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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/bati-basini-ab-ulkeleri-kisa-kadar-ukraynaya-patriot-onleme-fuzeleri-gonderebilir-1108603189.html
Batı basını: AB ülkeleri, kışa kadar Ukrayna’ya Patriot önleme füzeleri gönderebilir
Batı basını: AB ülkeleri, kışa kadar Ukrayna’ya Patriot önleme füzeleri gönderebilir
Sputnik Türkiye
Avrupa ülkelerinin, NATO'nun PURL girişimi kapsamında Ukrayna için ABD yapımı Patriot önleme füzeleri satın alma planını tamamlamak üzere olduğu ve teslimatın... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T18:31+0300
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Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya gönderilmek üzere yeni bir Patriot hava savunma önleme füzesi paketi satın alma planında son aşamaya geldi.Söz konusu tedarikin, NATO tarafından 2025 yazında başlatılan PURL (Ukrayna’nın Öncelikli Askeri İhtiyaçları Listesi) programı çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi. Bu mekanizma kapsamında Avrupa ülkeleri ve Kanada, Ukrayna’ya gönderilen ABD yapımı silahların finansmanını üstleniyor.Haberde, sağlanan fonlar kullanılarak hazırlanacak olan planın, salı günü düzenlenecek Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında masaya yatırılacağı aktarıldı. Toplantıya ABD temsilcilerinin de katılmasının beklendiği kaydedildi.Bloomberg’e konuşan kaynaklar, planın onaylanmasının ardından önleme füzelerinin kış aylarına kadar Ukrayna’ya sevk edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan krizin parçası haline getirdiğini dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini belirtirken Kremlin, Batı'nın askeri yardımlarının müzakere sürecine katkı sağlamadığını kaydediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/ab-ukraynaya-kredi-kullanarak-patriot-bilesenlerini-satin-alma-yetkisi-verdi-1108598615.html
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ab, nato, avrupa, patriot, ukrayna, abd, ukrayna temas grubu, rusya, sergey lavrov, bloomberg
ab, nato, avrupa, patriot, ukrayna, abd, ukrayna temas grubu, rusya, sergey lavrov, bloomberg

Batı basını: AB ülkeleri, kışa kadar Ukrayna’ya Patriot önleme füzeleri gönderebilir

18:31 08.09.2026
© AP Photo / Czarek SokolowskiPatriot uçaksavar füze savunma sistemi
Patriot uçaksavar füze savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Avrupa ülkelerinin, NATO'nun PURL girişimi kapsamında Ukrayna için ABD yapımı Patriot önleme füzeleri satın alma planını tamamlamak üzere olduğu ve teslimatın kış aylarında yapılmasının beklendiği bildirildi.
Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya gönderilmek üzere yeni bir Patriot hava savunma önleme füzesi paketi satın alma planında son aşamaya geldi.
Söz konusu tedarikin, NATO tarafından 2025 yazında başlatılan PURL (Ukrayna’nın Öncelikli Askeri İhtiyaçları Listesi) programı çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi. Bu mekanizma kapsamında Avrupa ülkeleri ve Kanada, Ukrayna’ya gönderilen ABD yapımı silahların finansmanını üstleniyor.
Haberde, sağlanan fonlar kullanılarak hazırlanacak olan planın, salı günü düzenlenecek Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında masaya yatırılacağı aktarıldı. Toplantıya ABD temsilcilerinin de katılmasının beklendiği kaydedildi.
Bloomberg’e konuşan kaynaklar, planın onaylanmasının ardından önleme füzelerinin kış aylarına kadar Ukrayna’ya sevk edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.
Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan krizin parçası haline getirdiğini dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini belirtirken Kremlin, Batı'nın askeri yardımlarının müzakere sürecine katkı sağlamadığını kaydediyor.
Patriot uçaksavar sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
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AB, Ukrayna'ya kredi kullanarak Patriot bileşenlerini satın alma yetkisi verdi
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