli yönlerden 40-60 km/sa hızla kuvvetli rüzgar esecek. İstanbul’da sıcaklığın 27, Bursa’da 29, Çanakkale’de 28 derece olması bekleniyor.Ege Bölgesi az bulutlu ve açık olacak. İzmir ve Muğla’da sıcaklık 34, Denizli’de 33, Uşak’ta 29 dereceye ulaşacak. Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar etkili olacak.İç Anadolu’da açık ve az bulutlu hava hakim olacak. Ankara ve Konya’da 25, Eskişehir’de 27, Nevşehir’de 23 derece bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda kuvvetli rüzgar görülecek.Karadeniz’de sağanak yağış etkili olacakTürkiye’nin büyük bölümü güneşli bir gün geçirirken Karadeniz’de yağışlı hava öne çıkacak. Batı Karadeniz’de Sinop çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevreleri ve Tokat’ın kuzey kesimlerinde de aralıklı sağanak görülecek. Rize’de yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, Samsun ve Trabzon’da da gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Antalya 38 dereceyi görecekAkdeniz Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Antalya’da sıcaklığın 38 dereceye, Adana’da 37 dereceye ulaşması bekleniyor. Hatay’da 33, Burdur’da ise 32 derece tahmin ediliyor.Doğu Anadolu parçalı ve az bulutlu, doğusu ise yer yer çok bulutlu olacak. Erzurum’da 20, Kars’ta 18, Malatya’da 27 ve Van’da 23 derece bekleniyor. Bölgenin batısında rüzgarın 40-60 km/sa hızla esmesi öngörülüyor.Güneydoğu Anadolu’da ise yağış beklenmiyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 33, Gaziantep’te 32, Mardin’de 31 derece sıcaklık tahmin ediliyor.Denizlerde fırtınamsı rüzgara dikkatMeteoroloji’nin tahminlerine göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Ege’de dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye ulaşabileceği öngörülüyor.Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan esmesi beklenen rüzgarın yer yer 7 kuvvetine çıkacağı tahmin ediliyor. Batı Akdeniz’de de özellikle sabah saatlerinde Antalya Körfezi’nin batısında rüzgarın 5 ila 7 kuvvetinde esmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/antalyada-3-ilcede-orman-yangini-evler-tahliye-edildi-1108571699.html

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