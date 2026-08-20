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PFDK açıkladı: Mahmut Uslu'ya ceza
PFDK açıkladı: Mahmut Uslu'ya ceza
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Nedim Uslu, maç sonrası medyaya yaptığı ve futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik olduğu değerlendirilen açıklamaları... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T19:07+0300
2026-08-20T19:07+0300
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
mahmut uslu
fenerbahçe
ceza
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PFDK, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında yaşanan ihlaller nedeniyle sarı-lacivertli kulübe toplam 357 bin 500 lira para cezası verdi.Kurul, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Fenerbahçe'ye 75 bin lira, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle ise 280 bin lira ceza uygulanmasına karar verdi. Taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle de kulübe ihtar cezası verildi.PFDK ayrıca Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Nedim Uslu'yu, maç sonrası medyaya yaptığı ve futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik olduğu değerlendirilen açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezasına çarptırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/super-ligden-13-takim-ve-mahmut-uslu-pfdkye-sevk-edildi-1108085754.html
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), mahmut uslu, fenerbahçe, ceza
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), mahmut uslu, fenerbahçe, ceza

PFDK açıkladı: Mahmut Uslu'ya ceza

19:07 20.08.2026
© AA Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu
 Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA
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Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Nedim Uslu, maç sonrası medyaya yaptığı ve futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik olduğu değerlendirilen açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezasına çarptırıldı.
PFDK, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında yaşanan ihlaller nedeniyle sarı-lacivertli kulübe toplam 357 bin 500 lira para cezası verdi.
Kurul, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Fenerbahçe'ye 75 bin lira, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle ise 280 bin lira ceza uygulanmasına karar verdi. Taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle de kulübe ihtar cezası verildi.
PFDK ayrıca Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Nedim Uslu'yu, maç sonrası medyaya yaptığı ve futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik olduğu değerlendirilen açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezasına çarptırdı.
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
SPOR
Süper Lig'den 13 takım ve Mahmut Uslu PFDK'ye sevk edildi
18 Ağustos, 19:04
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